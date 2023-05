10 năm vững vàng và những giải thưởng xứng đáng

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Trong đó, bất động sản nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia nhận xét, chưa bao giờ thị trường bất động sản lại trải qua những thời khắc khó khăn và nổi chìm trong nhiều cung bậc như năm 2020. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tích cực nhiều chuyên gia cho rằng, đây cũng chính là thời điểm để những thương hiệu bất động sản uy tín, có tầm nhìn chiến lược bền vững sẽ chuyển mình để khẳng định vị thế giữa lúc thị trường quá nhiều biến động.

Nằm trong số ít những nhà phân phối bất động sản uy tín, sàn Nam Long không chỉ vượt qua những thách thức lớn mà còn mạnh mẽ tiến lên chinh phục giải thưởng quốc tế trong năm 2021 này. Một lần nữa, sàn Nam Long chiến thắng ở hạng mục Sàn Giao dịch bất động sản trong khuôn khổ Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương, do tổ chức bất động sản thế giới công nhận (International Property Awards).

Vượt qua hơn hàng trăm đơn vị khác và giải thưởng danh giá này được hơn 90 chuyên gia trong các lĩnh vực hàng đầu thế giới đánh giá với những chuẩn mực khắt khe và chọn lựa để vinh danh các doanh nghiệp, dự án bất động sản và nhà ở thương mại tốt nhất trên toàn khu vực và thế giới. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, sàn Nam Long nhận về giải thưởng chuyên nghiệp, khẳng định uy tín của nghề môi giới bất động sản trong nước nói chung và sàn Nam Long nói riêng.

Không chỉ vậy, sàn Nam Long còn ghi tên với những giải thưởng trong nước. Điển hình như 4 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Sàn giao dịch BĐS tiêu biểu khu vực miền Nam. Điều này càng minh chứng rõ hơn, sàn Nam Long luôn chú trọng đến việc cung cấp giải pháp về nhà ở tốt nhất cho khách hàng thông qua những dự án được đầu tư bài bản mang đến không gian an cư chuẩn mực.

Sàn Nam Long: đơn vị phân phối chính thức Akari City

Là công ty thành viên của Tập đoàn Nam Long, Sàn Nam Long có đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã phục vụ hơn 30.000 gia đình, và mức phí cạnh tranh luôn đảm bảo đầu ra nhanh nhất nhờ vào lượng khách hàng đầu tư đồng hành trong suốt 10 năm qua. Hơn hết, Sàn Nam Long, đã tạo nên vị thế khác biệt thông qua các dự án xứng tầm.

Trong đó, tự hào kể đến chính là dự án Akari City – dự án tọa lạc ở vị trí chiến lược, tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với sự hợp tác của ba thương hiệu bất động sản hàng đầu là Hankyu Hanshin Properties Corp., Nishi Nippon Railroad và Nam Long.

Trong những đầu ra mắt thị trường, dự án Akari City đã trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường căn hộ ở khu Tây Sài Gòn, làm dậy sóng cả thị trường bất động sản. Đến nay, sức hút của dự án Akari City không chỉ bởi vị trí chiến lược, kết nối vùng nhanh chóng như Phú Mỹ Hưng, Quận 4, Quận 5,… mà còn bởi sự hoàn chỉnh hạ tầng tiện ích cho cộng đồng cư dân ngay tại dự án.

Chưa bao giờ, các trường học đồng loạt được xây dựng song song cùng với dự án, đó là điều mà tập đoàn Nam Long luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu an sinh cho cư dân Akari City. Hiện tại, hệ thống các trường từ mầm non đến trung học đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện. Dự kiến chào đón học sinh vào đầu năm học mới 2021 – 2022. Đây quả thực là tin vui cho cư dân Akari City cảm thấy an tâm khi an cư tại đây và sẵn sàng nhận nhà vào Quý III/2021.

Kết thúc giai đoạn 1, dự án Akari City đang dần hoàn chỉnh toàn bộ hạ tầng, tích hợp đầy đủ những tiện ích như trung tâm thương mại, khu shophouse, khu ẩm thực, sân thể thao phức hợp, hồ bơi, sân chơi trẻ em, đường chạy bộ, hoa viên, khu BBQ, vườn Nhật… trong khu compound biệt lập chỉ dành riêng cho cư dân. Ngoài ra, Akari City được thiết kế chuẩn Nhật tinh tế và hiệu quả tạo không gian ấm cúng và linh động, diện tích căn hộ đa dạng từ 2 – 3 phòng ngủ, đáp ứng cho cộng đồng cư dân năng động và đa dạng tại đây. Với những thành quả có được ở giai đoạn 1, hứa hẹn giai đoạn kế tiếp tập đoàn Nam Long sẽ mang nhiều điều mới mẻ cho cộng đồng Akari City nói riêng và cộng động cư dân khu Tây Sài Gòn nói chung.