Dân đầu tư khởi động cuộc “săn” nhà đất

Sang nhượng thành công lô đất nền ven biển tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thay vì gửi ngân hàng hay đầu tư chứng khoán, ông Phạm Trọng Nghĩa (quận 3, TP.HCM) tiếp tục chọn đổ tiền vào đầu tư nhà đất. Nhà đầu tư này cho biết đang nhờ môi giới tìm kiếm những lô đất tiềm năng tại khu vực TP. Thủ Đức với tầm giá từ 4-5 tỷ đồng với mục đích đầu tư dài hạn đón đầu sự phát triển của khu vực.

Theo môi giới đang làm việc trên địa bàn này, việc mua nhà đất tại TP. Thủ Đức hiện tại không dễ dàng, nhất là ở những khu vực dân cư có tiềm năng phát triển tốt do rất nhiều dân đầu tư cũng đang đổ về đây săn đất. Thêm vào đó ở tầm giá trung bình 4-5 tỷ cũng rất khó để kiếm sản phẩm ứng ý nếu kiên định phải mua đất gần trung tâm dân cư hay trong các khu đô thị pháp lý hoàn thiện.

Cũng mang tâm lý tìm kiếm sản phẩm đầu tư an toàn, vợ chồng anh Đình Tú vừa chốt mua lô đất gần 6 tỷ đồng tại khu vực P. An Khánh, quận 2 (TP Thủ Đức). Trước đó, do lo ngại tình hình dịch bệnh mà anh chị không dám liều lĩnh bỏ thêm tiền vào hoạt động kinh doanh hiện tại, để tiền không thì phí phạm nên anh quyết định đi tìm mua đất vừa gửi gắm dòng tiền vừa kỳ vọng kiếm lời khi sang nhượng lại sau này. Mục tiêu lúc đầu là tìm mua các lô đất tầm giá 5 tỷ đồng nhưng mất khá nhiều thời gian vẫn không có sản phẩm ưng ý. Thấy có người rao bán lô đất diện tích lớn mà vị trí cũng đẹp nên anh Tú chốt mua luôn dù giá thành vượt qua dự toán ban đầu. “Miếng đất này gần trung tâm, vuông vức và pháp lý cũng sạch, nếu cần tiền thì cũng dễ dàng sang nhượng lại mà không sợ thua lỗ, còn nếu không sang nhượng thì để xây nhà vừa ở vừa bán lại cũng đều tốt”, anh Tú cho hay.

Giới đầu tư nhà đất đang quay lại với thị trường ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Ảnh minh họa

Không chỉ ở TP.HCM, làn sóng săn đất đang diễn ra sôi động tại các thị trường vệ tinh như Đồng Nai, Long An và cả khu vực các tỉnh miền Tây. Chị Hồng Nhung, một nhà đầu tư tại quận 3, TP.HCM cho biết, đang gom góp cùng một số người bạn thân về khu vực Long Thành, Đồng Nai săn mua các lô đất vườn diện tích lớn để đầu tư dài hạn. Hiện tại nhóm của anh đang nhắm đến 1 lô đất gần 2 ha chỉ cách TP.HCM chừng 150km đổ lại, giao thông thuận lợi, có vị trí khá đẹp khi gần suối lại không xa khu dân cư nếu để đầu tư farmstay hay nghỉ dưỡng đều rất ổn. Tuy nhiên chị Nhung cho biết bản thân chị cũng không rành về các hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng, chỉ muốn mua để đầu tư sang tay kiếm lời về sau.

Để tìm hiểu về nhu cầu săn đất của giới đầu tư, Batdongsan.com.vn tiếp xúc với nhiều sàn môi giới nhà đất ở khu vực vùng ven và các tỉnh thành lân cận TP.HCM, lượng khách hàng âm thầm đổ về các khu vực này mua rất nhiều, không phải là loại hình đất nền dự án mà là đất thổ cư, đất vườn diện tích lớn ghi nhận nhu cầu gửi mua lớn. Anh Quyền, một môi giới đất tại Long Thành, Đồng Nai cho biết, không phải chỉ là giới đầu tư vốn dày mới đi săn đất, rất nhiều nhà đầu tư có tầm vốn từ 800 triệu – 1 tỷ cũng đổ về tìm mua rất nhiều. Nếu dân có tài chính mua đất tầm 3-5ha thì những nhà đầu tư nhỏ họ có thể mua những lô đất nhỏ hơn, tầm giá có thể vào khoảng 600 triệu – 1 tỷ đồng. Những khu này tuy khá xa trung tâm nhưng nếu để đầu tư dài hạn hay kinh doanh homestay đều khá ổn. Anh cho biết từ tháng 1 đến nay anh đã chốt được hơn chục giao dịch mua đất tại khu vực này và các tháng tới có thể sẽ còn nhiều hơn do làn sóng đổ về vùng ven săn đất ngày một tăng.

Theo đại diện một công ty môi giới BĐS tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, nhu cầu giao dịch nhà đất cuối năm ngoái cho đến những ngày đầu sau Tết nguyên đán vẫn diễn ra khá tốt. Người mua đã tìm hiểu thị trường lâu, dành dụm tiền từ trước, đến thời điểm hiện tại, họ chốt hoặc đặt mua. Nhà phố và chung cư họ mua chủ yếu để ở, còn đất nền giá tốt, có pháp lý rõ ràng và đất nông nghiệp thì họ mua làm vườn nghỉ dưỡng hoặc để đầu tư dài hạn. Các thị trường xa trung tâm tuy sẽ mất nhiều thời gian để phát triển nhưng giá đất thấp nên phù hợp để đầu tư dài hạn, không lo chôn vốn lớn. Ngược lại ở những vùng “nóng” thì chi phí bỏ ra cao hơn nhưng khả năng thanh khoản nhanh và biên độ tăng tốt nên dân đầu tư dư giả tài chính vẫn chuộng chọn các khu vực này. TP. Thủ Đức, Dĩ An, Long Thành, Vũng Tàu là những địa điểm được ưa chuộng.

Nhận xét xu hướng đầu tư bất động sản sau Tết, ông Trần Khánh Quang, Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa, cho biết thị trường bất động sản luôn tồn tại nhu cầu đầu tư và nhu cầu mua để ở. Dù có dịch bệnh hay không thì những nhu cầu này cũng không bị ảnh hưởng. Có chăng là khi dịch bệnh bùng phát, người có tiền sẽ thích đi săn đất đất vùng ven, đất ở các tỉnh hơn vì họ cho rằng đó là nơi để tránh dịch an toàn nhất cho gia đình. Ngoài ra, cũng có nhiều người đi mua đất ở các tỉnh để ăn theo những dự án lớn hàng trăm đến hàng ngàn hecta của các đại gia. Vì vậy mà bất động sản sau Tết vẫn là kênh hút vốn nhiều nhất.

Phương Uyên

