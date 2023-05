Môi giới chung cư chật vật

2019 là năm chật vật với phần lớn môi giới chung cư Hà Nội do rổ hàng hóa thị trường khan hiếm và tiếp tục mất cân đối cung cầu khi nhà ở cao cấp chiếm thế áp đảo. Cụ thể, một số dự án mới hiếm hoi xuất hiện vào thời điểm này tập trung chủ yếu ở dòng sản phẩm cao cấp như The Matrix One Mễ Trì, Mipec Rubik 360, The Zei… trong khi 80% nhu cầu của thị trường thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ.

Trần Ngọc H, từng 2 năm là best seller của một sàn giao dịch bất động sản lớn tại Hà Nội với doanh số luôn nằm trong top đầu công ty nhưng năm nay cũng phải lắc đầu ngán ngẩm: “Sau nhiều năm làm môi giới bất động sản, đây là giai đoạn khó khăn nhất của tôi và đội, nhóm”.



Phần lớn môi giới phân khúc chung cư Hà Nội đang gặp khó, trái ngược với diễn biến năm ngoái.

H cho biết những năm trước anh chuyên bán nhà giá rẻ, tầm trung. Tập khách hàng của anh ở phân khúc này cũng đã ổn định và phong phú. Năm nay do sự khan hiếm của dự án mới, đặc biệt dòng tầm trung, anh chuyển sang bán chung cư cao cấp. Tập khách hàng ít hơn, mức độ cạnh tranh cao khiến việc chốt căn không dễ dàng như trước. Hoa hồng của H những tháng cuối năm chủ yếu đến từ hàng chuyển nhượng những dự án đã bán từ các năm trước.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Kiên, nhân viên kinh doanh một sàn tại Hà Đông chia sẻ, do làm lâu năm trong nghề, anh thường xuyên được người quen, ban bè nhờ tìm mua nhà. Khó khăn của anh là không tìm được sản phẩm phù hợp trong thời điểm hiện tại. Rổ hàng hóa mà sàn anh và bạn bè đang phân phối đều là dòng sản phẩm căn hộ trên 2 tỷ/căn, trong khi nhu cầu của người quen chỉ loanh quanh từ 1,3-1,7 tỷ. Khách thì có nhưng không có sản phẩm phù hợp, trong khi sản phẩm anh đang bán trực tiếp lại rất chật vật tìm khách.

Khoảng 3 tháng nay, cả nhóm anh Kiên chốt được 2 khách, số tiền hoa hồng thu về không đáng kể so với chi phí chạy quảng cáo đã bỏ ra. So với năm ngoái, năm nay là năm thất thu của anh Kiên và nhóm bạn.

Môi giới đất nền sống khỏe

Trong khi môi giới phân khúc chung cư chật vật tìm khách và đẩy hàng thì thời điểm cuối năm, môi giới phân khúc đất nền thị trường vùng ven Hà Nội lại làm ăn “khấm khá”. Đúng thời điểm cuối năm, hàng loạt thông tin có lợi cho thị trường đất nền vùng ven Hà Nội xuất hiện: từ hạ tầng, quy hoạch lên quận hay sự đổ bộ của các siêu dự án…

Từ nhiều năm nay, so với chung cư thì đất nền Hà Nội luôn là phân khúc đầu tư sáng giá hơn hẳn bởi chung cư đã bão hòa nguồn cung, tỉ suất lợi nhuận lướt sóng hay cho thuê lâu dài đều thấp. Ở thời điểm hiện tại, đất nền Hà Nội đang đón mạnh dòng tiền đầu tư.



Môi giới phân khúc đất nền thị trường vùng ven Hà Nội lại làm ăn “khấm khá”. Ảnh minh họa: Bạch Vân

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một môi giới tự do tại Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, anh chốt thành công 4 lô đất khu vực Hòa Lạc – nơi từ đầu năm đến nay chứng kiến liên tiếp những biến động về thông tin quy hoạch, sự tái khởi động của các dự án lớn. Các lô đất anh chốt đều có khoảng giá phổ biến từ 600-800 triệu đồng/lô. Giới đầu tư đổ tiền về đây đều đang kì vọng biên độ tăng giá trong vòng 1-2 năm tới.

Tương tự, môi giới khu vực đất Đông Anh cũng đang làm ăn “khấm khá” khi dòng tiền đầu tư đổ về đây mạnh mẽ. Ông Hữu Toán, một môi giới ở Đông Anh cho biết, từ đầu tháng 9 tới nay, làn sóng nhà đầu tư đổ về Đông Anh tìm hiểu mua đất diễn ra sôi nổi, đặc biệt khi siêu dự án BRG được khởi công và thông tin Đông Anh được đầu tư lên quận vào năm 2015. Trong đó, phân khúc đất thổ cư tầm giá 1 tỷ đang được nhiều người tìm mua nhất tại đây. “Những khu vực giá đất bị đẩy lên quá cao không diễn ra giao dịch, chủ yếu là đầu cơ ôm đất. Còn những khu vực tăng nhẹ, giá ổn định thì vẫn đang hút dòng tiền đầu tư”, ông Toán cho biết.

Mức giá mềm, hứa hẹn dư địa tăng giá cao trong tầm nhìn dài hạn khiến phân khúc đất nền ven Hà Nội đang có sức hút riêng thời điểm cuối năm.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , tại một số khu vực vùng ven có thông tin quy hoạch, tiềm năng phát triển khác của Hà Nội như Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì… giao dịch đất nền cũng có thanh khoản khá tốt. Nhiều môi giới gặp khó ở thị trường chung cư đã quay ra kết nối, khảo sát thị trường vùng ven, tìm kiếm nguồn hàng ở các khu vực này để bán.

