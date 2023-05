Chủ nhân danh hiệu Winners và Highly Commended của 56 hạng mục giải thưởng sẽ được tiết lộ tại đêm Gala đặc biệt. Thời gian và hình thức tổ chức sẽ được công bố trong những ngày tới.

Đáng chú ý, các chủ đầu tư hàng đầu như CapitaLand Việt Nam, Tập đoàn Danh Khôi, Gamuda Land, Gotec Land, Hưng Thịnh Land, Keppel Land, Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O), SonKim Land sẽ cạnh tranh tại một loạt các giải thưởng dành cho nhà phát triển bất động sản, bao gồm những giải thưởng chưa từng có trước đây như Best Luxury Developer.

Một số dự án nhà ở và thương mại nổi bật tại Việt Nam cũng sẽ cạnh tranh trong các hạng mục được đánh giá cao như Special Recognition for Landmark Development – lần đầu xuất hiện tại chương trình năm nay. Các dự án này bao gồm: căn hộ Define của CapitaLand – Công ty TNHH Thiên Đức, Grand Marina Saigon và The Grand Hanoi của Masterise Homes – thành viên của Masterise Group, The Opera Residence (Giai đoạn 3 của Metropole Thủ Thiêm) của SonKim Land.

Đặc biệt, giải thưởng danh giá “Nhân vật Bất động sản của năm” sẽ được trao cho ông Lê Văn Kiểm, người sáng lập kiêm Chủ tịch KN Group, nhằm ghi nhận những đóng góp tiên phong của ông với các cộng đồng Golf và các hoạt động từ thiện hào phóng trong thời kỳ đại dịch, bên cạnh nhiều thành tựu khác. Giải thưởng này do các biên tập viên của Tạp chí PropertyGuru Property Report bình chọn và là giải thưởng duy nhất không do Ban Giám khảo quyết định.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru được tổ chức định kỳ hàng năm

Hội đồng giám khảo độc lập đã giúp xác định những đơn vị, dự án góp mặt trong danh sách đề cử. Hội đồng được chủ trì bởi ông Dương Quốc Thiện – Chủ tịch giải thưởng và Giám đốc điều hành Transform Architecture. Các thành viên khác bao gồm:

– Ông Alex Crane – người sáng lập Crane & Co Real Estate Consulting;

– Bà Châu Tạ – Giám đốc Điều hành – Giao dịch Pháp lý của SC Capital Partners;

– Ông David McDonald – Tổng Giám đốc WT Partnership Việt Nam;

– Ông Đức Trương – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đầu tư & Tư vấn OJS kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Edison Academy Việt Nam;

– Ông Edward Haysom, Tổng Giám đốc HAYSOM Architects Việt Nam;

– Bà Đặng Phương Hằng – Giám đốc Điều hành Công ty TNHH CBRE Việt Nam;

– Ông Jean-Francois Chevance – Giám đốc Tập đoàn Thiết kế và Khách sạn, Tập đoàn Archetype;

– Ông Mauro Gasparotti – Giám đốc Savills Hotels APAC;

– Ông Paul D. Volodarsky – Cộng sự cao cấp, Phó Trưởng phòng Bất động sản khu vực, Pháp lý và Thuế của DFDL.

Ngoài ra, Ban Giám khảo còn có sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia tại thị trường Hà Nội: ông Andras Germ – Tổng Giám đốc Astra Construction Consultancy; ông Đặng Văn Quang – Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Chiến lược của Navigat; bà Nguyễn Phương Dung – Cố vấn Pháp luật của DFDL Việt Nam và bà Trần Quỳnh Trang – chủ sở hữu Công ty quản lý Bất động sản Sapphire Indochina.

Sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kiểm toán AASC – HLB Việt Nam do ông Đỗ Mạnh Cường – Đối tác kiêm Phó Tổng Giám đốc AASC lãnh đạo, cùng các cộng sự Hoàng Lan và Phạm Hùng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch của quá trình chọn lựa.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 7 sẽ diễn ra trước thềm Chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru lần thứ 16 và Hội nghị Thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru 2021, trong chuỗi sự kiện rất được mong đợi vào tháng 12 tới, với tên gọi “Tuần lễ PropertyGuru”.

Được tổ chức bởi PropertyGuru – Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu châu Á, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021 có sự bảo trợ của các thương hiệu hàng đầu trong ngành, bao gồm nhà tài trợ bạch kim Kohler; nhà tài trợ vàng Hafele; nhà tài trợ bạc Dulux và Saint Gobain; đối tác truyền thông chính thức Batdongsan.com.vn; đối tác địa phương Oriental Media Vietnam; đối tác kênh truyền hình cáp chính thức History Channel; tạp chí chính thức PropertyGuru Property Report; đối tác PR chính thức T&H Communications; các đối tác truyền thông Deluxe Magazine, Oi Vietnam, Vietnam Heritage, Vietnam News; đối tác từ thiện chính thức Right To Play; đối tác ESG chính thức Baan Dek Foundation; hiệp hội hỗ trợ MarTech Society Asia và giám sát viên chính thức HLB.

