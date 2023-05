Dân đầu tư vẫn đổ về Tây Ninh buôn đất

Chị Tâm (quận 8, TP.HCM), một nhà đầu tư trẻ dành cả tháng nay rong ruổi trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Tân Thành (Tây Ninh) tìm hiểu giá nhiều lô đất nền được mấy môi giới địa phương giới thiệu gần đây. Tài chính bỏ ra là khoảng 1 tỷ đồng, sản phẩm chị tiếp cận phần nhiều là đất nông nghiệp có một phần thổ cư và các lô đất thổ diện tích nhỏ trong khu vực nông thôn. Theo chị, tầm giá này nếu ở giai đoạn sốt đất thì không dễ kiếm hàng nhưng giờ thì có nhiều sự lựa chọn hơn.

“Với 1 tỷ đồng quay đầu, về Tây Ninh kiếm mua lô đất 300-500m2 thổ cư để dành trong dài hạn thì rất tiềm năng vì giờ Tây Ninh mới chỉ đang bước vào giai đoạn đầu của sự phát triển. Giống như Long An hay Bà Rịa – Vũng Tàu 5-6 năm về trước, giờ mua còn có giá vừa tầm tay”, chị Tâm chia sẻ.

Giao dịch nhà đất Tây Ninh hiện nay xoay quanh các sản phẩm đất thổ cư và nhà vườn diện tích nhỏ, tầm giá từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Cùng mua đất Tây Ninh như chị Tâm, chị Thu Trang, một nhà đầu tư có dòng tiền tích lũy vừa phải cho biết, chị nhắm đất Tây Ninh từ hồi đầu năm nhưng thời điểm đó đang có sốt, đất tăng giá nhanh nên khó kiếm được sản phẩm phù hợp. Giờ thị trường hạ nhiệt, nhiều chủ đất cần tìm người sang nhượng gấp nên giá cũng hợp lý. Yếu tố khiến chị Trang chọn đất Tây Ninh bên cạnh thị trường này tiếp giáp TP.HCM, đang trong giai đoạn phát triển mạnh cả về hạ tầng giao thông và nâng cấp đô thị, “giá mềm” vẫn là điểm chính thu hút chị.

“Giờ đang lạm phát, tầm 600-700 triệu đồng không đầu tư được gì mà về Tây Ninh mua được lô đất vườn rộng rãi, xem như của để dành tránh tiền mất giá. Số tiền này ở các thị trường khác không có nhiều lựa chọn. Tôi cũng không rõ lắm về tiềm năng của Tây Ninh nhưng tỉnh này gần Sài Gòn, thấy nhiều thông tin kinh tế tích cực, mua để dành về lâu về dài cũng sẽ không thua lỗ”, chị Trang chia sẻ thêm.

Khá nhiều nhà đầu tư khi được hỏi về các thị trường nhà đất muốn đầu tư trong thời gian tới chọn Tây Ninh để đầu tư lâu dài. Nhà đất Tây Ninh luôn là thị trường “nóng sốt” nhất khu vực phía Nam trong nửa đầu năm 2022. Báo cáo từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượng tin đăng rao bán đất tại tỉnh Tây Ninh tăng 93%, nhu cầu tìm mua nhà đất trên địa phương này cũng tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Đất nền là loại hình có giao dịch sôi động nhất, với lượng tin rao tăng 113%, nhu cầu mua tăng 55% so với thời điểm 2021. Không chỉ như vậy, giá BĐS tại Tây Ninh cũng tăng trung bình 12-20%, nhiều khu vực có giá đất nền, nhà riêng tăng gần 30-40% so với đầu năm 2021.

Điểm nóng nhà đất Tây Ninh vẫn tập trung về các khu vực thành phố, thị trấn như TP. Tây Ninh, huyện Hòa Thành, Trảng Bàng, Gò Dầu, Châu Thành, Bến Cầu, Dương Minh Châu. Giá đất nền, đất ruộng rao bán trong 6 tháng qua tăng cao gấp từ 3-5 lần so với thời điểm 2018-2019. Ngay cả đất nông nghiệp, đất thổ cư tại các khu vực vùng ven cũng tăng khá nhanh, trung bình vào khoảng từ 180-300 nghìn/m2 đất nông nghiệp và 600 nghìn – 2,5 triệu đồng/m2 đất nhà vườn. Với đất thổ cư trong các khu dân cư, giá chào bán phổ biến ở tầm từ 4-6,5 triệu đồng/m2, các lô đất gần mặt tiền đường hay các KCN có giá dao động khoảng từ 8-12 triệu đồng/m2. Riêng điểm nóng quanh khu vực núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân, Tân Bình (thành phố Tây Ninh) và xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu), nơi có thông tin về các dự án du lịch lớn sắp được triển khai khiến giá đất tăng vọt chóng mặt, tăng gấp 4 đến 5 lần. Còn với khu vực Trảng Bàng và Gò Dầu, vẫn còn khá nhiều nhà đầu tư từ TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai đổ về mua đất.

Các lô đất thổ vườn trong các khu dân cư hiện hữu vẫn là sản phẩm được nhà đầu tư ưa chuộng tại Tây Ninh. Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Ông Chiến, một môi giới nhà đất tại TP. Tây Ninh cho biết, nếu so với thời điểm nóng sốt tháng 3, lượng nhà đầu tư đổ về giảm nhưng so với các năm trước thì giao dịch nhà đất Tây Ninh vẫn rất sôi động. Nếu cách đây 2-3 năm, để kiếm khách bán một lô đất, môi giới như ông phải chạy nhiều nơi, liên hệ nhiều bên để tìm người mua, giờ chỉ cần có thông tin đưa lên nhóm hội môi giới hay các trang bán nhà đất, thậm chí cắm biển bán đất là sẽ có người hỏi thăm. Ông Chiến cho biết dù đã qua thời điểm nóng sốt, mua nhanh bán nhanh ăn chênh lệch nhưng giá đất tại Tây Ninh vẫn không có xu hướng giảm mạnh. Nếu không tính một số trường hợp nhà đầu tư mắc cạn bán tháo thoát hàng, hiện nhà nhà đất Tây Ninh chỉ giảm nhẹ tầm 5-10% so với cao điểm nhưng vẫn rất cao nếu so với mức giá thời điểm cách đây 2-3 năm trước.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ về đất đai sở này nhận tăng đột biến. Theo đó, lượng hồ sơ đang 8 ký đất đai là 134.528 hồ sơ, tăng 76,12% so với cùng kỳ năm 2021, do đầu năm 2022 tình hình sốt đất trên địa bàn gia tăng, đặc biệt việc phân lô, tách thửa, bán nền… từ đó tạo cơn sốt đất ảo. Mặt khác, do thông tin tỉnh đang xem xét ban hành văn bản mới quy định về tách thửa, hợp thửa theo hướng kiểm soát chặt hơn khiến các giao dịch về quyền sử dụng đất của người dân tăng nhanh ở các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện. Tình trạng quá tải khi tiếp nhận khối lượng công việc tăng đột biến đã xuất hiện.

Thời gian qua BĐS Tây Ninh đang tăng thêm sức hút nhờ hạ tầng, dự án hạ tầng trọng điểm. Hạ tầng đồng bộ, tiềm năng về du lịch là những yếu tố giúp Tây Ninh được nhiều tập đoàn BĐS lớn rót vốn đầu tư. Với lợi thế nằm liền kề khu đô thị Tây Bắc Sài Gòn đang phát triển, nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể Tây Ninh sẽ là khu vực góp mặt trong danh sách thị trường bất động sản ven TP.HCM tiềm năng trong thời gian tới.

Phương Uyên