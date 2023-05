Dù không được trực tiếp đi thực tế thị trường nhưng điều này cũng không gây trở ngại lớn đến việc săn tìm mua nhà đất của ông Đỗ Văn Quyết (Bình Thạnh), một nhà đầu tư BĐS lâu năm tại TP.HCM. Thông qua việc giữ liên lạc thường xuyên với môi giới quen thân tại địa phương, tra cứu thông tin và tìm hiểu về thị trường, ông Quyết vẫn thành công “săn” được nhiều lô đất đẹp với giá hời ngay trong mùa dịch.

Nhà đầu tư này chia sẻ, ông chuẩn bị xuống tiền mua 2 lô đất tại Chơn Thành (Bình Phước) và Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) sau hơn 2 tuần tìm hiểu. Được biết cả hai lô đất này ông Quyết đều nhận sang nhượng lại từ một nhà đầu tư khác ở TP.HCM. Vị này trước đó do đang cần xoay vòng vốn, phải bán ra nhanh với giá gốc mua vào cách đây hơn 1 năm. Nếu tính theo giá thị trường hiện tại thì 2 lô đất kia đã tăng thêm ít nhất từ 10-15% so với giá mua lúc đầu, vị trí đẹp, lại nằm trên khu vực đang có quy hoạch phát triển hạ tầng. Nếu không phải do chủ đất cần tiền thì ông Quyết cũng không “hớt tay trên” được món đầu tư hời này.

Nhà đầu tư vẫn đang âm thầm tìm kiếm đất nền tại các thị trường vệ tinh TP.HCM thời điểm sau cơn sốt đất. Ảnh: Hoàng Thắng

Chia sẻ với Batdongsan.com.vn về câu hỏi có khó khăn gì khi mua đất “online”, không được trực tiếp đi xem, ông Quyết cho biết, với dân đầu tư lâu năm như ông, việc này cũng không phải khó khăn gì. Bản thân ông đã từng đi khảo sát thị trường các khu vực này từ trước đó rất nhiều lần, gần như nắm rõ đất ở những nơi mình muốn. Thêm nữa công nghệ hiện nay cũng giúp ích rất nhiều cho việc xem đất, khảo sát, tìm hiểu và trao đổi giữa các bên. Vậy nên việc chốt hợp đồng không quá phụ thuộc vào việc có đi hay không đi mà là chất lượng, pháp lý và giá cả của giao dịch.

“Đầu tư thời điểm này có nhiều cơ hội rất tốt, sốt đất vừa qua đi, nhu cầu thanh lý tài sản để thu hồi dòng tiền của các tay lướt sóng mắc cạn rất nhiều. Cộng thêm tình hình dịch bệnh phức tạp, thị trường đóng băng khiến nhiều chủ đất phải chấp nhận hạ thấp kỳ vọng nếu muốn chốt sổ nhanh, ra hàng liền. Và cơ hội mở ra cho nhà đầu tư nào có sẵn vốn trong tay, chịu khó đi săn đất mùa này”, ông Quyết chia sẻ.

Trái với suy nghĩ của nhiều người về việc dịch bệnh đang làm đóng băng toàn bộ nhu cầu mua nhà đất, khá nhiều nhà đầu tư giống như ông Quyết, có xu hướng thích săn đất trong thời điểm lặng sóng vì cơ hội nhiều hơn so với đỉnh điểm sốt hay thị trường sôi động. Tuy nhiên, bản thân những nhà đầu tư này cũng nhìn nhận, thời điểm này chỉ có dân đầu tư sành sỏi mới tham gia thị trường, việc không trực tiếp đi xem đất, mua bán online không phải ai cũng có gan làm. Phải là người nhiều kinh nghiệm, hiểu thị trường, hiểu về khu vực và quan trọng là nắm vững pháp lý, quy hoạch thì mới đảm bảo an toàn khi mua nhà đất lúc này.

Trên thực tế, bất chấp diễn biến dịch bệnh đang tác động đến thị trường, trong các tháng sau sốt đất, lượt quan tâm BĐS không giảm, nhu cầu mua nhà đất vẫn tăng rất cao, nhất là nhu cầu giao dịch đất nền tại các tỉnh vệ tinh TP.HCM. Trong khuôn khổ sự kiện báo cáo thị trường quý 2/2021 được Batdongsan.com.vn tổ chức mới đây, dữ liệu thu thập được từ thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại TP.HCM và các tỉnh vệ tinh đều tăng khá mạnh trong quý 2. TP.HCM ghi nhận nhu cầu tìm kiếm nhà đất tăng 5% trong khi các tỉnh phía Nam tăng 11% so với quý 1 trước đó. Cá biệt, nhu cầu tìm kiếm đất nền tại Bình Dương và Bình Phước còn tăng khá mạnh, ở mức 23% và 30% so với đầu năm.

Nhà đầu tư vẫn xem đất nền là kênh đầu tư mang lại tỷ suất lợi nhuận khả quan và bảo toàn vốn tốt nhất thị trường. Ảnh minh họa

Làn sóng đi săn đất ngay trong mùa dịch của giới đầu tư lâu năm được các chuyên gia đánh giá là động thái tất yếu của thị trường. Bà Lê Nguyễn Hồng Phương, Giám đốc thương hiệu Công ty BĐS Tuấn123 nhận định, theo kinh nghiệm nhiều năm tư vấn giao dịch BĐS của doanh nghiệp này, càng là thời điểm thị trượng lặng sóng, giới đầu tư càng xem đây như cơ hội đi săn hàng tốt. Với nhóm khách hàng mua để ở, đây là cơ hội để chốt kèo mua nhà đất mà không sợ bị thổi giá, làm giá. Còn riêng nhóm đầu tư, khả năng rất cao sẽ kiếm được lời từ đi săn hàng cắt lỗ, thoát đáy từ dân mắc cạn.

“Nhu cầu về nhà đất tại Tp.HCM và các tỉnh thành lân cận hiện rất cao, tính khan hiếm của sản phẩm cộng với tính quy hoạch là cơ hội cho các nhà đầu tư trong bối cảnh dịch sẵn sàng tích lũy tài sản để đổ tiền vào bất động sản. Bất động sản là kênh đầu tư mang tính lâu dài khi đây là dòng tài sản cố định và giá luôn tăng, thị trường hiện tại mở ra nhiều lựa chọn hơn, cho nhà đầu tư, bao gồm cả những bất động sản mang tính thanh khoản cao mà trước đó khó có thể tiếp cận. Tuy nhiên, với thị trường bất động sản hiện tại, nhà đầu tư cần tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền để tránh những rủi ro không đáng có liên quan về pháp lý”, bà Hồng Phương cho hay.

Phương Uyên