Cuộc đua thâu tóm quỹ đất tại Việt Nam của các ông lớn BĐS

Những thương vụ đình đám

Hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp cần xem xét trên hai yếu tố là khả năng phát triển dự án và quỹ đất dài hạn. Trong đó, quỹ đất là điều tất yếu để nhà phát triển chứng tỏ cam kết trong thời gian dài. Năng lực phát triển sẽ được thể hiện qua số lượng các dự án và tỷ lệ bán thành công. Tuy nhiên, với bối cảnh thiếu hụt quỹ đất từ trước Covid-19, JLL dự báo cuộc đua thâu tóm quỹ đất của các nhà phát triển sẽ tiếp tục sôi động. Đều này sẽ làm thay đổi diện mạo thị trường nhà ở trong 5 năm tới.

Mặc dù Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều loại hình kinh doanh, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn sôi động với các giao dịch đất đai quy mô lớn. Theo JLL, quỹ đất tại các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội ngày càng khan hiếm trong khi giá đất không ngừng tăng cao. Nhiều chủ đầu tư đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và chuyển sang các điểm đến mới đầy tiềm năng như các thị trường vệ tinh, các vùng ven biển miền Trung hay khu vực Tây Nguyên. Hai năm qua, thị trường chứng kiến nhiều giao dịch đình đám, có thể kể đến như:

Đầu năm 2021, Vinhomes (HOSE: VHM), một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam đã công bố việc mua lại Khu đô thị Đại An tại tỉnh Hưng Yên, vùng vệ tinh phía Đông Hà Nội. Giá trị ước tính của thương vụ là 3.100 tỷ VNĐ (tương đương 134 triệu USD) theo Báo cáo Thường niên Vinhomes 2020. Dự án Khu đô thị Đại An, hay còn gọi là Vinhomes Dream City, được coi là dự án lớn nhất sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2021. Theo báo cáo cho biết, Vinhomes Dream City có tổng quy mô 486 ha, cung cấp các sản phẩm đa dạng như căn hộ, biệt thự, nhà phố và shophouse. Điểm độc đáo của dự án này là quần thể bể bơi tạo sóng lớn nhất thế giới với quy mô lên đến 18,1 ha.

Các ông lớn bất động sản vẫn tiếp tục mở rộng quỹ đất trong hai năm đại dịch

Tại khu vực phía Nam, tập đoàn Nam Long Group (HOSE: NLG) đã công bố việc thâu tóm toàn bộ cổ phần của dự án 170 ha tại tỉnh Đồng Nai từ Keppel Land. Dự án mang tên Thành phố Izumi sẽ được phát triển bởi Nam Long và tập đoàn Hankyu Hanshin Properties đến từ Nhật Bản. Trong đó Nam Long có 65,1% cổ phần và Hankyu Hanshin 34,9% cổ phần, với tổng vốn đầu tư lên đến 18.600 tỷ VNĐ (tương đương 803,5 triệu USD).

Các thành phố ven biển miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn cũng đang dần trở nên sôi động với nhiều thương vụ lớn. Đơn cử là Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) đã mua lại tòa tháp ven sông tại Đà Nẵng có diện tích khoảng 0,3 ha từ Công ty TNHH Đầu tư Sun Frontier. Trước đó, nhà phát triển này cũng đã thâu tóm hơn 11.000 m2 đất tại khu dân cư Cồn Tân Lập tại Nha Trang từ Công ty CP Sông Đà Nha Trang.

Trong báo cáo thường niên năm 2020 của nhiều chủ đầu tư như Novaland (HOSE: NVL), Phát Đạt (HOSE: PDR), Đất Xanh (HOSE: DXG), DIC Corp (HOSE: DIG) cũng đã tuyên bố những chiến lược đầy tham vọng với việc tiếp tục tìm kiếm và thâu tóm các quỹ đất chuẩn bị cho tương lai.

Tác động tích cực đến thị trường

Việt Nam có tầng lớp dân số trẻ, sinh sống chủ yếu trong các thành phố lớn với tốc độ đô thị hóa nhanh và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Cuộc đua quỹ đất sẽ thúc đẩy xu hướng phát triển nhà ở ra các tỉnh vệ tinh có kết nối thuận tiện với thành phố với các dự án tích hợp quy mô lớn với đầy đủ tiện nghi bên trong nội khu hoặc là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần.

Các hoạt động mua bán bất động sản nhộn nhịp sẽ làm thay đổi thị trường nhà ở. Trong khi Vinhomes tiếp tục dẫn đầu thị trường với thị phần đáng kể, những chủ đầu tư khác như Novaland và Nam Long sẽ có khả năng tăng thứ hạng rất nhanh với danh mục đầu tư ngày càng mở rộng. Đa số các dự án được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín, có chiến lược phát triển bền vững, JLL dự báo giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường nhà ở sẽ có nhiều sản phẩm chất lượng tốt phục vụ người dân.

Nhìn vào hiệu suất đầu tư cổ phiếu của một số nhà phát triển được đề cập ở trên thì các cổ phiếu đều vượt trội hơn so với chỉ số VN index, cho thấy triển vọng tích cực và khả năng tiếp cận các nguồn vốn mới. Điển hình như thương vụ tập đoàn Dragon Capital mua lại khoảng 10% cổ phần của Bất động sản An Gia (HOSE: AGG). Trước đó, An Gia đã mạnh tay thâu tóm quỹ đất tại 4 dự án với quy mô lên đến 41 ha trong giai đoạn 2019 – 2020 và đang tiếp tục đàm phán mua thêm 45 ha tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Tương tự, tập đoàn Nam Long Group đã phát hành thành công cổ phiếu với giá 35.000 VNĐ/cổ phiếu, thấp hơn thị giá khoảng 35% cho nhiều quỹ đầu tư tên tuổi như Dragon Capital, Pyn Elite Fund, Kim Investment Fund.

Duy Bách