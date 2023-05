Cuối năm, nhiều dự án tung chính sách kích cầu

Nhiều chính sách kích cầu hấp dẫn

Một trong những dự án có chính sách bán hàng hấp dẫn thời điểm cuối năm phải kể đến Le Grand Jardin (Long Biên, Hà Nội). Nhằm hút khách mua thời điểm cuối năm, chủ đầu tư đưa chính sách khách hàng có thể nhận suất quà tặng trị giá đến 3 chỉ vàng AJC 9999, miễn phí dịch vụ quản lý đến 18 tháng; hỗ trợ lãi suất 0% đến 15 tháng; chiết khấu lên đến 6% giá trị căn hộ, chiết khấu gói không gian sáng tạo đến 2,8 triệu đồng mỗi m2.

Các chính sách bán hàng kích cầu đã được tung ra nhằm đẩy mạnh thanh khoản thị trường cuối năm

Nhằm kích cầu người mua thời điểm cuối năm, Imperia Smart City cũng tung chính sách bán hàng mới khi chiết khấu ngay 2% cho 30 suất đặt mua đầu tiên. Khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng mua bán sẽ được chiết khấu 12% hoặc được chiết khấu 19% theo dòng tiền khi thanh toán 100%. Với những khách hàng vay ngân hàng thì được vay tối đa 80% tổng giá trị hợp đồng mua bán, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, được ân hạn nợ gốc 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng mua bán, tặng nội thất liên tường. Khách hàng mua nhà thời điểm này cũng được miễn phí dịch vụ lên tới 5 năm.

Tại dự án Phoenix Legend – MGallery (Hạ Long, Quảng Ninh), chủ đầu tư cũng đưa ra chính sách bán hàng mới thời điểm cuối năm. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi như miễn phí dịch vụ 2 năm, tặng một cây vàng 9999 với căn một phòng ngủ, 2 cây vàng 9999 với căn 2 phòng ngủ, tặng thẻ Accor Membership 10 năm. Chủ đầu tư cũng ưu tiên mua lại sau 10 năm bằng 130% giá trị căn hộ ban đầu, chia sẻ doanh thu 45%-55%. Bên cạnh đó, khách hàng chỉ thanh toán 10% ký hợp đồng mua bán, được hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị căn hộ trong 30 tháng.

Mới đây, Sun Property đã công bố chính sách ưu đãi cuối năm tại dự án Sun Riverside Village (Thanh Hóa) dành cho nhà đầu tư, đặc biệt với khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính. Theo đó, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị sản phẩm, bất kể shophouse hay biệt thự với lãi suất 0% trong thời gian lên đến 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Khách hàng không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu lên tới 13%. Riêng khách hàng tại Thanh Hóa được chiết khấu thêm 1%.

Lực cầu đang tăng lên

Theo một khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới bất động sản thì các chính sách bán hàng cuối năm đã giúp tăng thanh khoản của sản phẩm. Anh Phạm Thanh Tùng, môi giới dự án Le Grand Jardin (Long Biên, Hà Nội) cho biết với người mua ở thực, nhiều người cũng chọn hoặc đợi thời điểm cuối năm mới xuống tiền mua nhà. Nguyên nhân là bởi thời điểm cuối năm nguồn tiền của họ dồi dào hơn. Và cuối năm cũng là thời điểm có nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn hơn hẳn các thời điểm khác trong năm. Số lượng căn hộ anh Tùng bán được cuối năm luôn cao hơn hẳn các tháng khác trong năm.

Lực cầu thị trường đang tăng lên nhờ các chính sách bán hàng mới

Chị Cao Hải Anh, người đang tìm mua căn hộ ở Nam Từ Liêm cho biết chị sẽ đặt cọc căn hộ một dự án ở khu vực này bởi chính sách bán hàng cuối năm hấp dẫn. “Các chính sách kích cầu cuối năm giúp tôi giảm áp lực tài chính. Trước đó ba tháng, tôi đã định đặt cọc vì sợ cuối năm nhà tăng giá. Nhưng thật may là chủ đầu tư vẫn giữ nguyên giá bán đợt này và lại tăng chính sách chiết khấu, quà tặng nên giá tôi mua đợt này lại rẻ hơn một chút nếu so với thời điểm cách đây 3 tháng”, chị Hải Anh cho biết.

Dòng sản phẩm đầu tư cũng ghi nhận thanh khoản cao hơn so với các đợt mở bán trong năm do chính sách kích cầu cuối năm. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với các sản phẩm đầu tư ở các thị trường Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa cũng ghi nhận giao dịch tăng thời điểm này, đặc biệt ở những dự án tung ra được chính sách bán hàng hấp dẫn vượt trội so với trước và so với các dự án mở bán cùng khu vực, cùng thời điểm.

Nhìn nhận về thực tế này, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV cho biết lãi suất vay mua nhà hiện đang ở mức thấp, cùng với đó các chủ đầu tư đều đưa các chính sách, gói ưu đãi mua nhà hấp dẫn đã góp phần tăng thanh khoản, mang lại cơ hội cho cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực.

Duy Bách