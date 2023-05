Cuộc sống tĩnh tại trong khu compound The Aqua - Waterpoint

Mỗi trường sống an tĩnh – xa xỉ phẩm thời hiện đại

Theo nghiên cứu trên Tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng (International Journal of Environmental Research and Public Health), sinh sống tại những khu vực an tĩnh có tác động tích cực tới sức khỏe con người. Nghiên cứu chỉ ra rằng người sống ở những địa điểm yên tĩnh có chất lượng cuộc sống cao hơn so với việc sinh sống tại nơi ồn ào.

Bác sĩ Kathleen Hall, một chuyên gia về căng thẳng thần kinh, cũng cho rằng sự an tĩnh có khả năng kỳ diệu trong việc trị liệu và cải thiện sức khỏe của con người. Khi được trải nghiệm những giây phút bình yên thư thái, huyết áp sẽ được ổn định, hệ miễn dịch được tăng cường, và quá trình lão hóa được làm chậm. Trong tĩnh lặng, cơ thể được phục hồi và tái tạo; nhịp sinh học được điều chỉnh để đạt tới sự cân bằng, hòa hợp giữa thân và tâm.

Từ lâu trên thế giới, tầng lớp khá giả thành đạt đã có xu hướng lựa chọn nơi an cư tại vùng ngoại ô yên bình, tránh xa sự xô bồ huyên náo của phố thị nhưng cũng thuận tiện để kết nối với những khu vực trung tâm. Tại những nơi này, các gia chủ có thể tận hưởng sự tĩnh lặng thanh bình không thể có được ở những đô thị náo nhiệt, một đặc quyền mà những người đủ điều kiện sẵn sàng chi trả để sở hữu.

Không gian sống thanh nhã tại khu compound The Aqua

Sở hữu vị trí đẹp nhất phân khu Aquaria, khu compound biệt lập The Aqua mở ra không gian sống như nghỉ dưỡng bất tận dành riêng cho tầng lớp thượng lưu. Khu compound phù hợp với khách hàng đang mong muốn sở hữu một nơi an cư giúp bản thân và gia đình có được sự thanh bình, yên ả. Trong tổng thể dự án, The Aqua nổi bật lên như phân khu cao cấp hội đủ những điều kiện lý tưởng cho một cuộc sống viên mãn, an yên.

Cuộc sống riêng tư bên trong khu compound giúp phục hồi cả thân và tâm cho chủ nhân tại The Aqua.

Nằm cạnh dòng Vàm Cỏ Đông lặng lẽ trôi cùng không gian sông nước miền Tây muôn đời bình yên, các biệt thự The Aqua sở hữu môi trường sống tuyệt hảo giúp con người có thể tìm thấy sự an nhiên, tự tại trong chính bản thân mình để tâm hồn, bản ngã có thể mở rộng và đón nhận những điều tươi đẹp.

Khung cảnh sông nước mênh mang, cây cối um tùm giữa đất trời bao la rộng lớn như một bức tranh tuyệt mỹ với màu xanh tươi hiền hòa của cây và nước hòa quyện với màu nâu trầm của đất tạo nên cảm giác yên bình và khơi gợi những suy tư, mơ mộng nên thơ.

Dòng sông huyền thoại uốn lượn trôi chảy tới tận chân trời tự bao đời. Ánh nắng vàng tươi phản chiếu lung trên mặt nước hiền hòa. Những cánh chim trời nhẹ nhàng bay điểm xuyết giữa không gian tĩnh lặng làm nên sự sinh động, vui tươi. Từng mái nhà được thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế theo phong cách Nhật đương đại điểm xuyết vào tổng thể chung đầy duyên dáng.

Không gian sông nước giúp chủ nhân khu compound The Aqua cảm nhận rõ sự gần gũi với thiên nhiên.

Giữa một không gian được giữ gìn nguyên bản, nhưng hương vị trong lành, thanh thoát của thiên nhiên sẽ làm dịu đi những căng thẳng, bức bối thường ngày. Không khí trong sạch không khói bụi đi thẳng vào lồng ngực làm ta thư thái. Hương cỏ cây, hoa lá thơm ngát phảng phất theo từng cơn gió tươi mát đưa con người vào cảm giác lâng lâng, dịu nhẹ. Mùi nước sông xen lẫn lục bình phảng phất phong vị của đất rừng phương Nam khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.

Trong bản hòa tấu của thiên nhiên trời đất, ta được lắng nghe từng thanh âm trong trẻo, an lành. Tiếng xào xạc của từng làn cây xanh trong gió như những khúc nhạc du dương. Tiếng cá quẫy đuôi nhảy tung làm xao động mặt sông gợi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ êm đềm cùng bè bạn vui đùa bên sóng nước. Xa xa tiếng hò thân thương thấm sâu vào tâm khảm.

Điều kiện an ninh đảm bảo tuyệt đối sự yên bình cho cư dân

Được quy hoạch như một compound khép kín, các cư dân của The Aqua có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của bản thân và gia đình để thoải mái tận hưởng những phút giây êm ái trong một môi trường thanh bình.

Khu biệt thự cao cấp được bao quanh bởi hệ thống hàng rào an ninh 3 lớp cùng hàng rào nội khu tạo nên sự biệt lập, ngăn cách với bên ngoài. Cổng vào được bố trí hợp lý, có lối riêng cho người đi bộ và đi xe. Mọi sự ra vào phân khu đều được kiểm soát chặt chẽ. Đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản với trang thiết bị đầy đủ, thái độ nhiệt tình thân thiện, luôn túc trực và nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh. Toàn phân khu được hệ thống camera an ninh theo sát tới từng căn biệt thự mang tới sự an tâm cho các gia chủ.

Tại đây, khách hàng sẽ có được một cuộc sống an bình, riêng tư, kín đáo. Trẻ em có thể chạy nhảy, nô đùa vô tư trên đường mà không cần lo lắng về bất cứ hiểm nguy nào. Người cao tuổi vui vẻ với những giờ phút thanh thản, êm đềm bên con cháu. Những người trưởng thành có không gian thoải mái để hưởng thụ sự thanh nhàn sau những giờ phút lao động vất vả, mệt mỏi.

Mọi thế hệ thành viên trong gia đình đều được tận hưởng cuộc sống an yên tại The Aqua.