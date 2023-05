Cư dân Phúc Đồng kêu cứu, chính quyền vào cuộc

Cư dân bức xúc

Theo phản ánh của người dân chung cư Hope Residence Phúc Đồng (Long Biên), an ninh tại dự án rất bất cập. Lực lượng bảo vệ có vai trò đảm bảo an ninh trật tự không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn góp phần vào sự mất an ninh của dự án. Cụ thể, ngày 15/3/2021, bảo vệ VSL là đơn vị an ninh tại tòa nhà mâu thuẫn gây gổ trước sự chứng kiến của các cư dân ra vào hầm B1 gây hoang mang, sợ hãi cho cư dân.

Bảo vệ VSL là đơn vị an ninh tại tòa nhà mâu thuẫn gây gổ trước sự chứng kiến của các cư dân ra vào hầm B1

Người dân cho biết thêm, ngày 19/3/2021, cư dân tại căn H4 0706 bị mất IC xe Lead, đầu xe vỡ nát. Ngày 1/4/2021, các căn hộ H2 12A02, H2 12A03, H2 12A07, H2 12A09 bị tháo mất mắt thần tại khu vực ngoài phía cửa ra vào. Ngày 2/4/2021, các căn hộ H2 1501, H2 1510, H2 1511, H2 1512, H2 1512A, H2 1514, H2 1515 rơi vào tình trạng tương tự mà không nhận được lời giải thích và giải quyết thỏa đáng từ phía ban quản lý tòa nhà. Ngày 3/4/2021, một nhóm người lạ tụ tập trên sân thượng tòa nhà H3 nhưng liên hệ tới hotline ban quản lý tòa nhà không có ai nghe máy.

Xe của cư dân tại hầm để xe bị vấy bẩn sơn. Ảnh cư dân cung cấp

Cũng theo phản ánh của cư dân, tình hình an ninh tại dự án rất phức tạp, người lạ ra vào tòa nhà tự do và tự ý mở cửa 1 số căn hộ; tay cửa các căn hộ bị ném trứng…

Người lạ tự do ra vào tòa nhà. Ảnh cư dân cung cấp

Bên cạnh đó, theo các cư dân, chủ đầu tư đã biến phòng sinh hoạt cộng đồng tại chung cư thành nơi kinh doanh, núp bóng câu lạc bộ bóng bàn, đào tạo học viên với giá 150.000 VND/ giờ; cho các đơn vị đặt standy quảng cáo tại sảnh ra vào tòa nhà các tòa H2, H3 với chi phí 500.000 VND/tháng. Chủ đầu tư lắp đặt cục nóng điều hòa công nghiệp ở vị trí ban công tầng 4 gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các căn hộ thấp tầng. Chủ đầu tư cũng tự ý lắp đặt màn hình quảng cáo tại thang máy chung cư Hope Residences mà không tổ chức họp lấy ý kiến cư dân cũng như không làm rõ về các khoản kinh phí lắp đặt, tiền điện, bảo vệ.

Cửa nhà cư dân bị ném trứng (Ảnh cư dân cung cấp)

Ban quản lý tòa nhà (BQLTN) đã đơn phương cắt nước của cư dân các căn hộ H4 1404, H4 0511, H2 0416, H2 0804… mà không có bất cứ thông báo nào bằng văn bản trước 5 tuần như hợp đồng cung cấp dịch vụ nước trước đó đã ký kết. Đồng thời, chủ đầu tư ép cư dân phải nhắn tin cho BQLTN cam kết đóng các phí không liên quan đến hợp đồng nước thì mới được cung cấp nước trở lại.

Ngoài ra, CĐT vi phạm hợp đồng khi đến nay chưa thực hiện bàn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Căn cứ nội dung hợp đồng, sau 50 ngày kể từ ngày CĐT là Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng bàn giao căn hộ sẽ tiến hành làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ. Thế nhưng, đến nay đã hơn 50% số dân dọn về mà vẫn chưa được nhận được bất cứ GCN nào. Điều đáng nói, Ban đại diện cùng cư dân nhiều lần kiến nghị, yêu cầu CĐT thực hiện cam kết bàn giao GCNQSDĐ nhưng Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng liên tục thất hứa, gây bức xúc cho cư dân.

Chính quyền lên tiếng, chủ đầu tư vẫn phớt lờ

Trước những kiến nghị và khiếu nại của cư dân, chính quyền đã vào cuộc và có những chỉ đạo. Tại cuộc họp ngày 11/1/2021, với sự có mặt của các bên là cư dân – ban quản lý tòa nhà – chính quyền phường Phúc Đồng và đại diện chủ đầu tư, sau khi nghe các bên trình bày và xem xét vấn đề, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư nếu không đưa ra được phương án lắp đặt cục nóng điều hòa khu vực thương mại thì không được thi công lắp đặt trái phép. Thế nhưng, đáng nói, phớt lờ chỉ đạo của phường, ngày 27/2/2021, dù chưa đưa ra được phương án lắp đặt nhưng chủ đầu tư vẫn thi công lắp đặt.

Cũng tại cuộc họp này, kết luận về vấn đề liên quan đến hợp đồng nước giữa cư dân và chủ đầu tư, ông Hoàng Hữu Lợi – Phó Chủ tịch phường Phúc Đồng đã có chỉ đạo "Đối với vấn đề cư dân không vi phạm hợp đồng điện nước thì không được phép cắt nước của dân”.

Ngày 13/03/2021, trong cuộc họp có sự tham dự của cư dân – bản quản lý tòa nhà – chính quyền và chủ đầu tư, lãnh đạo phường Phúc Đồng và phía chính quyền yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương có biện pháp đảm bảo an ninh tại dự án; công khai quy trình giải quyết các vấn đề tồn tại và khẩn trường họp hội nghị nhà chung cư lần đầu phục vụ lập Ban quản trị.

Ngày 07/04/2021, cư dân – ban quản lý tòa nhà – chính quyền phường Phúc Đồng và đại diện chủ đầu tư tiếp tục làm việc về những kiến nghị của dân trong việc lắp đặt màn hình quảng cáo tại thang máy chung cư Hope Residences. Trả lời về vấn đề này, ông Chu Văn Liêm – một đại diện của CĐT cho biết đến thứ 6 (09/04/2021) sẽ có văn bản giải trình và chấp nhận thực hiện chỉ đạo của phường là ngắt điện các màn hình quảng cáo ngay trong chiều ngày 07/04/2021. Thế nhưng, chủ đầu tư chỉ hứa suông và không thực hiện chỉ đạo của phường bởi trên thực tế, màn hình tại các thang máy đến thời điểm hiện tại vẫn chạy quảng cáo.

“Không chỉ coi thường người dân, chủ đầu tư còn coi thường chính quyền khi liên tục vi phạm hợp đồng và khi bị chỉ ra sai phạm thì không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng. Chúng tôi vô cùng mệt mỏi khi những kiến nghị, đấu tranh của mình là chính đáng nhưng kết quả là vô vọng”, một người dân tại dự án chia sẻ.

Duy Bách