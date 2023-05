Bất động sản bán lẻ đã có một năm phát triển đầy ấn tượng khiến giới chuyên gia có cơ sở nhận định rằng 2020 sẽ là năm bùng nổ của phân khúc này. Số liệu từ Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho thấy vào năm 2019, tổng doanh thu bán lẻ và tiêu dùng ước tính tăng 11%. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng này vẫn đạt 9,5%/năm là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Số liệu của Viện Brookings cho biết, giai đoạn 2020-2025, mức tăng trưởng tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ cao nhất trong khu vực, đạt 19%. Con số này cao hơn nhiều so với mức 14% ghi nhận trong thập kỷ qua và cao hơn mức tăng bình quân dự kiến của toàn khu vực trong cùng giai đoạn 2020-25 là 11%.

Ngoài ra, với 90 triệu dân, Việt Nam đang thu hút các nhà bán lẻ với dân số tương đối trẻ, trong đó 70% ở độ tuổi từ 15 đến 64. Sự gia tăng của tầng lớp dân số trẻ vốn mạnh tay trong tiêu dùng và tầng lớp trung lưu trở thành động lực chính cho tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Năm 2020, bất động sản bán lẻ được nhận định sẽ tiếp tục cất cánh thế nhưng đại dịch corona khiến phân khúc này ngay thời điểm đầu năm đã phải đối mặt với khó khăn. Khảo sát của Batdongsan.com.vn tại các trung tâm thương mại lớn như Big C, Vincom Trần Duy Hưng, Royal City vốn luôn tấp nập khách ngày cuối tuần thì dịp cuối tuần sau Tết, do dịch bệnh, các trung tâm này khá vắng vẻ. 7h tối – thời gian cao điểm nhưng nhiều nhà hàng trong Big C vắng hơn hẳn so với các dịp cuối tuần thường lệ khác. Tương tự, khảo sát dọc các con phố Nguyễn Khang, Láng, Thái Thịnh, Yên Lãng (Đống Đa), Văn Cao, Liễu Giai (Ba Đình)… rất nhiều cửa hàng, đặc biệt là các cửa hàng ăn uống đã mở nhưng đều vắng khách. Một số cửa hàng thì vẫn đóng cửa do lo ngại dịch bệnh. Một chuỗi lẩu có 11 cơ sở tại Hà Nội cũng đã phải tạm đóng cửa 5 cơ sở, dự định mở lại vào cuối tháng 2 do vắng khách.