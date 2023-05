Tổng cộng 52 giải thưởng và chứng nhận đặc biệt, bao gồm Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và Phát triển bền vững, đã được trao cho hơn 20 đơn vị chủ đầu tư và thiết kế từ TP. HCM, Hà Nội, Hạ Long, Cam Ranh và các thị trường đầu tư hàng đầu Việt Nam khác.

Năm nay, Tập đoàn Kiến Á tiếp tục gặt hái nhiều thành công với những giải thưởng danh giá nhất như Best Developer (Chủ đầu tư xuất sắc nhất) và Best Mixed Use Developer (Chủ đầu tư dự án hỗn hợp xuất sắc nhất). Trước đó, tại mùa giải năm ngoái, TS. Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch công ty cũng được bình chọn là Nhân vật bất động sản của năm tại Việt Nam.

Nhận xét về chủ đầu tư này, đại diện Ban giám khảo cho biết: “Từ tầm nhìn thiết kế nổi bật, những ý tưởng phát triển đa dạng và cam kết xứng đáng nhằm tạo ra những cộng đồng thịnh vượng và truyền cảm hứng, Tập đoàn Kiến Á đang có những bước tiến lớn, táo bạo và rực rỡ; những dự án tầm cỡ thế giới tại Việt Nam như Lavila Nam Sài Gòn. Kiến Á là một đơn vị giành giải thưởng rất đáng chú ý.”

Đêm gala giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với 52 giải thưởng và chứng nhận đặc biệt đã được trao

Một số giải thưởng quan trọng khác cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Đơn cử, Sơn Kim Land – một trong những tên tuổi nổi bật nhất đêm gala năm nay đã giành giải thưởng Best Boutique Developer – giải thưởng dành cho chủ đầu tư những dự án không chỉ sang trọng mà còn có gu thẩm mỹ, nghệ thuật độc đáo. Ngoài ra, 5 đơn vị chủ đầu tư uy tín khác cũng nhận được những giải thưởng đáng chú ý như: Gamuda Land TP. HCMC giành giải Best Sustainable Developer (Chủ đầu tư dự án bền vững tốt nhất); CapitaLand Việt Nam giành giải Best Hospitality Developer (Chủ đầu tư khách sạn tốt nhất); Alpha King được trao giải Best Breakthrough Developer (Chủ đầu tư đột phá nhất); VSIP được vinh danh là Best Industrial Developer (Chủ đầu tư dự án công nghiệp tốt nhất) và giải Best Lifestyle Developer (Chủ đầu tư dự án phong cách sống tốt nhất) thuộc về MIK Group.

Những đơn vị lần đầu giành giải thưởng trong năm nay gồm có Gotec Land, GFS Group, Phúc Khang Corporation, HDMon Holdings, Him Lam Land, Xuân Mai Sài Gòn và Maxland.

Giải thưởng Nhân vật bất động sản của năm 2019 tại Việt Nam – hạng mục duy nhất không do Ban giám khảo lựa chọn – đã được trao cho Chủ tịch Gamuda Land, ông Cheong Ho Kuan nhằm tôn vinh vai trò lãnh đạo và tầm nhìn của ông đối với dự án Gamuda City tại Hà Nội và Celadon City tại TP. HCM.

“Đêm nay, tôi có mặt ở đây, đại diện cho tập thể Gamuda Việt Nam nhận giải thưởng danh giá này như một đỉnh cao cho những nỗ lực của toàn đội ngũ mà nếu không có họ, tôi sẽ không thể đứng ở đây,” ông Cheong Ho Kuan phát biểu sau khi nhận chiếc cúp vàng từ ông Jeremy Williams, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn PropertyGuru và Giám đốc điều hành tạm thời của Batdongsan.com.vn

Ông Hari V. Krishnan, Giám đốc điều hành Tập đoàn PropertyGuru, chia sẻ: “Tôi rất hoan nghênh tất cả các đơn vị giành chiến thắng và được khen thưởng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam lần thứ 5. Một lần nữa, họ đã nâng sự xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản và phát triển bền vững lên một tầm cao mới. 52 giải thưởng được trao trong năm nay thực sự là những đột phá của ngành và thể hiện sự đổi mới trong tất cả các phân khúc của một thị trường bất động sản đang phát triển.”

Chương trình năm nay tiếp nối thành công của PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018, với 43 giải thưởng đã được trao cho hơn 25 doanh nghiệp và tổ chức. Đêm gala trao giải là đỉnh cao của quá trình đề cử, đánh giá và khảo sát thực tế kéo dài suốt nhiều tháng, do hội đồng chuyên gia độc lập thực hiện. Tất cả các giai đoạn kể trên đều được giám sát bởi BDO Việt Nam, trực thuộc BDO – một trong những mạng lưới kế toán và kiểm toán lớn nhất thế giới.

Được thành lập năm 2005, PropertyGuru Asia Property Awards là giải thưởng bất động sản lớn nhất và danh giá nhất khu vực. Chương trình giải thưởng đã được công nhận là chứng nhận cao nhất về chất lượng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản châu Á. Với hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia và giám sát viên đáng tin cậy, giải thưởng này đã đạt được danh tiếng về sự uy tín, công bằng và minh bạch.

Hội đồng giám khảo năm 2019 tiếp tục do ông Thiện Dương, Giám đốc điều hành Transform Architecture làm chủ tịch. Các thành viên khác gồm có: ông David McDonald, Tổng giám đốc WT Partnership Việt Nam; ông Đức Trương, Giám đốc điều hành OJS Investment & Consulting và Chủ tịch Edison Academy Việt Nam; ông Edward Haysom, Tổng giám đốc HAYSOM Architects Việt Nam; ông Francois Magnier, Chủ tịch Archetype Group; bà Đặng Phương Hằng, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam; ông John Reeves, Giám đốc sáng tạo, người sáng lập REEVESdesign; ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Đông Nam Á; ông Paul D. Volodarsky, Chuyên viên cao cấp về Pháp lý và Thuế tại DFDL.

Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019 được sự hỗ trợ tổ chức bởi nhà tài trợ chính Kohler; nhà tài trợ vàng Hitachi Elevators & Escalators, Gỗ An Cường, LMG và Malloca; nhà tài trợ bạc Dulux Professional, Electrolux và VietCeramic. Cùng với đối tác cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn, tạp chí chính thức PropertyGuru Property Report, giám sát viên chính thức từ BDO, các đối tác truyền thông gồm Vietnam Heritage, Vietnam News, Forbes Việt Nam và Oriental Media Việt Nam cũng hỗ trợ chương trình giải thưởng năm nay.

BBT Batdongsan.com.vn