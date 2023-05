Cuối năm 2021: Cơ hội đầu tư sáng giá với Bcons Sala

Nhiều chính sách tốt cho người mua nhà

Theo Savills Việt Nam, từ đầu năm 2021 tại một số nước đang phục hồi sau dịch, thị trường đầu tư bất động sản đã chứng kiến sự thay đổi lớn khi phân khúc nhà ở vượt qua văn phòng để trở thành phân khúc lớn nhất. Tại nhiều nơi trên thế giới, môi trường làm việc dịch chuyển từ làm ở văn phòng qua làm việc tại nhà. Chính điều này đã khiến nhiều người nhận ra rằng ngôi nhà hiện tại không còn phù hợp. Sự thay đổi trong nhu cầu nhà ở đã thúc đẩy số lượng giao dịch gia tăng.



Căn hộ Bcons Sala thiết kế hiện đại, sang trọng

Tại thị trường Việt Nam nhu cầu sở hữu nhà rất lớn. Đặc biệt, các địa phuơng như Bình Dương, TP.HCM phần đông dân cư là người nhập cư nên việc mua nhà an cư dài lâu là cần thiết. Nhiều ý kiến nhận định rằng, những tháng cuối năm 2021 này là giai đoạn thích hợp nhất để những ai đang có kế hoạch mua nhà an cư hay đầu tư cần nhanh chóng đưa ra quyết định.

Sau 4 tháng trong tình thế “ngủ đông” bất đắc dĩ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị chậm lại. Chính vì thế, ở giai đoạn cấp tốc khởi động lại guồng máy trong thời gian cuối năm này, các doanh nghiệp bất động sản sẽ vô cùng thận trọng với các quyết định liên quan đến giá thành sản phẩm bởi không muốn mình kém cạnh tranh hơn các đối thủ xung quanh.

Thêm vào đó, để tăng sức hấp dẫn, các chủ đầu tư không ngần ngại chi cho các chương trình hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Vậy cho nên, dịp này đúng là cơ hội cho mọi người mua được ngôi nhà để an cư hoặc đầu tư làm tài sản với giá rất tốt hơn mọi thời điểm. Điển hình như Tập đoàn Bcons đưa ra chính sách hỗ trợ cho khách sở hữu căn hộ Bcons Sala trong quý 4/2021 này với chương trình tài trợ lãi suất 0 đồng cho khách vay sở hữu nhà trong suốt thời gian dự án thi công xây dựng. Đơn vị chủ đầu tư này còn mạnh tay hơn thế nữa khi quyết định hỗ trợ cho khách của Bcons Sala xách va li vào nhận nhà ở 6 tháng rồi mới bắt đầu thanh toán tiền vay.

Bcons Sala giá từ 1,3 tỷ đồng

Đặc biệt hơn nữa căn hộ Bcons Sala 2 phòng ngủ mà giá chỉ từ 1.3 tỷ đồng. Với chính sách như vậy, người có dự định an cư hay đầu tư liệu còn tiếp tục chần chừ hay đưa ra quyết định xuống tiền để sở hữu ngay một căn hộ?



Bcons Sala có mức giá hấp dẫn trên thị trường khu vực

Theo khảo sát và nhận định của DKRA Việt Nam, sức mua của thị trường sẽ có những tín hiệu phục hồi tích cực trong những tháng cuối năm 2021 và phân khúc căn hộ hạng C tiếp tục vắng bóng trên thị trường. Vậy với giá từ 1,3 tỷ đã sở hữu được căn hộ diện tích từ 45-62m2 thiết kế 2 phòng ngủ, ban công rộng, bếp trang bị nội thất đầy đủ và có thêm máy lọc nước riêng cho từng căn hộ.

Như khảo sát của Savills Việt Nam, tại thị trường TP.HCM trong quý 3/2021, nguồn cung sơ cấp khoảng 3.000 căn, mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, giảm 18% theo quý và giảm đến 70% theo năm. Còn, nguồn cung mới đạt khoảng 350 căn, giảm đến 78% theo quý và 95% theo năm. Trong thời gian này gần 90% các dự án hiện hữu giữ mức giá ổn định, thậm chí nguồn cung mới đưa ra thị trường có giá tăng hơn 5% so với mặt bằng giá chào bán giai đoạn trước đó.

Vị trí trung tâm, Bcons Sala thích hợp an cư lâu dài

Thực tế, căn hộ có mức giá dưới 1,5 tỷ đồng ngay trung tâm khu dân cư hiện hữu không dễ tìm ở thời điểm này, Tuy nhiên, Bcons Sala lại sở hữu được vị trí đó và giá cũng chỉ từ 1,3 tỷ đồng. Khu căn hộ tọa lạc ngay mặt tiền đường Phan Bội Châu, KP. Đông Tân, P. Dĩ An, Tp.HCM. Vị trí này rất tiện lợi để an cư dài lâu dù cho cư dân làm việc tại Bình Dương hay TP.HCM, bởi thời gian di chuyển từ đây vào TP.HCM chỉ tầm 10 phút thông qua các tuyến đường kết nối huyết mạch là quốc lộ 1K hay đại lộ Độc Lập.



Vị trí trung tâm, cuộc sống tiện nghi

Theo phân tích của bà Phạm Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Sao Việt, Dĩ An có nhiều ưu điểm để an cư dài lâu. Dĩ An có lợi thế vừa có nền kinh tế sản xuất, dịch vụ phát triển, lại tiếp giáp cả khu Đông là thành phố Thủ Đức – khu vực năng động bật nhất của TP.HCM. Vì vậy nếu để lựa chọn sinh sống ở các khu vực vùng ven TP.HCM, chắc chắn, Dĩ An sẽ là điểm ưu tiên hàng đầu của mọi người.

Thêm một điểm để củng cố thanh khoản cho thị trường khu vực này nữa là, Dĩ An cũng là nơi đang có nguồn cung nhà ở thuộc phân khúc đáp ứng khả năng tài chính của bộ phận phần đông người có nhu cầu an cư. Thực tế, 2 năm gần đây, tại thị trường TP.HCM đã vắng bóng căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng. Do đó, những khu vực thuộc Dĩ An gần với TP.HCM, ngay khu khu trung tâm hành chính TP. Dĩ An sẽ được người dân chọn để an cư.