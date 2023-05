Mức giảm mạnh chưa từng có

Từng đều đặn kiếm “lai rai” gần 80 triệu/tháng từ tiền cho thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), ông Chu Mạnh không ngờ làn sóng dịch bệnh kéo đến khiến thu nhập của ông bốc hơi một khoản lớn. Vị chủ nhà này cho biết, thời điểm tháng 4/2020 để hỗ trợ người thuê ông đã chấp nhận giảm giá mặt bằng xuống gần 30%. Đến cuối tháng 7 khách thuê kiến nghị ông tiếp tục giảm thêm thì ông từ chối. Không thỏa hiệp được, người thuê trả mặt bằng, ông đăng thuê nhưng không có khách nên đóng cửa từ đó đến nay. Đóng cửa gần 7 tháng, thất thu một khoản tương đương 13.000 USD khiến ông Mạnh xót xa. Để cải thiện tình cảnh này, ông đành chấp nhận giảm mạnh giá thuê xuống mức 40% mong nhanh kiếm được người thuê, có đồng ra đồng vào thay vì bỏ không hoang phí.

Thực trạng thỏa hiệp trong việc giảm giá thuê như trường hợp ông Mạnh không phải hiếm. Chủ sở hữu một căn nhà phố trên đường Đồng Khởi, quận 1, cho hay ông đang phải tiếp tục điều chỉnh giảm giá thuê của mình xuống gần 10% so với mức giá rao thuê trước đó vì không thể tiếp tục bỏ trống mặt bằng không thu nhập. Được biết thời điểm tháng 4/2020, vị chủ nhà này đã phải điều chỉnh giảm giá chào thuê xuống 25%, đến tháng 8/2020 ông tiếp tục giảm xuống mức 40% và hiện nay thì mức giảm đã đạt gần 50% so với thời điểm 2019.

Anh Quân, một môi giới nhà phố mặt tiền địa bàn quận 1 cho biết, vì muốn thoát cảnh bị bỏ trống kéo dài, rất nhiều chủ nhà đã phải chấp nhận thương thảo hạ giá thuê sau thời gian dài “cố thủ”. Mức giảm có thể từ 35-40%, thậm chí là 50% so với thời điểm tháng 1/2020. Các tuyến trung tâm quận 1 vốn có giá chào thuê cao nên nếu không giảm mạnh, rất khó để người kinh doanh chấp nhận trong thời điểm việc buôn bán còn chưa sôi động và luôn trong tâm thế “đóng cửa” nếu dịch bệnh bất ngờ ập đến.

“Trung bình mỗi căn nhà phố ở khu trung tâm quận 1 có giá thuê khoảng từ 60-150 triệu/tháng, vài tháng thất thu chủ nhà mất trắng khoản tiền không hề nhỏ. Thà cho thuê rẻ còn hơn không kiếm được đồng nào, chấp nhận hạ giá thuê sâu để kiếm thêm đồng ra đồng vào là lựa chọn ổn nhất lúc này”. Anh Quân cũng cho biết, do giá thuê giảm sâu nên phần lớn các hợp đồng thuê thành công đều có thời hạn thuê không dài và người thuê cũng phải chấp nhận sẽ thương lượng lại giá nếu tình hình kinh doanh ổn định trở lại.

Không riêng khu CBD, nhà phố mặt tiền cho thuê tại các quận ngoài trung tâm như quận 11, Tân Bình, Tân Phú cũng không hoàn toàn hồi phục, do giá thuê không cao nhưng chịu chung tác động từ dịch bệnh mà nhiều mặt bằng kinh doanh tại các tuyến đường trên khu vực này đều đang phải điều chỉnh tiếp tục giảm giá thêm từ 5-10% trong tháng đầu năm 2021.

Nhiều nhà mặt phố cho thuê vẫn đóng cửa vì vắng khách.

Kéo dài thực trạng ảm đạm

Tính đến cuối tháng 2/2021, thị trường nhà phố cho thuê chưa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng kéo dài từ năm 2020, thậm chí còn nặng nề thêm do tác động của đợt dịch mới. Khu trung tâm quận 1, trên trục đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Hồ Tùng Mậu, Lý Tự Trọng, số lượng mặt bằng mở cửa kinh doanh không nhiều. Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , nhu cầu tìm thuê nhà mặt phố tại TP.HCM trong năm 2020 giảm đến 35%. Ở các khu vực CBD (Central Business District) như quận 1, quận 3, quận 7 lượng giao dịch thuê nhà phố giảm đến 50-70% so với năm 2019. Riêng trong tháng 1/2021 lượng khách hàng quan tâm đến việc tìm thuê loại hình này tiếp tục giảm thêm 16% so với 1 tháng trước đó. Không chỉ vậy, giá thuê nhà mặt phố không có dấu hiệu cải thiện mà còn chìm sâu hơn khi trong 2 tháng đầu quý 1/2021, tại nhiều tuyến đường lớn ở TP.HCM các mặt bằng cho thuê đang phải tiếp tục giảm thêm 10 -15% dưới tác động của đợt dịch mới bất chấp thực tế nguyên năm 2020, giá thuê loại hình này trung bình đều đã giảm từ 20-35%.