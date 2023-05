Cuộc đua nâng tầm trải nghiệm sống của dòng biệt thự hạng sang

Tổ hợp thể dục thể thao đẳng cấp ngay công viên Central Park 25ha phục vụ cư dân khu compound The Aqua và khu đô thị Waterpoint.

Nở rộ dự án biệt thự hạng sang

Thời gian gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ đã kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp giàu có. Số người đủ khả năng tài chính mua những căn biệt thự, dinh thự hạng sang hiện nay rất nhiều. Các dự án biệt thự hạng sang cũng theo đó nở rộ khắp các tỉnh, thành.

Nếu trước đây, nhắc đến phân khúc biệt thự giá bán từ 50-100 tỷ đồng/căn thì chủ yếu tại khu vực Phú Mỹ Hưng hay Thảo Điền thì nay phân khúc này phát triển nhộn nhịp tại các khu vực ngoại thành. Thậm chí thị trường còn ghi nhận những căn biệt thự hạng sang có giá trị lên đến 700 tỷ đồng. Ngay cả các tỉnh vùng ven như Long An, Đồng Nai, các biệt thự hạng sang giá 50-100 tỷ đồng/căn cũng được nhiều khách hàng giao dịch.

Quan sát thị trường có thể thấy nhu cầu của nhóm khách hàng có tài chính dư giả đang chuyển sang những sản phẩm nhà ở có diện tích lớn, nhiều không gian xanh, tránh khu vực dân cư đông đúc. Nghiên cứu của Savills Vietnam cũng khẳng định, đại dịch Covid-19 đã thay đổi tâm lý và nhu cầu của người mua, tập trung vào những bất động sản có diện tích lớn, khu vực ngoài trời riêng tư và các tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Điểm đến yêu thích của nhóm khách hàng mua biệt thự hạng sang là các dự án ven sông, hồ tại những khu vực giáp ranh như Long An hay Đồng Nai để tối ưu chi phí nhờ giá đất còn rẻ. Từ các khu vực này khá thuận tiện di chuyển về trung tâm TPHCM chỉ trong 30-45 phút nhờ hệ thống giao thông đang được cải thiện đáng kể. Các tiện ích lớn như bệnh viện, trung tâm thương mại cũng đang mọc lên ngày càng nhiều phục vụ cư dân.

Không gian sống chan hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ tại khu biệt thự compound hạng sang The Aqua.

Giới kinh doanh bất động sản cho rằng, dù đắt đỏ nhưng “tiền nào của đó”, dòng biệt thự hạng sang luôn được săn đón bởi mang đến cho chủ sở hữu sự tự hào hay những tiện ích đặc quyền mà đôi khi có rất nhiều tiền vẫn không mua được. Chẳng hạn như hạng mục bến du thuyền chỉ một số ít dự án nằm ven các con sông lớn mới có, nếu được cấp phép xây dựng.

Khác biệt là yếu tố quyết định

Trên thế giới, bất động sản hạng sang đang có sự gia tăng về số lượng và tính đa dạng về các dịch vụ liên quan đến sức khỏe. Thị trường bất động sản Việt Nam cũng đang ghi nhận xu hướng tương tự, bởi với những người giàu có, sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nhiều chủ đầu tư xem việc đầu tư bài bản cho giá trị sống là yếu tố tạo sự khác biệt, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Những yếu tố như không gian sống thoáng đãng, nhiều mảng xanh, tiện ích phong phú bây giờ là chưa đủ. Các dự án hạng sang còn cần được thiết kế hài hòa từ tổng thể đến từng ngôi nhà, cảnh quan tự nhiên xung quanh được tôn trọng. Ngay cả màu sắc và vật liệu xây dựng, các thiết bị nội thất cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng theo xu hướng gần gũi tự nhiên để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho các chủ nhân.

Đây là lý do một số tập đoàn lớn đang tìm kiếm sự hợp tác với các nhà phát triển bất động sản quốc tế giàu kinh nghiệm cùng tham gia phát triển dự án. Khu biệt thự compound ven sông The Aqua tại “thành phố bên sông” Waterpoint 355ha (Bến Lức, Long An), là một ví dụ. Ngoài Nam Long, TBS Group, Tân Hiệp Investment, dự án này còn có sự tham gia của một loạt thương hiệu nổi tiếng quốc tế như Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), CM+, TWOG, Lascal, Royal HaskomingDHV, Aurecon, Swan&Maclaren, Ardor…

Bộ sưu tập biệt thự hạng sang The Aqua được thiết kế trau chuốt và tinh tế, hài hòa với thiên nhiên.

Nhờ đó, bộ sưu tập biệt thự hạng sang Harborfront, Riverfront, Canal và Garden Grand Villa của compound The Aqua được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, trau chuốt. Mỗi biệt thự như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế về kiến trúc, hài hòa về cảnh quan, trang nhã về sắc màu và không gian nội thất cũng không kém phần sang trọng.

Là khu compound đầu tiên tại Waterpoint với vị trí liền kề Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha và dải công viên 3,56ha ven sông Vàm Cỏ Đông còn giữ nhiều nét nguyên sơ, The Aqua mang đến một không gian sống xứng tầm dành cho giới thượng lưu yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên.

Tại The Aqua, mảng xanh được chăm chút trong từng không gian sống, từ mỗi hiên nhà cho đến sân vườn, lối dạo bộ. Mật độ cây xanh bao phủ toàn khu đô thị Waterpoint chiếm đến 65ha mang đến môi trường sống dịu mát, tràn ngập màu xanh của cỏ cây, sông nước.

Dĩ nhiên, là khu compound hạng sang, The Aqua được tích hợp những tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân như bến du thuyền, nhà hàng, cà phê, khu tập gym, khu tiệc BBQ, sân tennis, khu tập gym – yoga, câu lạc bộ hạng sang ven sông… Chưa hết, ra bên ngoài khu compound The Aqua, các chủ nhân sẽ được trải nghiệm loạt tiện nghi đẳng cấp đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu cuộc sống của khu đô thị tích hợp Waterpoint.

Cùng với sự độc đáo, sáng tạo trong quy hoạch, thiết kế, hệ thống tiện ích này đủ để mang đến những trải nghiệm sống chất lượng cho cư dân The Aqua và góp phần gắn kết, hình thành một cộng đồng thịnh vượng, viên mãn đáng mơ ước. Điều này lý giải vì sao khu biệt thự compound The Aqua nhận được sự quan tâm của rất đông khách hàng đang săn tìm sở hữu dòng biệt thự hạng sang tại khu vực vùng ven.