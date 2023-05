Condotel khoáng nóng Phú Thọ hút khách hàng Nhật Bản

Tiêu chuẩn 5S xu hướng chọn bất động sản của người Nhật Bản

Người Nhật Bản nổi tiếng khó tính về lựa chọn nơi an cư, nghỉ dưỡng. Người Nhật thích sống trong những dự án được quy hoạch đồng bộ vì mức độ an ninh cao, bên cạnh đó các loại hình dịch vụ ở đây đều khá hoàn thiện sẽ giúp cuộc sống của họ trở nên tiện nghi hơn. Thêm một nguyên nhân quan trọng khác là các dự án này thường được xây dựng tại các vị trí thuận lợi, có hệ thống giao thông phát triển, cơ sở vật chất đầy đủ nên rất phù hợp để họ tận hưởng cuộc sống.

Tiêu chí lựa chọn bất động sản của người Nhật tuân theo tiêu chuẩn 5S: Smart – Service – Style – Safe – Saving. Smart chính là tiêu chuẩn tiện ích thông minh đến từng căn hộ. Service là dịch vụ tiện ích – tiêu chuẩn giúp các cư dân tận hưởng cuộc sống thời thượng, đẳng cấp. Style là tiêu chuẩn phong cách sống toàn cầu. Safe là tiêu chuẩn sống an toàn, chuẩn hạng sang. Saving là tiêu chuẩn đảm bảo tiêu chí sống bền vững, thuê sinh lời cho chủ sở hữu.

Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn 5S, ngoài ra còn cung cấp dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng độc đáo mang nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu của xứ sở hoa anh đào, tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy đã nhanh chóng chinh phục khách hàng Nhật Bản.



Chủ tịch tập đoàn Daiwa Corporate Nhật Bản cam kết đồng hành

cùng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy

Ngày 25/9 tập đoàn Daiwa Corporate Nhật Bản đã đăng ký nhận chuyển nhượng 500 căn hộ khách sạn khoáng nóng Thanh Thủy để dành cho khách hàng của Daiwa tại Nhật Bản. Mới đây, ngày 4/11 Chủ tịch tập đoàn Daiwa Corporate Nhật Bản – Feruhisa Okuno đã đến thăm và làm việc với Công Ty Onsen Fuji để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo sự giao lưu, trao đổi và kết nối mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, thể hiện mong muốn sẽ được tiếp tục hợp tác với Công ty Onsen Fuji trong các dự án tới.

Ông Feruhisa Okuno cho biết, lý do tập đoàn đăng ký nhận chuyển nhượng lên đến 25% căn hộ condotel khoáng nóng vì Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là dự án hiếm hoi thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn khắt khe của người Nhật, mang đến môi trường sống tiêu chuẩn 5 sao quốc tế nhưng giá giao dịch chỉ thuộc phân khúc tầm trung. Đặc biệt, dự án còn sở hữu nguồn khoáng nóng chất lượng phù hợp với văn hóa Nhật nên rất nhiều người Nhật mong muốn sở hữu căn hộ khách sạn tại dự án.

Tiêu chuẩn 5S tại Wyndham Lynn Times Thanh Thủy

Tiêu chuẩn 5S tại tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được thể hiện rất rõ nét. Toàn bộ các sản phẩm tại dự án bao gồm condotel khoáng nóng, shophouse khoáng nóng hay biệt thự nghỉ dưỡng đều được tích hợp công nghệ SmartHome thông minh, chủ nhân có thể điều khiển mọi thiết bị điện, tivi, điều hòa, rèm cửa…. chỉ bằng chạm trên smarthome. Dự án còn sử dụng khóa cửa thông minh Hafele nhập khẩu từ Đức giúp đảm bảo an ninh ở mức tuyệt đối.



Wyndham Lynn Times Thanh Thủy – Dự án hiếm hoi đáp ứng

tiêu chuẩn khắt khe của người Nhật

Đáp ứng tiêu chuẩn Service, dự án tích hợp hơn 100 dịch vụ tiện ích đa dạng thỏa mãn mọi nhu cầu khác nhau của khách hàng ở nhiều độ tuổi. Nổi bật là các khu dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen giúp phục hồi và tái tạo năng lượng, khu xông hơi Jim Ji Bang, khu xông khô muối đá Himalaya, khu điều dưỡng và hỗ trợ y tế, khu vui chơi trẻ em lego World, sân trượt patin, sân trượt cỏ, công viên khoáng lạnh, bể bơi vô cực, sky bar, skywalk, khu vui chơi có thưởng, casino, CLB xì gà, hầm rượu vang, bến du thuyền…

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được xây dựng theo phong cách hiện đại, ưu tiên phát triển không gian xanh, tại mỗi căn hộ đều là những không gian riêng, có tầm nhìn khoáng đạt hướng ra vườn hoa, cây cảnh, núi Tản Viên và dòng sông Đà thơ mộng mang đến giá trị sống đích thực.

Hơn thế, tại dự án còn đề cao tiêu chuẩn Safe – tiêu chuẩn an toàn, chuẩn hạng sang với hệ thống giám sát an ninh tự động và hệ thống cảnh báo sự cố, giám sát an toàn đến từng căn hộ 24/24.

Đặc biệt, tiêu chuẩn Saving – bảo đảm tiêu chí sống bền vững, thuê sinh lời của dự án là yếu tố quan trọng được chủ đầu tư hướng đến. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng hoàn thiện, tích hợp tiện ích dịch vụ đỉnh cao tiêu chuẩn 5 sao, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy không chỉ là nơi an cư nghỉ dưỡng lý tưởng và bền vững mà còn mang đến khả năng sinh lời cao từ hình thức cho thuê lại trong thời gian không sử dụng.