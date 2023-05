Cuộc bung hàng rầm rộ cuối năm của phân khúc đất nền

Đất nền ven đô và thị trường vệ tinh sôi nổi

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , khu vực vùng ven, gồm ven đô và các thị trường vệ tinh giáp ranh Hà Nội đang là tâm điểm của đợt bung hàng đất nền thời điểm cuối năm. Ngoại thành Hà Nội đón sự ra hàng của 2 dự án đất nền mới là Inoha City Phú Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội) và Mê Linh New City (Mê Linh, Hà Nội). Đây là những dự án đất nền ven Hà Nội mới nhất và nằm trong số không nhiều dự án đất nền ven Hà Nội được tung ra thị trường trong năm nay. Cơn sốt đất đầu năm ở Hà Nội cũng chỉ ghi nhận diễn ra ở phân khúc đất thổ cư trong dân ở các huyện ngoại thành như Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Thanh Trì…

Đó là Mê Linh New City có vị trí tại xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) do Công ty TNHH Minh Giang làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích: 16,77 ha với 366 lô đất nền liền kề, biệt thự và nhà vườn với diện tích liền kề dao động từ 107-125m², biệt thự gồm các loại diện tích 157m²-182m²- 250m²- 430m², giá bán từ 22 triệu đồng/m2.

Inoha City Phú Xuyên cũng là dự án ven ngoại thành Hà Nội được chào bán thời điểm này. Dự án tọa lạc tại xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển N&G làm chủ đầu tư. Dự án giai đoạn 1 có quy mô khoảng 72ha với hơn 600 lô đất liền kề và shophouse có diện tích từ 90m2 đến 255m2 với giá bán từ 26 triệu đồng/m2.

Bên cạnh 2 dự án mới được chào bán chính thức ở thị trường ven đô, các thị trường vệ tinh Hà Nội như Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc cũng bắt đầu các đợt ra hàng mới hoặc các thông tin giới thiệu dự án mới với các dự án như Mỹ Độ Vista (Bắc Giang), Phương Đông Green Valley (Hòa Bình), khu đô thị Việt Hàn, Danko City (Thái Nguyên), TMS Homes Wonder World (Vĩnh Phúc).… Phần lớn các dự đất nền thị trường tỉnh được chào bán ra thị trường có mức giá từ 20 triệu đồng/m2, những lô mặt tiền đường, lô góc ở các dự án trên, mức giá có thể chạm mức 30-40 triệu đồng/m2.

Thị trường sẽ không sốt nóng

Đi cùng với sự ra hàng của các dự án đất nền, làn sóng đầu tư và mua ở đang bắt đầu quay trở lại với thị trường. Thông thường, dịp cận Tết hàng năm, nhu cầu mua đầu tư và mua nhà ở của khách hàng trở nên sôi động hơn. Từ đó, nhu cầu mở bán dự án của các chủ đầu tư cũng tăng lên.

Bất chấp khó khăn của dịch bệnh, các đợt ra hàng mới ở các dự án đất nền mở bán đợt kế tiếp vẫn tiếp tục ghi nhận mức tăng 5-10% ở đợt mở bán kế tiếp. Đơn cử như Mỹ Độ Vista, đợt mở bán đầu chỉ có mức giá khoảng 25 triệu đồng/m2 thì ở đợt mở bán kế tiếp, mức giá thiết lập trung bình là 28-30 triệu đồng/m2. Các dự án đất nền ở Thái Nguyên cũng ghi nhận mức tăng từ 2-3 triệu đồng/m2 so với đợt mở bán trước đó khoảng 6 tháng… Trên thị trường thứ cấp, nhiều dự án đất nền ở Vĩnh Phúc cũng ghi nhận mức tăng 10% so với thời điểm mở bán trước đó là vào thời điểm đầu năm.

Năm nay, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh nhưng xu hướng dòng tiền cuối năm vẫn đang vận động theo nhịp thị trường thông thường này. Tuy nhiên, theo các môi giới sự sôi động của thị trường cuối năm chỉ là sôi động so với các giai đoạn giãn cách trầm lắng trong năm, còn so với các năm trước khi có dịch thì sự sôi nổi vẫn kém. Theo anh Trương Hữu Hải, giám đốc một sàn kinh doanh ở Thái Nguyên cho biết làn sóng nhà đầu tư đang trở lại thị trường mạnh thời điểm cuối năm với đích ngắm là phân khúc đất nền nhưng sức mua, thanh khoản của thị trường đều không bằng so với cùng kì cuối năm từ 2019 trở về trước.

TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho biết bất động sản là một kênh đầu tư truyền thống của người Việt Nam. Thời điểm sốt đất đầu năm, nhiều nhà đầu tư lướt sóng thành công và chốt lãi, cũng không ít nhà đầu tư lao đao vì gãy sóng. Những cơn sốt chóng vánh này khi lắng xuống trong thời gian sau đó, các nhà đầu tư đã có xu hướng nhìn trong dài hạn nhiều hơn và cơ cấu lại danh mục sản phẩm của mình, cẩn trọng hơn trong việc xuống tiền. Do đó, thanh khoản thị trường cuối năm không quá mạnh.

Nhìn nhận về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi sau thời gian giãn cách nhưng chỉ mang tính chất gượng dậy. Bức tranh chung của thị trường là “yếu”, không có sự sôi động như các năm trước. “Từ nay đến cuối năm, thị trường chắc chắn sẽ không còn sốt đất nữa”, ông Đính nhấn mạnh.

2021 là một năm đầy thách thức của thị trường bất động sản, một bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2022 sẽ được hé lộ tại Hội nghị bất động sản Việt Nam – VRES 2021 của Batdongsan.com.vn.

