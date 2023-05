Tiếp nối thành công của 5 mùa trước, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 với 49 hạng mục đã trở lại nhằm vinh danh những dự án bất động sản và chủ đầu tư xuất sắc tại thị trường Việt Nam.

Dẫn đầu các đề cử tại VPA năm nay là Gamuda Land Việt Nam với 12 đề cử, nổi bật với dự án Diamond Centery nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Tiếp đó là Công ty Cổ Phần Sonkim Land với 9 đề cử, trong đó có tới 5 đề cử dành cho dự án khu căn hộ cao cấp The Crest Residence do chủ đầu tư này triển khai tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 cũng thu hút sự trở lại của nhiều đơn vị thắng cuộc của năm ngoái, nổi bật là Công ty Cổ phần Kiến Á (Giải Doanh nghiệp phát triển nhất năm 2019) với 8 đề cử. Cùng với đó, Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp & Đô thị Việt Nam Singapore (VSIP JSC) giành được 8 đề cử, đánh dấu một năm tiêu biểu cho sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ tại Việt Nam.

Danh sách đề cử VPA 2020 cũng gọi tên dự án Green Dragon City – Khu đô thị mới đầy triển vọng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Công nghiệp TTP với 3 đề cử, trong đó có giải Dự án đô thị tốt nhất và Thiết kế tổng thể đẹp nhất. Khu đô thị Thương mại và Du lịch Ecopark cũng được đề cử Giải thưởng Dự án Đô thị Mega tốt nhất.

Đặc biệt, giải thưởng Nhân vật Bất động sản năm 2020 tại Việt Nam – một trong những hạng mục danh giá nhất tại VPA năm nay sẽ được trao cho ông Phạm Nhật Vượng – Tỷ phú, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam – Vingroup.

>> Xem chi tiết hạng mục các giải thưởng TẠI ĐÂY



Lễ trao giải thưởng bất động sản Việt Nam lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại TP.HCM

Hội đồng giám khảo VPA 2020 tiếp tục do ông Dương Thiện, Giám đốc điều hành Transform Architecture làm chủ tịch. Các thành viên khác gồm có: Ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Cushman & Wakefield Việt Nam; bà Châu Tạ, Giám đốc Điều hành – Giao dịch Pháp lý, SC Capital Partners Pte Ltd.; ông David McDonald, Tổng Giám đốc, WT Partnership (Vietnam) LLC; ông Đức Trường, CEO, OJS Investment & Consulting Ltd., Chủ tịch, Edison Academy Vietnam Ltd.; Ông Edward Haysom, Tổng Giám đốc, HAYSOM Architects Việt Nam; bà Hằng Đặng, Giám đốc Điều hành, Công ty TNHH CBRE (Việt Nam); ông Jean-Francois Chevance, Giám đốc Tập đoàn Thiết kế và Khách sạn, Tập đoàn Archetype; ông John Reeves, Người sáng lập & Nhà thiết kế, REEVESdesign; ông Mauro Gasparotti, Giám đốc, Savills Hotels APAC và ông Paul D. Volodarsky, Cộng sự cao cấp, Phó Trưởng phòng Bất động sản khu vực, Pháp lý và Thuế DFDL.

Khác với những mùa giải trước, chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường nên BTC sự kiện đã có sự chuẩn bị để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình y tế và phòng chống dịch bệnh xuyên suốt chuỗi hoạt động trước và trong ngày diễn ra Gala trao giải tại khách sạn InterContinental Saigon.

Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020 được hỗ trợ tổ chức bởi nhà tài trợ chính Kohler; đối tác truyền thông: cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn; tạp chí chính thức PropertyGuru Property Report; Vietnam News, Oi Vietnam, Vietnam Heritage, Bliss Saigon, và Tạp chí DELUXE; đối tác PR chính thức T&H Communications; đối tác hàng không chính thức Thai Airways; đối tác từ thiện chính thức Right To Play; đối tác chính thức của ESG, Baan Dek Foundation; giám sát chính thức BDO, và đối tác địa phương Oriental Media Vietnam.

Các giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala trao giải với sự chứng kiến của những khách hàng, các đại lý bất động sản cùng với hơn 500 nhà lãnh đạo cấp cao trong ngành bất động sản toàn Châu Á. Các đơn vị đạt giải ở từng quốc gia sẽ có cơ hội tham gia đêm Chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru, diễn ra cùng với Hội nghị Thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru tại Bangkok vào tháng 12/2020.

Được thành lập năm 2005, PropertyGuru Asia Property Awards là giải thưởng bất động sản lớn nhất và danh giá nhất khu vực. Chương trình giải thưởng đã được công nhận là chứng nhận cao nhất về chất lượng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản châu Á. Với hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia và giám sát viên đáng tin cậy, giải thưởng này đã đạt được danh tiếng về sự uy tín, công bằng và minh bạch.

