Cơn Khát Nhà Giá Bình Dân Sắp Được Giải?

Nhiều Dự Án Mới Đang Được Triển Khai

Không còn là sân chơi cá nhân của loại hình cao cấp, hạng sang như các quý trước đó, trong giai đoạn cuối quý 1, đầu quý 2/2023, thông tin về loạt dự án nhà ở có mức giá thuộc phân khúc trung cấp, bình dân (từ 1-1,6 tỷ đồng/căn) được tung ra. Cụ thể, đầu tháng 2 vừa qua, Hưng Thịnh Group vừa chính thức ra mắt dự án 9X An Sương tại khu Tây Bắc TP.HCM có quy mô gần 800 căn hộ giá chỉ từ 1,6 tỷ đồng/căn. Đây là dự án chung cư thuộc phân khúc trung cấp hiếm hoi được giới thiệu tại TP.HCM ở thời điểm hiện tại. Dự án đang áp dụng chính sách thanh toán trả chậm, nhiều ưu đãi chiết khấu lên tới gần 2 con số với các hình thức thanh toán vượt tiến độ cho người mua.

Nhiều dự án nhà ở giá bình dân được giới thiệu ra thị trường trong các tháng đầu năm 2023.

Một chủ đầu tư lớn trong phát triển phân khúc nhà vừa túi tiền là Nam Long cũng vừa cho biết, trong quý 2/2023 tới đây, doanh nghiệp sẽ chính thức triển khai một dự án chung cư thuộc dòng sản phẩm nhà ở xã hội EHomeS tại Cần Thơ. Dự án khu căn hộ EHomeS Cần Thơ là dự án thành phần thuộc khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake, dự kiến sẽ có tầm giá bán chỉ khoảng từ 620 triệu đồng/căn (đã bao gồm VAT). Người mua cũng được hưởng các chính sách ưu đãi vay từ gói nhà ở xã hội với lãi suất hấp dẫn.

Bên cạnh EHomeS Cần Thơ, một sản phẩm khác cũng thuộc dòng EHome là căn hộ "vừa túi tiền" EHome Southgate thuộc khu đô thị tích hợp Waterpoint Bến Lức (Long An) chuẩn bị giới thiệu sản phẩm thuộc giai đoạn mới ra thị trường trong các tháng tới đây. EHome Southgate là dự án khu căn hộ có tầm giá bán dao động từ 1 tỷ đồng/căn được Nam Long triển khai từ năm 2021 và đến hiện tại, giai đoạn 1 của dự án đã chào đón cư dân vào sinh sống, giai đoạn 2 đã cất nóc và chuẩn bị bàn giao. Tiến độ xây dựng giai đoạn 3 đang triển khai theo đúng cam kết với khách hàng. Đáng chú ý, dự án này luôn ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ cao và phần lớn khách mua là phục vụ nhu cầu ở thực hay đầu tư cho thuê dài hạn.

Tại Bình Dương, Phú Đông Group chuẩn bị mở bán một dự án căn hộ thuộc phân khúc giá bình dân là Phú Đông Sky One. Dự án có quy mô hơn 828 căn hộ thuộc khu vực TP. Dĩ An có tầm giá vào khoảng từ 32-35 triệu đồng/m2. Cũng theo kế hoạch trong năm 2023, Phú Đông sẽ giới thiệu thêm một số dự án chung cư khác thuộc phân khúc trung cấp, bình dân với tầm giá dao động ở khoảng từ trên dưới 35 triệu đồng/m2. Kim Oanh Group công bố ra thị trường Bình Dương khoảng 859 căn hộ Legacy Prime với giá bán chỉ từ 1 tỷ đồng mỗi căn, bổ sung nguồn cung "vừa túi tiền" cho thị trường này.

Cửa Sẽ Sáng Cho Nguồn Cung Nhà Ở Bình Dân?

Các động thái trên của Chính phủ thời gian qua đang là động lực thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, nhà giá rẻ tăng trưởng mạnh sau thời gian dài bị phân khúc cao cấp, hạng sang “độc chiếm” thị trường. Tại nhiều địa phương, các kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà giá bình dân đang được đẩy nhanh triển khai. Không ít doanh nghiệp đầu ngành địa ốc đang nắn dòng tín dụng về phân khúc nhà giá rẻ, phục vụ nhu cầu ở thực. Cuộc đua làm nhà giá rẻ được kỳ vọng sẽ cải thiện nguồn cung cho người dân, đặc biệt là lao động phổ thông, tầng lớp trung lưu và người có thu nhập thấp.

Bài toán nguồn cung nhà ở giá trung cấp, bình dân liệu có được giải trong năm 2023-2024?

Ví như Vinhomes công bố một kế hoạch làm 500.000 căn nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng trong 5 năm tới. Quy mô các dự án khoảng 50-60 ha tại vùng ven TP. Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Long An, Bình Dương… Hưng Thịnh công bố đầu tư khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội với giá từ 20 triệu đồng/m2. Tập đoàn Thắng Lợi cũng gia nhập cuộc đua làm nhà ở giá rẻ với kế hoạch triển khai khoảng 10.000 căn hộ với giá bình quân trên dưới 1 tỷ đồng ở Long An. Nam Long Group cũng khẳng định một trong những yếu tố cốt lõi để đứng vững trước những thách thức từ thị trường đó chính là luôn tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, giá hợp lý ở từng phân khúc, đáp ứng nhu cầu thực của người dân, tiếp tục tận dụng lợi thế từ dòng vốn đầu tư quốc tế để tiếp tục bổ sung ra thị trường với hàng nghìn sản phẩm nhà ở giá hợp lý dành cho khách hàng có nhu cầu ở thực tại TP.HCM và các tỉnh thành như Long An, Đồng Nai, Cần Thơ trong năm 2023 – 2024.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM đánh giá, việc các nhà đầu tư giàu tiềm lực tham gia phân khúc nhà giá rẻ là tín hiệu rất tích cực với thị trường. Các ông lớn có động thái điều chỉnh dòng tiền, cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng phù hợp với tài chính của đại đa số người mua ở thực là một bước đi quan trọng giúp cân bằng và ổn định lại thị trường, mang lại tín hiệu đầy tích cực để giải “cơn khát” cho phân khúc nhà giá rẻ vốn đã “cạn” nguồn cung vài năm gần đây.

Bên cạnh đó, ông Châu cho rằng, để khuyến khích doanh nghiệp làm nhà giá rẻ, chính quyền cần có các động thái hỗ trợ thiệt thực như cần nhanh chóng cởi trói về cơ chế và giải bài toán nguồn vốn vay ưu đãi… Các doanh nghiệp BĐS bên cạnh mảng nhà ở bán cũng cần tăng cường phát triển mảng nhà cho thuê phục vụ nhóm công nhân, người lao động thu nhập ít ỏi khó có thể mua được nhà tại các đô thị. “Nếu được "cởi trói" vướng mắc pháp lý, nhiều doanh nghiệp lớn khác sẽ tích cực hơn khi tham gia vào phát triển mảng sản phẩm này, từ đó giúp nguồn cung nhà giá bình dân được cải thiện, cơn khát nhà ở của người dân sẽ được giải tỏa", ông Châu nhấn mạnh.

Phương Uyên

Xem thêm: