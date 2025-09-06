D-Homme: Căn Hộ Trung Tâm Sài Gòn Chợ Lớn Chỉ Với 10% – Nhận Nhà, Trả Chậm Trong 24 Tháng!

Giữa lòng Chợ Lớn – trung tâm năng động, truyền thống giao thoa – D-Homme khơi mở hành trình sống chuẩn mực, thẩm mỹ và quản trị tài chính thông minh. Nhà phát triển dự án DHA Corporation vừa tung loạt chính sách thanh toán “chưa từng có”, giúp khách hàng dễ dàng chạm tay vào giấc mơ an cư và hưởng lợi sinh lời. Với chỉ 10% vốn ban đầu, bạn có thể nhận nhà trải nghiệm ngay, phần còn lại thanh toán nhẹ nhàng trong 24 tháng – một cú “bứt phá” so với thị trường BĐS hiện hành.

Thanh Toán Nhẹ – Nhận Nhà Sớm: Cơ Hội Vàng Chạm Đến Giấc Mơ

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm, việc “vô nhà ngay – thanh toán sau” là đòn bẩy tối ưu cho kế hoạch vừa an cư, vừa đầu tư. D-Homme tận dụng chính sách thanh toán 10% nhận nhà – mức thanh toán mở đầu thấp nhất từ trước đến nay – giúp mở rộng cửa cho nhiều khách hàng ở các nhóm tài chính khác nhau.

Chính Sách Bán Hàng Đa Dạng – Đáp Ứng Linh Hoạt

Khác với nhiều dự án yêu cầu thanh toán 95% mới được nhận nhà, D-Homme giúp khách hàng chỉ cần 10% là có thể cầm chìa khóa trải nghiệm căn hộ. Phần còn lại được chia nhỏ thanh toán trong 24 tháng, hoặc trả chậm trong 6 tháng nhận chiết khấu thêm 5%, những chính sách này tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng sở hữu

khi vừa ở vừa lên kế hoạch tài chính hợp lý, và tối ưu cho khoản đầu tư, khi nhận nhà cho thuê có dòng tiền lời ngay.

Ngoài chính sách thanh toán 10% nhận nhà trải nghiệm, Dhomme còn được được NH hỗ trợ cho vay lên đến 75% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 12 tháng, ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi càng làm giảm áp lực vốn.

Lợi Ích Tài Chính Rõ Ràng Cho Khách Hàng

– Khách hàng không phải gánh vác toàn bộ tài chính một lần.

– Có ngay lợi ích sử dụng, an cư hoặc khai thác từ sản phẩm đã nhận.

– Dự án hiện hữu giúp giảm thiểu rủi ro thị trường và nỗi lo chậm tiến độ

Ngoài ra tại đợt triển khai cuối cung này nhà phát triển dự án còn tri ân khách hàng với nhiều chính sách hấp dẫn và đột phá – miễn phí quản lý 36 tháng: tiết kiệm trực tiếp chi phí dịch vụ mà vẫn duy trì chất lượng sống cao.

– Gói nội thất bếp + máy hút mùi trị giá 50 triệu đồng: diện mạo nhà bừng sáng, sẵn sàng đón cư dân vào ở ngay.

– Gói hoàn thiện nội thất trị giá 500 triệu đồng (áp dụng cho Duplex): thể hiện sự đầu tư tỉ mỉ từ chủ đầu tư vào không gian sống tinh tế, làm hài lòng cả những chủ nhân khó tính nhất.

D-Homme – Giao Lộ Của Giá Trị, Thẩm Mỹ Và Sinh Lời Bền Vững

Vị trí “vàng” giữa lòng Chợ Lớn

Nơi đây là điểm giao thoa giữa quá khứ lịch sử và hiện tại phát triển. Từ D-Homme, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm Quận 5 (nay là các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn), Quận 10 (nay là các phường Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng), Quận 1 (nay là các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh), kết hợp tối ưu giữa không gian sống yên bình và tiện ích thành phố. Những khu vực có quỹ đất khan hiếm như vậy khó tìm thấy mức giá “dễ chịu” như hôm nay.

Tiềm năng sinh lời từ chính sách tài chính thông minh

– Nhận nhà sớm: có thể cho thuê, khai thác hoặc chuyển nhượng ngay – dòng tiền nhanh chóng hồi về.

– Trả chậm – lãi suất 0%/ưu đãi lãi suất: không lo áp lực tài chính, có thêm thời gian sử dụng tài sản.

– Chiết khấu và quà tặng: giảm mạnh gánh nặng vốn, tăng biên lợi nhuận nếu chuyển nhượng hoặc cho thuê.

Sản phẩm đa dạng, khách hàng linh hoạt lựa chọn

D-Homme cung cấp từ các căn hộ 3PN, 4PN rộng rãi, phù hợp gia đình nhập cư, đến căn hộ Duplex, Shophouse sang trọng – đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư, kinh doanh tại chỗ.

D-Homme – Đầu tư thông minh, an cư thịnh thế

D-Homme không chỉ là bất động sản — đó là giải pháp đầu tư thông minh, sự kết tinh giữa thẩm mỹ sống, tài chính cá nhân và giá trị sinh lời. Với chính sách thanh toán 10% nhận nhà, trọn gói quà tặng giá trị và lộ trình thanh toán linh hoạt, đây chính là cơ hội "đón đầu" cho những ai vừa muốn an cư, vừa muốn tạo dựng tài sản tăng giá bền vững.



Nhanh tay tiếp cận cơ hội “nhẹ nhàng tài chính – mạnh mẽ tài sản” từ hôm nay – để từ giây phút đầu tiên, bạn đã là chủ sở hữu của tầm nhìn sống đẳng cấp.



Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 06/09/2025 07:05

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/d-homme-can-ho-trung-tam-sai-gon-cho-lon-chi-voi-10-nhan-nha-tra-cham-trong-24-thang-70183.html

