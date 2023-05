Covid đã "xoay chuyển" định nghĩa an cư như thế nào?

Chọn ở chung cư vì hợp thời, chọn nhà mặt đất vì tất yếu

Lối sống của người dân Việt Nam từ xa xưa đã hình thành nên quan niệm nhà mặt đất là tài sản quan trọng trong tư tưởng nhiều thế hệ. Người dân làm hết mọi khả năng để mua nhà mặt đất với mục đích tự do sinh sống và làm của để dành cho con cái, vì cho rằng đây là tài sản có giá trị sinh lời bền vững theo thời gian.

Ngược lại, nhiều người cho rằng chung cư mang lại không ít phiền hà bởi không gian chung đụng với nhiều quy định chặt chẽ từ khách đến thăm, vệ sinh chung, phí quản lý,…

Nhưng cuộc sống thị thành đất chật, người đông, giá cả BĐS tăng quá nhanh là lí do khiến nhiều người chọn chung cư vì những giá trị bề nổi: tiện đi làm, tiết kiệm thời gian nhờ nhiều tiện ích nội khu, ngân sách chưa đủ mua nhà mặt đất,… Có thể thấy lựa chọn chung cư là giải pháp vì “tình thế”, nhất là các cặp gia đình trẻ.

Cuộc sống thị thành hối hả

Ông Nguyễn Trần Nam – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cũng cho rằng: “Nhà chung cư là xu hướng phát triển tất yếu của các đô thị ở Việt Nam và trên thế giới”. Theo ông Nam, đến năm 2030 quy định ở các thành phố lớn, đô thị, đặc biệt ở các đô thị cấp 1, tỷ lệ nhà chung cư phải chiếm 80%.

Có thể nói, người muốn sở hữu nhà phố chính là sở hữu mảnh đất, giá trị cao, an toàn vì không sợ mất giá, tính tự chủ; người chủ đích chọn chung cư vì muốn sở hữu căn nhà, họ đề cao không gian riêng tư, hiện đại, có đầy đủ tiện ích, không gian để tụ tập bạn bè và không cảm thấy phiền hà với những quy định khắt khe từ ban quản lý. Nhưng tựu chung, số người ưu tiên chọn nhà mặt đất vẫn có phần trội hơn.

Sau Covid người dân thay đổi định nghĩa về chốn an cư

Cô Thành Nhân (Cai Lậy, Tiền Giang) có con trai trọ tại chung cư TP.HCM chia sẻ, cô không hài lòng vì quá nhiều quy định, lại phát sinh thêm phí quản lý mỗi tháng. Qua những câu chuyện con trai chia sẻ về 4 tháng giãn cách xã hội đã khiến cô thay đổi cách nhìn về chung cư.

Trong suốt 4 tháng cách ly, Hải con trai cô Thành Nhân cho hay, bên cạnh sự quản lý gắt gao là sự quan tâm hết sức chu đáo từ ban quản lý. Những khắt khe trong ngày thường, lại trở thành mấu chốt để các chung cư làm tốt công tác phòng chống Covid.

Thứ nhất, trong thời gian cách ly, mọi hành lang, không gian chung đều được xịt khuẩn thường xuyên, mỗi hộ dân đều có lịch test đều đặn, ban quản lý chung cư hỗ trợ cấp hoặc mua hộ lương thực thực phẩm cho cư dân. Thứ hai, sau khi đã hết cách ly, các hoạt động quản lý vẫn chưa bao giờ lơi lỏng: trang bị các vật dụng khử khuẩn, kiểm tra nhiệt độ cư dân ra vào, kiểm soát người lạ ra vào chung cư… đảm bảo an toàn, mang đến sự an tâm cho người dân.

Chị Minh (Gò Vấp) chia sẻ, thực hiện nghiêm chỉ thị 16, chị ở nhà 100% nhưng vẫn bị nhiễm Covid do tiếp xúc với rác của người bị bệnh. Với sự lây lan mạnh mẽ của Covid, việc đổ rác bừa bãi trong thời gian cách ly vô tình tạo điều kiện cho mầm bệnh Covid lây qua người khác. Điều này có thể gặp phải ở các khu dân cư nhưng khó xảy ra ở các chung cư vì cư dân gần như không tiếp xúc với rác của những gia đình khác, chưa kể, rác thải của những cá nhân bị nhiễm bệnh sẽ được xử lý riêng, để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.



Tại các chung cư, yếu tố an toàn luôn được đề cao

Công tác phòng chống dịch và giải quyết các chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi người dân đòi hỏi khối lượng công việc và sức lực lớn. Ở các tổ dân phố, toàn bộ trách nhiệm được giao phó cho 1 cá nhân nên không tránh khỏi thiếu sót, phản ứng chậm, ảnh hưởng trực tiếp mọi công tác hỗ trợ người dân. Ngược lại, ở chung cư luôn có một đội ngũ gồm nhiều thành viên: ban quản lý, bảo vệ, tiếp tân, nhân viên kỹ thuật… có mặt hỗ trợ cư dân sát sao, các vấn đề thủ tục nhận hỗ trợ và tổ chức tiêm vaccin cũng nhanh chóng hơn so với các khu dân cư.

Chi phí quản lý ở các chung cư đảm bảo an ninh, đảm bảo vệ sinh… mà nhiều người cảm thấy không cần thiết, nay cũng không còn là vấn đề nữa.

Chị Khuyên (ở nhà phố tại Tân Bình) kể, trong thời gian cách ly, hệ thống ống nước hư, chị không tìm được người sửa chữa, gia đình phải hứng nước ở vòi khẩn cấp để sinh hoạt cho đến khi hết giãn cách xã hội mới gọi được thợ.

Những vấn đề mà ngày thường không khó giải quyết, đến khi xảy đến Covid lại trở thành đề tài nan giải nếu ở nhà mặt đất, ngược lại được giải quyết ổn thỏa nếu sống tại chung cư.

Hiện nay, xu hướng li tâm, người trẻ đang sinh sống tại các thành phố lớn chọn chuyển về các vùng ven hay các tỉnh, thành phố lân cận với cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện và cơ hội sở hữu nhà với mức giá “vừa túi tiền” hơn so với nội đô.

TP. Thuận An điểm đến an cư lý tưởng trong 1-2 năm tới

Chính thức lên thành phố năm 2020, với định hướng phát triển trở thành đô thị thông minh về công nghiệp – tài chính hàng đầu của Bình Dương, liền kề TP.HCM, TP.Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một, TP. Thủ Đức, TP. Thuận An được đánh giá là điểm đến an cư lạc nghiệp lý tưởng nhất trong 1-2 năm tới.

Đón đầu xu thế phát triển này, năm 2021 sẽ có thêm hơn 10,000 sản phẩm căn hộ từ các CĐT tên tuổi trên thị trường tại TP. Thuận An. Trong đó, Tecco Felice Homes của Tecco Group dành được nhiều sự quan tâm với mức giá vừa túi tiền.



Toàn cảnh dự án Tecco Felice Homes – TP. Thuận An

Theo đại diện Tecco Group, Tecco Felice Homes có giá từ 1,1 tỷ/ căn 2 PN, cụ thể là 22,9 triệu/m2, có thể nói đây là mức giá tốt nhất thị trường Thuận An hiện tại, hướng đến nhóm khách hàng mua nhà để an cư thật sự.

Nằm cách vòng xoay An Phú khoảng 500m, dự án Tecco Felice Homes dễ dàng kết nối đến tiện ích ngoại khu hiện đại trong khu vực như: trung tâm mua sắm Lotte Mart, Aoen Mall; bệnh viện quốc tế Becamex, bệnh viện Columbia; sân golf Sông Bé,… cùng các khu công nghiệp quy mô lớn như: Việt Hương, Vsip 1, Đồng An 1… Vị trí dự án phù hợp với những ai làm việc tại TP Thuận An hoặc các khu vực lân cận như: TP Dĩ An, TP Thủ Đức, quận 1, quận Gò Vấp, quận 12…

Huỳnh Như