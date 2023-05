Covid-19 làm thay đổi xu hướng mua nhà

Tại sự kiện Adapt 2 Change #3 do Batdongsan.com.vn tổ chức với chủ đề: ”GIỮ LỬA KINH DOANH VƯỢT QUA COVID”, ông Tan Tee Khoon, TGĐ của PropertyGuru Singapore, cho biết thị trường Singapore gần như đình trệ hoàn toàn vì Covid-19 bùng phát vào tháng 4/2020. Giá BĐS thương mại giảm từ 1,3-1,5% so với cùng kỳ năm 2019, nguồn vốn đầu tư giảm 68%. Nhiều dự án không thể ra hàng khiến tình trạng khan hiếm các tài sản có sẵn để giao dịch trở nên nghiêm trọng, lượng giao dịch đạt được chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ 2019.