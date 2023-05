Cộng hưởng Thủ Thiêm, sóng tăng giá BĐS dự báo lan sang khu lân cận

Thị trường khu vực chuyển động theo bán đảo Thủ Thiêm

Thị trường BĐS trung tâm TP. Thủ Đức đang xác lập mặt bằng giá mới. Mức 2,4 tỷ đồng/m2 đất Thủ Thiêm đã đẩy giá đất nền khu vực ven sông Sài Gòn chạm mức 350-400 triệu/m2, căn hộ cũng đạt mức 210 triệu/m2. Đỉnh giá mới này dự báo sẽ tạo ra ảnh hưởng đến hầu hết mọi phân khúc nhà ở triển khai xung quanh khu vực Bến Nghé – Thủ Thiêm mà tâm điểm là khu vực quận 2 và quận 7.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM nhận định, khái niệm trung tâm TP.HCM đang dần mở rộng, bao quát phạm vị quận 1, bán đảo Thủ Thiêm và địa giới nằm dọc bờ Đông – bờ Tây sông Sài Gòn. Từ sự thay đổi mặt bằng giá BĐS Thủ Thiêm, sẽ kích thích giá các khu vực “đất vàng” dọc sông Sài Gòn tiếp tục tăng mạnh. Câu chuyện tăng giá BĐS tại TP.HCM được nhận định sẽ còn tiếp diễn theo xu hướng chung, nhất là ở những khu vực trọng điểm phát triển về hạ tầng và chuyển đổi quy hoạch.

Giá BĐS hai bên bờ Bến Nghé – Thủ Thiêm được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh sau đợt điều chỉnh giá đất bán đảo Thủ Thiêm.

Giá BĐS tại TP.HCM các năm qua liên tục tăng cao do thị trường này phải đối mặt với thực trạng khan hiếm quỹ đất. Đặc biệt là quỹ đất khu trung tâm Bến Nghé – Thủ Thiêm lại càng hạn chế, trở thành đặc quyền của các dự án cao cấp, hạng sang. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , giai đoạn 2020-2021 giá căn hộ triển khai quanh khu vực Bến Nghé – Thủ Thiêm tăng trung bình 30-50% so với khởi điểm, cao nhất vào khoảng 210 triệu/m2. Riêng quý 3/2021, giá tiếp tục tăng 2-3% so với quý 2/2021. Sức nóng giá đất Thủ Thiêm khiến những dự án tọa lạc ven sông Sài Gòn có kết nối trực tiếp về KĐT Thủ Thiêm và trung tâm quận 1 trở thành sàn phẩm được săn đón bậc nhất tại TP.HCM.