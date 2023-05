Cuộc đua phát triển biệt thự, nhà liền kề tại các thị trường tỉnh

Lo tiền mất giá, nhà đầu tư trú ẩn vào BĐS khiến giao dịch nhà liền thổ tại nhiều thị trường có xu hướng tăng mạnh đầu năm. Quỹ đất khan hiếm, pháp lý siết chặt khiến nguồn cung nhà liền thổ TP.HCM sụt giảm mạnh từ năm 2020 đến nay. Tuy nhiên nhu cầu với loại hình này thì không hề suy giảm và “chiếc bánh” nhà liền thổ vẫn mang lại lợi nhuận khổng lồ đến từ lực cầu mạnh mẽ của người mua nhà Việt Nam. Điều này tạo cơ hội cho các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An phát triển hàng loạt dự án biệt thự, nhà phố quy mô lớn kéo sóng sức mua đổ về khu vực này.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , từ năm 2021 đến nay, với quỹ đất sẵn có lớn, giá đất hợp lý và cơ sở hạ tầng ngày càng cải thiện, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang vượt qua TP.HCM về cả nguồn cung và lượng giao dịch nhà liền thổ. Năm 2021, nguồn cung sơ cấp của Đồng Nai nhiều hơn TP.HCM khoảng 130% và lượng giao dịch nhiều hơn TP.HCM khoảng 160%. Bình Dương, Long An cũng có nguồn cung sơ cấp cao và lượng giao dịch cao hơn nhiều lần TP.HCM. Dự kiến đến năm 2024 Đồng Nai sẽ có hơn 17.700 căn, nhiều hơn TP.HCM 105%. Long An dự kiến có thêm khoảng 10.000 căn, Bình Dương vào khoảng 7.400 căn do trọng tâm thị trường này là căn hộ hơn là nhà ở liền thổ.

Xu hướng phát triển của các đô thị vệ tinh là triển khai những dự án đô thị quy mô lớn với nguồn cung hàng chục nghìn sản phẩm đa dạng loại hình.

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, nhu cầu tìm kiếm BĐS tại các thị trường tỉnh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng trung bình từ 10-31% trong tháng 1/2022 và tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng 17-25% trong tháng 2/2022. Riêng phân khúc biệt thự, nhà liền kề ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm tăng từ 50-55% so với cùng kỳ năm 2021. Xét về nguồn cung, trong khi TP.HCM có lượng tin rao bán nhà liền thổ tăng 24% và chủ yếu tăng ở loại hình nhà liền kề và một số sản phẩm hạng sang, các thị trường vệ tinh lại ghi nhận số lượng sản phẩm rao bán tăng từ 25-75%. Đây cũng là thị trường chính cung cấp nguồn cung biệt thự, nhà phố trung – cao cấp cho thị trường phía Nam trong quý 1/2022. Lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu ở những dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn, uy tín, có thương hiệu trên thị trường. Giá bán sơ cấp phân khúc này cũng ghi nhận tăng 5-10% so với giai đoạn trước.

Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm tại các tỉnh cũng đang thay đổi, xuất hiện nhiều các sản phẩm nhà liền thổ cao cấp có giá trị hàng chục tỷ đồng, tạo ra bức tranh mới mẻ cho thị trường BĐS, thay đổi tiêu chí về lựa chọn BĐS tại thị trường tỉnh. Sự thay đổi này thể hiện thông qua việc phát triển dự án thời gian qua của các ông lớn. Đơn cử như, Novaland đang phát triển dự án khu đô thị Aqua City với quy mô lên đến gần 1.000 ha tại Đồng Nai. Khu đô thị này cung cấp hàng ngàn sản phẩm biệt thự, nhà phố cao cấp có tầm giá từ 10-20 tỷ đồng/căn, mức giá hiếm xuất hiện tại Đồng Nai trước đó.

Tương tự, Nam Long Group cũng đang triển khai dự án KĐT tích hợp Izumi City quy mô 170 héc-ta nằm trải dọc 5,5km mặt tiền sông Đồng Nai. Theo đó chủ đầu tư đang hướng đến phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, từ nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự đơn lập, song lập và cả khu căn hộ. Dự án này triển khai theo mô hình Modern Township, được nhận định là một trong những nguồn cung biệt thự, nhà phố cao cấp chủ lực của thị trường BĐS khu vực phía Nam nói chung và khu Đông TP.HCM nói riêng trong các năm tới. Giai đoạn 1 của dự án giới thiệu ra thị trường 275 sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố vườn thuộc phân khúc cao cấp với tầm giá thấp nhất dự kiến hơn 6 tỷ đồng.

Hạ tầng đầu tư công được đẩy mạnh đang là nền tảng thúc đẩy các doanh nghiệp đổ mạnh về thị trường tỉnh triển khai dự án với quy mô ngày càng lớn.

Trước đó, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã chi hàng ngàn tỷ đồng để triển khai dự án quy mô hơn 3.000 sản phẩm nhà phố tại Biên Hòa. Đến nay, hầu hết sản phẩm đều đã được tiêu thụ. Cùng khu vực, một số dự án KĐT quy mô khác đã hình thành như Long Hưng City, Sơn Tiên, Swan Bay, Swan Park, Angel Islan đều ghi nhận giao dịch khả quan tạo nên sức nóng cho thị trường BĐS Đồng Nai.

Hay tại Long An, Nam Long Group cũng rất thành công khi phát triển dự án Waterpoint 355 ha ở Bến Lức. Sau hơn 3 năm phát triển, hiện nay các hạ tầng chính của Waterpoint đã cơ bản hoàn thiện, chủ đầu tư đã bàn giao hàng ngàn căn nhà phố, biệt thự thuộc dòng Valora cùng nhiều tiện ích cho cư dân vào sinh sống. Trong năm 2022, Nam Long đang giới thiệu bộ sưu tập biệt thự hạng sang Grand Villa nằm trong các khu compound biệt lập đầu tiên thuộc phân khu Aqua có giá vào khoảng 20-40 tỷ đồng/căn nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Cùng khu vực, một loạt dự án KĐT như The Sol City, Diamond City, Iris Residence, Dragon Pearl, Elite Life, West Lakes Golf & Villas… đang triển khai cũng tạo nên nguồn cung lớn cho thị trường này.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, ở các tỉnh phụ cận TP.HCM, các sản phẩm trong các KĐT quy mô, bài bản, được đầu tư tiện ích chỉn chu vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ phía người mua. Mặc dù có giai đoạn chững lại do Covid-19 nhưng BĐS liền thổ tại các đô thị vệ tinh dự báo vẫn là xu hướng của thị trường BĐS trong tương lai trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày càng thuận lợi và sự gia tăng tầng lớp trung lưu ngày càng nhanh.

Phương Uyên