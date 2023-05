Tranh thủ bung hàng các tháng cuối năm

Quý 4 luôn là thời điểm giao dịch sôi động nhất năm của thị trường BĐS. Năm nay dưới tác động từ Covid-19, nhiều kế hoạch bán hàng liên tục bị trì hoãn. Chính vì vậy, thời điểm này chính là "deadline" cuối cùng để doanh nghiệp BĐS quyết toán sau những lần lỡ hẹn. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , tại khu Đông TP.HCM, từ đầu tháng 10, SonKim Land đã giới thiệu ra thị trường hơn 600 căn hộ hạng sang thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 với mức giá trung bình khoảng 7.000 USD/m2. Đơn vị phát triển dự án cho biết, gần như toàn bộ sản phẩm đã được đặt cọc ngay ngày đầu tiên ra mắt.

Cũng trong tháng 10, chủ đầu tư Masterise Homes đưa ra thị trường gần 5.000 căn hộ thuộc dự án Masteri Centre Point diện tích khoảng 6 ha tại quận 9. Theo thông tin từ một số môi giới và diễn đàn BĐS, giá căn hộ tại đây trung bình từ 60-65 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, thành phố hiện có khoảng 10 dự án lớn dự kiến sẽ khởi công xây dựng trở lại gồm Bason (quận 1), Gem Riverside (quận 2), Mesa Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) và Long Beach (Cần Giờ)… Tổng số nguồn cung từ 10 dự án này vào khoảng 9.000 căn, phần lớn là căn hộ chung cư thuộc phân khúc trung – cao cấp. Ngoài ra, trong tháng 12 tới, dự án Picity High Park (quận 12) cũng chuẩn bị mở bán nhiều sản phẩm phân khu mới. Nam Long Group tiếp tục mở bán loạt căn hộ thuộc dự án khu đô thị Mizuki Park tại quận Bình Tân.



Cuối năm là cơ hội cuối cùng để các chủ đầu tư BĐS thực hiện kế hoạch bán hàng dang dở trước đó vì Covid-19. Ảnh minh họa

Ở thị trường vùng ven TP.HCM, hoạt động bán hàng diễn ra khá sôi động và tập trung nhiều vào phân khúc nhà ở trung cấp, bình dân. Tại TP. Dĩ An, Phú Đông Group dự kiến mở bán dự án chung cư mới Phú Đông Sky Garden với giá dự kiến từ 2 tỷ đồng/căn. Tập đoàn Danh Khôi ra mắt dự án căn hộ cao cấp Astral City tại TP. Thuận An với 8 tòa tháp và gần 5.000 căn hộ. Hưng Thịnh Land cũng rốt ráo chuẩn bị mở bán 6 block cuối cùng gồm hơn 2.000 căn hộ của dự án New Galaxy với giá từ 1,6 tỷ đồng đến hơn 2 tỷ đồng/căn. Được biết doanh nghiệp này đang lên kế hoạch tiếp tục chào bán ít nhất 3 dự án nhà phố và căn hộ mới tại các thị trường trọng điểm là Đồng Nai, Vũng Tàu và Nha Trang trong tháng 12 tới. Ngoài ra, hàng loạt dự án hiện hữu trước đó như Bcons Bee, The Emerald Golf View, Opal Skyline, Park View… cũng tranh thủ ra hàng dịp cuối năm.

Linh hoạt xoay xở để vượt khó khăn

Tại Hội nghị BĐS 2020 do Tạp chí Forbes tổ chức mới đây, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đều có chung nhìn nhận, thị trường vẫn còn tồn tại khó khăn và các doanh nghiệp BĐS buộc phải linh động tìm giải pháp kích thích thị trường tăng trưởng.

Linh hoạt xoay xở để thích ứng với tình hình chung của thị trường là giải pháp nhiều doanh nghiệp đang áp dụng trong bối cảnh sức tiêu thụ nhà đất giảm. Ảnh minh họa

Ông Angus Liew, TGĐ Gamuda Land tại TP.HCM cho biết, theo kế hoạch, Gamuda Land vẫn phát triển một số dự án quy mô lớn trong năm 2020. Tuy nhiên, đại địch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thời điểm tung sản phẩm ra thị trường. Nói về giải pháp trong giai đoạn khó khăn, ông Liew cho biết Gamuda Land đã thực hiện một số biện pháp thay thế như bán hàng qua kênh trực tuyến, tương tác sản phẩm trực tuyến mà không cần đến tận nơi để xem. Kết quả cho thấy, lượng khách hàng đặt chỗ vẫn rất khả quan. Với kinh nghiệm nhiều năm phát triển các dự án lớn chủ yếu hướng ra ngoài trung tâm thành phố, ông Liew đánh giá, thời gian vừa qua cũng là cơ hội để doanh nghiệp cân nhắc chiến lược sản phẩm đang phát triển, từ giá cả đến cách thức thanh toán.

Ông Jason Turnbull, P.TGĐ Masterise Homes nhận định, trong quý 4/2020, doanh nghiệp đã thành công khi mở bán gần 5.000 sản phẩm cao cấp, nên sẽ tiếp tục tung ra nguồn hàng mới trong các tháng tới. Yếu tố mà doanh nghiệp hướng tới như một giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại là tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đa dạng hoá các sản phẩm, đưa công nghệ vào hệ thống để phục vụ khách hàng từ đầu tới cuối, theo sát nhu cầu của khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm…

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thế Nhiên, P.TGĐ Hưng Thịnh Land chia sẻ, để hướng tới người mua ở thực trong giai đoạn thị trường khó khăn, tập đoàn đã đa dạng các gói sản phẩm và giải pháp thanh toán để phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng. Với quỹ đất 5.000 ha, Hưng Thịnh Land sẽ tập trung phát triển dòng sản phẩm nhà ở giá bình dân và hướng đến loại hình BĐS du lịch nghỉ dưỡng.

Đánh giá về tiềm năng của thị trường, các chuyên gia nhận định, sẽ có hai xu hướng diễn ra trong thời gian sắp tới. Thứ nhất là nhu cầu nhà ở dành cho người nước ngoài tiếp tục tăng cao khi thương chiến Mỹ – Trung ảnh hưởng tới sự dịch chuyển của nhiều nhà máy và thúc đẩy làn sóng đầu tư FDI vào Việt Nam. Thứ hai, ở thị trường nội địa, yếu tố dân số và mức thu nhập ngày càng được cải thiện là lý do để đại diện các đơn vị phát triển dự án đưa ra dự báo "tích cực" đối với các dự án phát triển nhà ở hướng tới khách hàng là người Việt Nam.

Phương Uyên