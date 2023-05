Cửa ngõ TP.HCM - Dĩ An: Địa thế lý tưởng an cư dài lâu

Khoảng cách cửa ngõ và nội đô được tháo gỡ

Xét về câu chuyện kết nối, khu vực cửa ngõ Tp.HCM giao với Dĩ An nổi trội hơn hẳn, bởi hạ tầng đường xá khu vực này đã đồng bộ. Vậy nên, khi chọn an cư trong những dự án tiện về vị trí như Bcons Plaza là điều rất thích hợp.

Nếu như các cửa ngõ khác của TP.HCM chỉ phụ thuộc duy nhất một đường độc đạo vào khu trung tâm như Trường Chinh, Võ Văn Kiệt, Hồng Bàng, Nguyễn Oanh, Quốc lộ 13 thì cửa ngõ khu Đông với Dĩ An lợi thế hơn hẳn khi tiếp cận được cả hai trục đường xuyên tâm là Phạm Văn Đồng và Xa lộ Hà Nội.



Khu vực Quốc lộ 1K đang phát triển mạnh mẽ (Ảnh: Minh Tú)

Nếu lấy mốc điểm từ siêu thị Big C Dĩ An (Quốc lộ 1K), người dân có thể nhanh chóng tiếp cận với khu vực Suối Tiên, khu Công nghệ cao, khu vực Quận 9 hay đi về Vũng Tàu, các tỉnh miền Trung qua các tuyến đường trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM để kết nối vào Xa lộ Hà Nội. Và thông qua tuyến đường Phạm Văn Đồng, để băng qua Thủ Đức vào khu trung tâm Bình Thạnh, Quận 1, Quận 3, Quận 2, Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng từ đây, bằng nhiều tuyến đường khác nhau, người dân dễ dàng đi đến các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và các khu vực khác của Bình Dương.



Vốn dĩ, hệ thống giao thông Dĩ An phát triển mạnh là bởi Bình Dương đã sớm nhìn thấy lợi thế và tiềm năng khai thác nền kinh tế cộng hưởng. Cũng chính giao thông là yếu tố then chốt đưa Dĩ An sớm trở thành đô thị vệ tinh của TP.HCM.

Thay vì phát triển lên khu vực Tây Bắc, các doanh nghiệp bất động sản chọn Dĩ An làm cứ điểm là hoàn toàn có lý do. Đơn cử như Bcons, đến đầu năm 2021, doanh nghiệp này đã bàn giao và đang xây dựng 5 dự án khu căn hộ ra thị trường khu vực, giai đoạn này là dự án thứ 6 – Bcons Plaza và số lượng dự án sẽ nâng thêm theo kế hoạch.



Bcons Plaza vị trí thuận lợi cho an cư

Giai đoạn tới, giao thông Dĩ An còn hoàn thiện hơn nữa. Hàng loạt các tuyến đường được nâng cấp mở để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp, đô thị địa phương. Mới đây, TP. Dĩ An đã ra quyết định mở rộng nhiều tuyến đường như: Đường Thống Nhất (Trục Đông Tây trong tương lai), Đường Vành Đai Đông Bắc 2… Trong đó, đáng chú ý là đường Thống Nhất thuộc Phường Đông Hòa, hiện có lộ giới 12m và sẽ mở rộng lên 32m như kế hoạch đã phê duyệt. Thống Nhất là trục đường huyết mạch kết nối Dĩ An đến khu đại học Quốc gia TP.HCM Quận 9, và cả khu vực đang hiện hữu các công trình mới như bến xe Miền Đông mới, bệnh viện Ung Bứu.

Địa thế an cư quyết định giá trị – Bcons Plaza là nơi lựa chọn

Người Việt xem BĐS mặt tiền đường có giá trị rất cao và thực tế đã minh chứng điều này rõ nét. Không đâu xa, từ Dĩ An nhìn qua Thủ Đức, dọc theo trục Phạm Văn Đồng giờ đây sung túc, nhộn nhịp khác hoàn toàn với hình ảnh trước kia. Chỉ hơn 5 năm, giá đất, giá nhà Thủ Đức đã tăng phi mã, hàng loạt dự án lớn đã “mọc” lên.



Không gian nội khu Bcons Plaza tiện nghi

Và nhất định không còn lâu nữa, hình ảnh này cũng tái hiện ở trục đường Thống Nhất của Dĩ An. Hàng loạt các tổ hợp thương mại, dịch vụ, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, khách sạn… sẽ hiện diện dọc bên trục giao thông đối ngoại quan trọng như vậy.

Tính đến đầu năm 2021, một loạt các dự án đã công bố phát triển trên tuyến đường này như Bcons Plaza, ngoài Bcons Plaza theo kế hoạch của Bcons, đơn vị này cũng sẽ phát triển tiếp một số dự án quy mô lớn ngay cung đường này tạo thành một tổ hợp hiện đại phục vụ cho cư dân dự án và người địa phương. Tiếp đó, Hưng Thịnh cũng đã công bố dự án New Galaxy và LDG thì phát triển dự án LDG Sky.

Vốn là tuyến đường huyết mạch, kết nối Dĩ An trực tiếp với bến Xe Miền Đông mới nên khi hình thành Trục đại lộ Đông Tây sẽ được đánh giá là một trong những tuyến đường đẹp và quan trọng nhất tại Dĩ An. Việc rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối về thành phố Thủ Đức rất có ý nghĩa quan trọng với tỉnh Bình Dương vừa nâng cao đời sống người dân và cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Hiện, khu vực cửa ngõ TP.HCM – Dĩ An đang có nguồn cung căn hộ đáp ứng nhu cầu của thị trường và thoả mãn yếu tố để an cư lâu dài. Qua khảo sát của Công ty Bất động sản Sao Việt, Công ty Địa ốc Gia Phúc, mức giá căn hộ tại Dĩ An đang dao động từ 28 triệu đến 40 triệu đồng/m2. Trong đó, các dự án chuỗi căn hộ thương hiệu Bcons như Bcons Plaza hiện có giá rất tốt, khi chỉ từ 28,5 triệu đồng/m2, tương đương từ 1,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ; các dự án khác cùng địa bàn đang đưa ra mức giá từ 1,68 – 1,8 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Mặt bằng giá này dù có cao hơn trước nhưng vẫn thấp hơn sản phẩm cùng phân khúc tại khu vực TP.HCM cạnh bên.