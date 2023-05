Nóng với thông tin tăng giá đất từ năm 2022

Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 – 2024). Việc điều chỉnh bảng giá các loại đất này sẽ được áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, Sở Tài nguyên – Môi trường đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ. Thông qua sự góp ý của các sở, ngành địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường bổ sung, hoàn thiện dự thảo tờ trình về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất các loại định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh, trình Hội đồng thẩm định.

Nhà đầu tư đổ về Bà Rịa – Vũng Tàu săn đất trước thông tin điều chỉnh giá đất từ năm 2022. Ảnh minh họa

Những năm gần đây, giá đất thị trường trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu đều tăng cao hơn từ 50-60% so với bảng giá đất tối đa của tỉnh. Do vậy, với việc Sở đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn, dự kiến giá đất tại khu vực này sẽ được tăng mạnh từ năm 2022. Nhiều chuyên gia nhận định, việc tăng giá đất theo bảng giá mới sẽ khiến giá đền bù và chuyển mục đích sử dụng đất tăng, kéo theo việc tăng giá ở các dự án bất động sản. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nhanh nhạy sẽ chọn thời điểm trước khi tăng giá để mua vào, nhằm có bước lợi nhuận khi bảng giá đất mới được áp dụng.

Khi thông tin về điều chỉnh giá đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu được công bố, làn sóng nhà đầu tư BĐS đổ về đây săn đất bùng lên mạnh mẽ ngay trong giai đoạn dịch bệnh. Việc mua bán, giao dịch sôi động đã khiến nhiều phòng công chứng đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở nên nhộn nhịp, đông đúc trở lại. Nhiều khu vực tại TP. Bà Rịa, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Phú Mỹ, Châu Đức… đều ghi nhận nhu cầu thực hiện các thủ tục công chứng mua bán, nộp hồ sơ sang tên nhộn nhịp. Thậm chí, có nơi quá tải vì lượng khách đến công chứng quá đông.

Bà Ngô Thị Lộc Nhung, Giám đốc Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai TX. Phú Mỹ cho biết, từ ngày 16/10 đến nay, trung bình mỗi ngày Văn phòng tiếp nhận và xử lý 80-100 hồ sơ chuyển nhượng đất của người dân. Đó là chưa kể có nhiều giao dịch chuyển nhượng mới nhận cọc hoặc công chứng, hồ sơ chưa đến văn phòng một cửa. Con số này cho thấy thị trường bất động sản đang sôi động trở lại sau dịch. Bà Nhung dự báo số lượng hồ sơ trong thời gian tới sẽ tăng gấp đôi.

Dân đầu tư tranh thủ “gom hàng” đón đầu cơ hội

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn , từ cuối tháng 9 đến nay, trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu xuất hiện nhiều nhóm khách đầu tư đi “gom hàng”. Trên các con đường tại thị xã Phú Mỹ, Hồ Tràm, huyện Đất Đỏ, Châu Đức đã xuất hiện rất nhiều xe hơi biển số TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương đi xem đất. Trên các trang mua bán BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều chủ đầu tư đang đồng loạt đẩy “hàng” lên sàn rao bán rầm rộ, lượng quan tâm tìm mua nhà đất tại đây cũng tăng mạnh. Đặc biệt là khu vực huyện Đất Đỏ đang là tâm điểm săn mua đất nền giá rẻ tại thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian qua.

Anh T.T.Chiến, một môi giới nhà đất tại huyện Đất Đỏ cho biết, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, dòng người cũng đổ về khu vực này tìm hiểu đất đai tăng lên đột biến. Mục đích chính là tìm kiếm các lô đất có giá bán dao động ở mức 10-15 triệu đồng/m2. Đây là tầm giá phù hợp với tài chính chung của nhiều người nên thu hút cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn những dân đầu tư chuyên nghiệp săn quỹ đất lớn. Do sóng săn đất nên giá BĐS huyện Đất Đỏ thời gian qua cũng có xu hướng tặng mạnh, gần 15-20% so với cùng kỳ 2020.

Bà Rịa – Vũng Tàu là thị trường có giao dịch đất nền sôi động nhất các tỉnh vệ tinh phía Nam trong những tháng vừa qua. Ảnh minh họa

Cũng theo anh Chiến, dù nhu cầu tìm mua cao, hoạt động giao dịch sôi động và có phần nóng sốt, nhưng từ kinh nghiệm của các năm trước đó, nhà đầu tư đổ về thị trường này có xu hướng tìm mua tại các dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý ổn định thay vì tìm kiếm hàng trôi nổi. Hầu hết các dự án đang chào bán thành công và ghi nhận sức mua tốt tại đây đều đáp ứng nhu cầu về tiêu chí pháp lý và tiềm năng dài hạn.

Cụ thể như dự án Gia An Lakeside đang triển khai trên đường tỉnh lộ DT 765, huyện Đất Đỏ. Dự án này sở hữu vị trí 3 mặt tiền, xung quanh có nhiều khu công nghiệp, mức giá rao bán từ 10 triệu đồng/m2, nên dù chỉ mới "manh nha" thông tin chào bán ra thị trường đã gây được sự chú ý cho nhà đầu tư. Cùng khu vực, những lô đất tại dự án khu dân cư Phước Hội – Hồ Tràm… được rao bán với mức giá từ 1,68 tỷ đồng đang trở thành hàng “hot”. Khu dân cư này tọa lạc ngay mặt tiền ven biển Lộc An – Hồ Tràm, được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá cao về tiềm năng phát triển. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án này sẽ cung cấp ra thị trường 139 sản phẩm gồm nhà phố, shophouse và biệt thự.

Còn tại TP. Bà Rịa, khu nhà ở chuyên gia An Sơn Residence tọa lạc giữa hai mặt tiền đường 13 và đường Nguyễn Công Trứ cũng đang được nhiều nhà đầu tư săn đón. Dù nằm ở trung tâm TP. Bà Rịa, song An Sơn Residence chỉ có giá từ 9-12,5 triệu đồng/m2, tức 1,2-1,5 tỷ đồng/lô. Trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, minh bạch, An Sơn Residence đang nhận được sự quan tâm của giới đầu tư địa ốc.

Theo các chuyên gia, ngoài tác động từ bảng giá đất mới, việc thị trường bị nén quá lâu cũng khiến các nhà đầu tư bức bí, có tiền nhưng không thể tìm được nơi đầu tư. Điều này lý giải cho “cơn sốt” đi xem đất ồ ạt sau khi nhiều địa phương được nới lỏng giãn cách. Trong bối cảnh này, giới chuyên gia dự báo, nếu dịch không bùng phát mạnh trở lại, thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ sôi động từ nay đến qua Tết Âm lịch, ít nhất là tới tháng 4/2022. Thị trường BĐS tại địa phương này sẽ tiếp tục xuất hiện một đợt “sốt” giá vào đầu năm 2022, khi mà bảng giá đất mới chính thức được áp dụng.

