Comatce Tower – Điểm sáng bất động sản trong mùa dịch Covid-19

Thị trường bất động sản đầu năm 2020 khởi động khó khăn bởi những ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do chủ đầu tư chủ động tạm hoãn các sự kiện mở bán để hạn chế tập trung đông người.

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến thị trường bất động sản chững lại, tuy nhiên trong “nguy luôn có cơ”, đặc biệt với những người có nhu cầu ở thực. Bởi đầu tư trong thời điểm này, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu được bất động sản giá cả hợp lý, pháp lý chuẩn, chất lượng tốt và có khả năng nhận được nhiều ưu đãi tốt từ các chủ đầu tư dự án.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Comatce Tower (61 Ngụy Như Kon Tum), từ đầu năm đến nay, nguồn khách hàng của công ty vẫn đang duy trì khá ổn định. Đa số khách hàng chủ động đến mua nhà đều có nhu cầu ở thực.



Comatce Tower thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực

Giải thích cho sức hấp dẫn “hữu xạ tự nhiên hương” của Comatce Tower, các chuyên gia cho hay, thị trường bất động sản với nguồn cung hạn chế như hiện nay là thời điểm “cờ đến tay” cho các chủ sở hữu dự án đã hình thành và đang hình thành cộng đồng cư dân. Bên cạnh đó, Comatce Tower còn thu hút khách hàng nhờ sự chủ động của chủ đầu tư trong việc đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng những yếu tố xuất phát từ chính chất lượng của dự án.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn – kích cầu mua sắm

Nắm bắt thời cơ hiện nay, chủ đầu tư Comatce Tower đã “mạnh tay” trong việc kích cầu mua sắm thông qua chính sách bán hàng hiện hành. Ưu đãi cộng dồn ưu đãi giúp giá trị cuối cùng của căn hộ sau chiết khấu chỉ còn 29,5 triệu/m2 đến 30 triệu đồng/m2. Đây được xem là mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung các dự án tại khu vực, tính từ đầu đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, cho tới Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Tuân, Lê Văn Thiêm,…



Chủ đầu tư Comatce Tower tung nhiều chính sách hấp dẫn hút khách mua nhà

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 40% giá trị căn hộ và 2% phí bảo trì là có thể nhận nhà liền tay, tiến độ thanh toán linh hoạt trong thời hạn 18 tháng, hỗ trợ cho vay 0% lãi suất và được miễn phí dịch vụ 02 năm kể từ ngày nhận nhà. Đặc biệt, với những khách hàng thanh toán một lần tới 95% giá trị căn hộ, chủ đầu tư Comatce Tower sẽ chiết khấu tiếp 6% giá trị căn hộ. Với căn hộ loại A diện tích 144,3m2, khách hàng còn được ưu đãi 01 chỗ để xe ô tô lâu dài.

Không chỉ vậy, theo chia sẻ của một nhân viên kinh doanh, kể từ ngày phát động chương trình “Nhận quà liền tay, rinh ngay xế xịn”, tặng ngay voucher mua xe trị giá lên tới 400 triệu cùng suất đỗ xe ô tô lâu dài cho 10 khách đầu tiên sở hữu căn hộ (áp dụng từ 01/05 – 01/07/2020), dự án đã có thêm những hợp đồng được ký kết ngay trong ngày khách thăm quan.

Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng vì dịch bệnh, những hoạt động của chủ đầu tư dự án Comatce Tower được xem là một cú hích mạnh giúp thị trường được “hâm nóng” trở lại và đáp ứng nhu cầu mua nhà ở luôn của nhiều khách hàng.

Nội tại của dự án – Yếu tố quyết định then chốt

Không thể phủ nhận tác động to lớn của các yếu tố vĩ mô bên ngoài đối với sự “sống còn” của một dự án bất động sản, tuy nhiên suy cho cùng, các yếu tố cục bộ do bản thân dự án tạo ra mới là yếu tố then chốt chi phối việc ra quyết định mua hàng của khách hàng, bất kể biến động thị trường.

Phân tích dưới góc nhìn của khách hàng, Comatce Tower hội tụ những yếu tố phát triển bền vững, hấp dẫn và cạnh tranh trực tiếp với những dự án sôi động đang hình thành tại trung tâm của quận Thanh Xuân.

Thứ nhất, giữa những tuyến đường kề cạnh đang gánh nhiều dự án san sát nhau, Comatce Tower tọa lạc tại số 61 Ngụy Như Kon Tum có phần thoáng đãng hơn, mật độ xây dựng thuộc nhóm thấp nhất khu vực, chỉ 40%. So với các thiết kế phổ thông hiện nay tại nhiều chung cư tại Hà Nội, dao động từ 8 – 10 căn hộ/ sàn thì chủ đầu tư Comatce Tower thiết kế chỉ 4 căn hộ/sàn, đảm bảo 100% sản phẩm đều là căn góc. Nhờ thiết kế này mà mỗi căn hộ đều có 2 mặt thoáng giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và đảm bảo sự riêng tư.

Thứ hai, thay vì tiếp tục “xếp chồng” căn hộ để gia tăng thêm lợi nhuận cho chủ đầu tư, Comatce Tower chỉ “khiêm nhường” với 100 căn hộ chia đều cho 2 tòa tháp 21 tầng. Mật độ xây dựng thấp giúp Comatce Tower giảm tỷ lệ san sẻ tiện ích chung trong cộng đồng cư dân.

Lý do cuối cùng để dự án hút chinh phục khách hàng nằm ở tính pháp lý rõ ràng với sổ hồng cấp cho từng gia chủ. Đây là lợi thế đặc biệt khi mua các dự án đã đi vào vận hành như Comatce Tower, giảm thiểu rủi ro phát sinh liên quan tới giấy tờ sở hữu khi mua nhà.

Xét toàn cảnh, Comatce Tower đã thổi một làn gió mới giữa bối cảnh nguồn cung các căn hộ khan hiếm. Đây cũng là cơ hội cho số ít chủ đầu tư có các sản phẩm chất lượng hiện hữu, pháp lý rõ ràng, dễ dàng kết nối với khách hàng có nhu cầu ở thực.