Cường Thịnh Corp trở thành đơn vị phát triển dự án Airport New Center

Với hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, thị trường BĐS Đồng Nai nói chung và Long Thành nói riêng được giới chuyên gia dự báo sẽ càng tăng nhiệt trong quý 4/2019, đặc biệt là phân khúc đất nền.

Bên cạnh Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang được giải phóng mặt bằng chuẩn bị khởi công, huyện Long Thành đã và đang xúc tiến đầu tư hàng loạt dự án phát triển hạ tầng như tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu, Dầu Giây – Liên Khương, Dầu Giây – Phan Thiết, các tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, Thủ Thiêm – Long Thành. Đặc biệt các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 và hệ thống cảng biển Cát Lái, Cái Mép – Thị Vải… kết hợp thành một mạng lưới giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không trị giá hàng tỉ đô la Mỹ, làm động lực đưa nền kinh tế cất cánh.



Ông Phan Hùng Cường, đại diện Cường Thịnh Corp và ông Trần Văn An

đại diện An Trường Đạt thực hiện nghi thức ký kết.

Hòa với nhịp đập của tiềm năng phát triển BĐS Long Thành, Công ty TNHH Đầu tư BĐS An Trường Đạt đã ra mắt dự án hình thành trong tương lai – Airport New Center và chọn Cường Thịnh Corp làm đơn vị phát triển dự án. Buổi lễ ký kết đã được diễn ra long trọng vào ngày 09/9/2019 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 đơn vị. Được biết, ngoài sở hữu vị trí đắc địa, ngay nút giao quốc lộ 51 và cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, liền kề sân bay quốc tế Long Thành, Airport New Center còn được thực hiện với kiến trúc độc đáo, riêng biệt hứa hẹn quy tụ nhiều điểm nổi trội.

Ông Phan Hùng Cường – Tổng giám đốc Cường Thịnh Corp cho biết: “Chúng tôi đặt niềm tin lớn vào tiềm năng phát triển của Long Thành và thành phố sân bay trong tương lai, chính vì thế đã dành khá nhiều tâm huyết để phát triển dự án này. Chúng tôi tin rằng khi dự án này hình thành, niềm vui sẽ chia đều cho cả khách hàng, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án vì mọi thứ chắc chắn sẽ được thực hiện đúng cam kết, và tất cả chúng tôi đều thắng với kênh đầu tư này”.