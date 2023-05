Covid-19 có phải là cơ hội lớn cho nhà đầu tư dài hạn?

Thị trường vẫn có điểm sáng, bất chấp dịch bệnh

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn, mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh, nhưng mức độ quan tâm và nhu cầu giao dịch bất động sản vẫn tăng đều qua từng tháng. So với quý 1/2021, số lượng người tìm mua BĐS tại các địa phương tăng hơn 54% trong quý 2. Mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất trên toàn trang tăng 8% so với quý 1/2021 và tăng 13% so với cùng kỳ 2020.

Báo cáo cũng cho biết, ở những địa phương có số ca nhiễm Covid-19 thấp, lượng quan tâm tìm mua BĐS vẫn tăng khá ổn định như: Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận… ghi nhận mức độ quan tâm tăng từ 28 – 42%. Đơn cử, lượng người tìm kiếm và xu hướng tìm kiếm thông tin từ khóa đất nền Cam Lâm (Khánh Hòa) tăng đến 73%.

Bài toán đầu tư trong bối cảnh bình thường mới

Các chuyên gia bất động sản nhận định, dịch bệnh đang bùng phát khiến thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng cũng sẽ đem đến cơ hội cho các nhà đầu tư. Bởi trong các cuộc khủng hoảng đều sẽ xuất hiện nhiều cơ hội lớn nếu biết nắm bắt.

Hiện tại, ảnh hưởng của Covid-19 khiến nhiều phân khúc BĐS trầm lắng, do đó nhà đầu tư có tâm lý e ngại khi “xuống tiền”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán, nếu dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trong quý 3/2021 thì thị trường BĐS sẽ có trạng thái mới. 3 tháng sau khi dịch được kiểm soát, thị trường BĐS sẽ đi ngang sau đó có thể “sốt” nhẹ trong 3 tháng tiếp theo. Khi đó, giá BĐS sẽ tăng từ 15 – 20%, nhất là loại hình đất nền vùng ven. Do vậy, việc đầu tư đất nền trung và dài hạn trong thời điểm dịch bệnh, vừa mang đến cơ hội mua được sản phẩm có giá tốt, vừa có tiềm năng thu lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Xu hướng đầu tư đón sóng hạ tầng tại Cam Lâm – Khánh Hòa

Như đã thông tin ở trên, đất nền Cam Lâm hiện đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi mức giá còn khá thấp, mang tiềm năng lớn nhờ có bước nhảy vọt của hạ tầng và sự phát triển của kinh tế du lịch.

Theo đó, hạ tầng giao thông tại Cam Lâm đang được chú trọng và đầu tư mạnh mẽ nhằm theo kịp sự phát triển du lịch của Khánh Hòa. Trong thời gian gần đây, địa phương này đã đón nhận hàng loạt các dự án ngàn tỷ như trục đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo với tổng chiều dài 105km, kinh phí đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Tuyến đường cao tốc nối Nha Trang – Cam Lâm gồm sáu làn xe với tổng chiều dài 29km.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Cam Lâm còn có vị trí chiến lược quan trọng sở hữu cảng nước sâu, sân bay quốc tế, đầm Thủy Triều cùng quỹ đất rộng lớn. Từ năm 2018 đến nay đất nền Cam Lâm đã có sự nhảy vọt về giá từ 20 – 50%. Các chuyên gia nhận định, sự tăng trưởng này vẫn chưa dừng lại bởi Cam Lâm sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, tiềm năng du lịch lớn và tiện ích đa dạng. Những yếu tố này sẽ giúp đất nền Cam Lâm tiếp tục thiết lập các mặt bằng giá mới và bứt phá trong tương lai gần.

Cam Lâm Golden Lake – Đầu tư an toàn, sinh lời bền vững

Khu đất nền phân lô Cam Lâm Golden Lake là một trong những sản phẩm nổi bật tại Cam Lâm. Khu đất nằm trên mặt đường quy hoạch 30m nối Quốc lộ 1A và đường Vinh Bình – Cù Hin đi thẳng ra biển Bãi Dài. Cam Lâm Golden Lake có vị trí gần đầm Thuỷ Triều, cách biển Bãi Dài chỉ 10 phút, cách Nha Trang 20 phút và được đánh giá là có địa thế vàng khi tọa lạc gần tuyến đường huyết mạch cao tốc Bắc Nam.

Không chỉ có vị trí tâm điểm, khu đất phân lô Cam Lâm Golden Lake còn nằm trong khu dân cư sinh sống đông đúc và gần các chuỗi tiện ích ngoại khu hấp dẫn như: sân golf, casino quốc tế, khu biệt thự nghỉ dưỡng, bệnh viện Việt Khánh, chợ, trường học các cấp… Khu đất chỉ có 22 sản phẩm với giá rất “mềm” từ 10 triệu/m2, đặc biệt, tặng ngay 2 chỉ vàng/nền cho khách hàng khi giao dịch. Do đó, Cam Lâm Golden Lake hứa hẹn sẽ được rất nhiều nhà đầu tư săn đón trong thời gian tới.

tại đây để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và lắng nghe những phân tích về tiềm năng tại khu vực này. Khu đất nền phân lô Cam Lâm Golden Lake được phát triển và phân phối bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS MEHA – đơn vị đã từng triển khai thành công nhiều sản phẩm ở khu vực Cam Lâm, Khánh Hòa. Cam Lâm Golden Lake sẽ chính thức được mở bán trực tuyến vào lúc 9h ngày 22/8/2021 trên nền tảng Zoom. Nhà đầu tư có thể đăng ký tham dự sự kiện mở bán Cam Lâm Golden Lakeđể có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và lắng nghe những phân tích về tiềm năng tại khu vực này.