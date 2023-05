Cửa vẫn sáng cho thị trường căn hộ TP.HCM

Khan hiếm nguồn hàng giúp giao dịch khởi sắc

Sau làn sóng Covid-19 lần 2, thị trường căn hộ tại TP.HCM đang rục rịch trở lại với các hoạt động mở bán trong quý 3/2020. Do lượng sản phẩm triển khai hạn chế nên dù được giới thiệu trong bối cảnh thị trường gần như chững lại do ảnh hưởng dịch Covid-19, phần lớn các dự án vẫn ghi nhận lượng giao dịch khả quan.

Cụ thể, mới đây Công ty BĐS Rio Land chính thức ra mắt dự án căn hộ cao cấp Precia tại góc đường Nguyễn Thị Định – Mai Chí Thọ, khu cửa ngõ Thủ Thiêm. Là dự án hiếm hoi đã đủ điều kiện pháp lý để bán hàng trong bối cảnh không có nhiều dự án căn hộ được chào bán nên Precia ghi nhận sức mua khá tốt. Theo chia sẻ từ đơn vị phát triển dự án, gần 100% sản phẩm giới thiệu trong đợt đầu đã được đặt giữ chỗ. Đợt mở bán tiếp với những căn hộ đẹp nhất kỳ vọng sẽ tiếp tục được thị trường đón nhận.

Lý giải cho sức mua của dự án, đại diện nhà phát triển dự án cho biết, ngoài yếu tố vị trí trung tâm quận 2, pháp lý và mức giá tốt, một nhân tố giúp dự án này hút người mua là phương thức thanh toán. Theo đó, khách hàng chỉ phải trả 30% đến khi nhận nhà và được ưu đãi vay không lãi suất nhằm hỗ trợ người mua trong thời điểm thị trường khó khăn.



Nhiều dự án căn hộ chào bán trên địa bàn TP.HCM vẫn đang ghi nhận giao dịch tích cực. Ảnh Phương Uyên

Một dự án khác triển khai trong tháng 7 vừa qua là Bcons Green View của Phú Mỹ Hiệp triển khai trên quốc lộ 1K cũng có thanh khoản tốt trong mùa dịch. Bên cạnh giá bán ở phân khúc tầm trung, nhờ nằm gần tâm điểm phát triển “Thành phố Thủ Đức” mà dự án này ghi nhận gần như 100% nguồn hàng chào bán thành công.

Ngoài ra loạt dự án đang chào bán trong quý 3 như Lovera Vista Bình Chánh của Khang Điền; La Partenza của Khải Minh Land; Happy One – Premier của Vạn Xuân Group; Panomax River Villa của TTC Land… đều đón nhận tín hiệu tích cực từ người mua với tỷ lệ tiêu thụ rổ hàng đạt từ 70-90%.

Báo cáo từ Hiệp hội BĐS Việt Nam cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, dù thị trường khó khăn, nhiều dự án vẫn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên đến 90%. Tại TP.HCM, các dự án có giá bán từ 2.000 USD/m2 chỉ trong 2-3 tháng đã tiêu thụ đến 95%. Điều này có nghĩa thị trường vẫn hoạt động tốt dù có ảnh hưởng của đợt dịch đầu năm. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó tổng thư ký hiệp hội nhìn nhận, không chỉ là phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, kênh đầu tư an toàn và giữ dòng tiền tốt, yếu tố nguồn cung khan hiếm cũng giúp căn hộ chung cư duy trì được sức nóng trong mùa dịch. Tính riêng trong quý 3/2020, TP.HCM chỉ có khoảng 5 dự án mới chào bán, nguồn cung mới từ các dự án BĐS đủ điều kiện gia nhập thị trường không nhiều do “chướng ngại” về pháp lý. Động thái này vô hình chung khiến cung ít – cầu nhiều, phân khúc căn hộ được giới đầu tư săn đón.

Cả nhu cầu tìm mua và giá bán vẫn đang tăng

Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , bất chấp thị trường đang đối mặt với ảnh hưởng của dịch bệnh, mức độ quan tâm căn hộ chung cư tại TP.HCM vẫn gia tăng trên mọi phân khúc, trong đó lượng tìm kiếm cao nhất là loại hình căn hộ cao cấp. Cụ thể, trong quý 2/2020, lượng quan tâm tìm mua chung cư tại TP.HCM tăng gần 32%, trong đó căn hộ bình dân tăng 33%, căn hộ cao cấp tăng đến 38%, dẫn đầu thị trường về lượng sản phẩm được tìm kiếm. Riêng trong tháng 7/2020 thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát, nhu cầu tìm mua căn hộ trung cấp cũng chỉ giảm 7%, bình dân giảm 8%, riêng căn hộ cao cấp gần như không hề chịu ảnh hưởng khi mức độ quan tâm chỉ giảm chưa đến 1% so với quý 2 trước đó.



Nhu cầu mua chung cư tại TP.HCM vẫn rất cao, nguồn cung lại đang hạn chế khiến giá bán phân khúc này khó có khả năng giảm sâu. Ảnh Phương Uyên

Không chỉ nhu cầu tìm mua ít chịu tác động, giao dịch mua bán căn hộ cũng không ảnh hưởng nhiều. Bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường JLL chia sẻ, thị trường nhà ở bán vẫn ghi nhận mức hấp thụ tốt với trên 70% lượng căn hộ trong rổ hàng được giao dịch thành công trong nửa đầu năm 2020. Nhu cầu chủ yếu là mua để ở, trong đó phân khúc trung – cao cấp dẫn đầu với 83% trên tổng số giao dịch. Người mua thuộc phân khúc này có xu hướng quan tâm các dự án có vị trí trung tâm, chủ đầu tư uy tín và cung cấp các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn.

Bên cạnh sức mua, giá bán căn hộ vẫn liên tục tăng qua 2 lần dịch bệnh. Khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu nhà ở vẫn nhiều là nguyên nhân dẫn đến giá bán BĐS tăng đều các quý qua. Báo cáo thị trường tháng 7/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy, sức hút của dòng sản phẩm này không giảm thể hiện ở việc giá bán trong tháng 7 liên tục tăng gần 0,6% so với tháng trước và gần 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Do tình trạng thiếu hụt nguồn cung, báo cáo mới đây của Công ty CP chứng khoán SSI cũng đưa ra dự báo giá BĐS TP.HCM sẽ tăng 7-10% trong năm 2020. Sang năm 2021, giá tăng tiếp ở mức từ 5-7%.

Lý giải nguyên nhân BĐS vẫn sống ổn trong thời gian qua, bà Trang Bùi cho biết BĐS vẫn được coi là kênh đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận và an toàn nên dòng tiền vẫn sẽ tiếp tục đổ vào phân khúc này. Theo quan điểm của người Việt Nam, nhà đất không chỉ có mục đích an cư, đây là sản phẩm kinh doanh và là một kênh đầu tư giữ tài sản dài hạn không bị mất giá. Biến động khó lường của vàng và chứng khoán khiến giới đầu tư càng đặt niền tin vào nhà đất trong thời gian qua. Riêng về giá bán, bà Trang nhận định với dòng sản phẩm cao cấp, vị trí tốt do những CĐT đã có thương hiệu triển khai, việc giảm giá lúc thị trường chậm lại là rất khó xảy ra.

Phương Uyên

