Kỳ Vọng BĐS Tiếp Tục Giảm Giá

Nhà đầu tư vẫn kỳ vọng BĐS sẽ giảm giá sâu trong năm 2023 nên chưa vội xuống tiền lúc này.

Cũng chờ diễn biến thị trường mà chưa vội xuống tiền, anh Hùng (43 tuổi, TP.HCM) cho biết, hàng ngộp thời điểm này đa phần là các sản phẩm có giá trị không cao, vị trí không đẹp và xa trung tâm. “Bữa giờ tôi đi săn hàng ngộp toàn hàng xấu không tiềm năng. Hàng đẹp vẫn giá cao chót vót nên tôi tính đợi thêm một thời gian để quan sát thị trường, xem lãi suất có tiếp tục tăng nữa hay không. Lãi suất còn tăng thì đà giảm giá nhà đất sẽ còn tiếp tục, lúc ấy xuống tiền cũng không vội”, anh Hùng chia sẻ.

Tìm hiểu thực tế từ Batdongsan.com.vn cho thấy, thi trường BĐS TP.HCM đang xuất hiện nhiều tin rao bán cắt lỗ nhà đất với mức giá giảm sâu. Những khu vực từng nóng về nhà đất là quận 9, quận 2 (TP. Thủ Đức), quận 7 và các huyện từng đề xuất lên quận như Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi đã có nhiều BĐS giảm giá 20-30% so với đầu năm, một số lô đất nền diện tích lớn giảm giá cả tỷ đồng so với đầu năm. Sản phẩm căn hộ thứ cấp có mức giảm từ 300-500 triệu đồng/căn, tuy nhiên tỷ lệ chốt hàng thấp do bên mua vẫn kỳ kèo ép giá.