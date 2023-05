Quy tụ các lãnh đạo cấp cao và những nhân vật quyền lực nhất trong lĩnh vực bất động sản và công nghệ, Hội nghị thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru 2021 (PropertyGuru Asia Real Estate Summit) sẽ khai mạc vào thứ Tư, ngày 8/12/2021 trên Asiarealestatesummit.com. Hội nghị được tổ chức online với nhiều tính năng tương tác, gồm các bài phát biểu, tọa đàm trực tiếp, gian hàng ảo và các nội dung phát theo yêu cầu sau ngày ra mắt cho đến hết ngày 8/1/2022.

Hội nghị năm nay xoay quanh chủ đề “Cuộc cách mạng dữ liệu” (Data Revolution) trong lĩnh vực bất động sản, với các phiên thảo luận về tính bền vững, dữ liệu, tài chính xanh, công nghệ và thành phố thông minh cũng như sáng kiến từ các nhà đầu tư có tầm nhìn và các công ty khởi nghiệp. Sân khấu chính PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 được dẫn dắt bởi đội ngũ diễn giả là chuyên gia quốc tế hàng đầu về khoa học dữ liệu và các ứng dụng linh hoạt của nó, đặc biệt trong bất động sản bền vững. Ông Stephen Oehme – Giám đốc điều hành Quantum Thailand Ltd kiêm cựu thành viên Hội đồng quản trị Burj Khalifa Dubai sẽ là người chủ trì hội đồng diễn giả.

Tiến sĩ William Thomas – Giám đốc khu vực Đông Nam Á The Economist Intelligence Corporate Network sẽ mở đầu với bài phát biểu về sự phục hồi của kinh tế Châu Á sau đại dịch. Bà Susan Bennett, một tài năng lồng tiếng kỳ cựu, người đã trở thành giọng nói gốc của Siri, sẽ trình bày về việc “Trở thành giọng nói Trí tuệ nhân tạo”. Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ngân hàng Phát triển Châu Á, ông Curtis S. Chin, hiện là chuyên gia cấp cao về Châu Á tại Viện Milken và là người dẫn chương trình “Asia Minute” trên YouTube, sẽ mang tới bài phát biểu liên quan đến các chính sách và sau đó tham gia phiên tọa đàm trực tiếp về khả năng chống chịu của đô thị Châu Á. Ngoài ra, ông Ommid Saberi – chuyên gia cao cấp về công trình xanh tại Tập đoàn Tài chính Quốc tế sẽ trình bày bài phát biểu của Ngân hàng Thế giới để thảo luận về Chỉ số tòa nhà chống chịu mới ra mắt gần đây.

Một số nghiên cứu điển hình cũng sẽ được giới thiệu tại hội nghị, trong đó có nghiên cứu của ông Kohei Kurihara đến từ Nhật Bản, ông là nhà đồng sáng lập Quyền riêng tư của Design Lab. Nhà thiết kế nổi tiếng Patrick Keane – Người sáng lập Enter Projects, sẽ nói về “Thời đại 3D” để giới thiệu các vật liệu in 3D hoặc vật liệu đúc sẵn và hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm với thiết kế bền vững, được hỗ trợ công nghệ và dựa trên dữ liệu. Ông Yasmin Rasyid – Giám đốc bền vững Lendlease Malaysia, sẽ trình bày về dự án The Exchange TRX ở Kuala Lumpur và tính bền vững của nó tại khu vực tài chính mới nhất Malaysia.

Trong một phiên thảo luận bên lề có chủ đề “Phụ nữ lãnh đạo và xây dựng”, bà Jean Jacqueline de Castro đến từ Philippines – CEO ESCA Incorporated, sẽ thảo luận cùng bà Kotchakorn Voraakhom đến từ Thái Lan – CEO kiêm Nhà sáng lập Pourous City Network, bà cũng là Chủ tịch Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu thuộc Liên đoàn quốc tế các Kiến trúc sư Cảnh quan. Đặc biệt, bà Kotchakorn Voraakhom, người được đưa vào danh sách danh giá “TIME100 Next” năm 2019, sẽ là đại diện nữ đầu tiên nhận giải “Nhân vật có tầm nhìn của năm”. Giải thưởng này là một trong điểm nhấn của Hội nghị thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru 2021.

Lễ ra mắt kéo dài một ngày của hội nghị sẽ là phiên tương tác, trao đổi các ý tưởng về phát triển bền vững và khoa học dữ liệu, với sự góp mặt của nhiều diễn giả chuyên gia bao gồm: ông Ken Ip – Nhà sáng lập Hiệp hội MarTech Châu Á kiêm chủ tịch Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru (Trung Quốc đại lục); ông Stuart Mendel – Giám đốc điều hành Lendlease Malaysia; bà Tina Ryan – người dẫn chương trình Hội nghị thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan; và ông Masaya Fujisawa, Phó giám đốc IHI, người sẽ xuất hiện trong buổi giới thiệu công nghệ đỗ xe thông minh.

Bên cạnh đó, sẽ có các bài thuyết trình độc quyền từ lãnh đạo Tập đoàn PropertyGuru, đến từ ông Manav Kamboj, Giám đốc Công nghệ kiêm Chủ tịch Giải thưởng Sáng tạo công nghệ (Tech Innovation); ông Jules Kay, Giám đốc điều hành Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru & Hội nghị thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru; bà Mallika Gadepalli, Giám đốc chiến lược, người sẽ tham gia thảo luận trực tiếp với ông Curtis S. Chin của Viện Milken. Ngoài ra, ông Hari V. Krishnan, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn PropertyGuru sẽ chủ trì một phiên tọa đàm mang tên “GuruTalk” về chủ đề thúc đẩy tính minh bạch và trí tuệ dữ liệu marketing trong ngành bất động sản Châu Á.

THÔNG TIN MỞ BÁN VÉ



Để mua vé, vui lòng truy cập website chính thức: Vé tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru online hiện đang được bán với ưu đãi “early bird” đến hết ngày 7/11/2021 và giảm giá đặc biệt cho học sinh/sinh viên. Mã truy cập có giá trị từ ngày khai mạc 8/12/2021 cho đến ngày 8/1/2022.Để mua vé, vui lòng truy cập website chính thức: AsiaRealEstateSummit.com

Hội nghị thượng đỉnh Bất động sản Châu Á PropertyGuru 2021 online được hỗ trợ trợ bởi đối tác sáng tạo chính thức IHI; đối tác truyền hình cáp chính thức History Channel; đối tác PR chính thức Infinity Communications; đối tác từ thiện chính thức Right To Play International; đối tác ESG chính thức Baan Dek Foundation; hiệp hội hỗ trợ Asia MarTech Society, và Green Building Consulting and Engineering; cùng các đối tác truyền thông Oxford Business Group, Asia.Proptech, APAC CIO Outlook, Nikkei Asia, PropertyGuru Property Report.

Hà Phương (dịch)