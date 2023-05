“Tôi vẫn sẽ mua nhà nếu tìm được sản phẩm phù hợp” là câu trả lời của anh Phan Thành Công, một nhà đầu tư tại quận 11, TP.HCM khi được hỏi liệu có ngừng giao dịch BĐS trong giai đoạn dịch Covid-19. Anh Công cho biết, bản thân cũng e ngại dịch bệnh và hạn chế di chuyển, tụ tập trong thời điểm dịch đang phức tạp, dù vậy anh cho rằng việc tìm kiếm và chốt kèo mua bán nhà đất không bị ảnh hưởng nhiều.

“Thị trường tôi ưa chuộng là TP.HCM và phân khúc đầu tư là căn hộ, nên việc giao dịch và tìm hiểu sản phẩm qua hình thức online không khó khăn gì. Hầu hết các sản phẩm tôi nhắm đến đều là những dự án quy mô, uy tín của các chủ đầu tư lớn nên có thể yên tâm về pháp lý hay chất lượng, vị trí. Quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm sản phẩm phù hợp với yêu cầu và tài chính. Covid-19 sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động đi xem thực tế dự án nhưng nếu đã chốt được sản phẩm từ trước đó, việc giao dịch sẽ không bị tác động nhiều”, anh Công cho hay.

Việc dịch covid 19 bùng phát trở lại được dự báo sẽ không gây tác động quá lớn đến nhu cầu giao dịch BĐS của thị trường trong các tháng tới đây. Ảnh minh họa.

Cùng quan điểm, một nhà đầu tư lâu năm ở phía Bắc đang săn đất tại Đồng Nai cho biết, việc mua bán sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, xuống hợp đồng cũng chậm hơn nhưng không có chuyện dừng hoàn toàn. Nhà đầu tư này cho biết sẽ thời gian này sẽ liên hệ với những môi giới quen biết để tìm hiểu thêm nhiều thị trường mới. Nếu có được dự án tốt thì vẫn xuống tiền đầu tư vì ông tin tưởng dịch sẽ sớm được kiểm soát như những lần trước đó.

Trước tình hình dịch Covid-19 bất ngờ quay trở lại, diễn biến phức tạp trong một số ngày gần đây khiến nhiều nhà đầu tư và người mua BĐS phải tính đến phương án thay đổi trong hình thức giao dịch. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hoạt động mua bán phải dừng lại. Nhiều nhà đầu tư cho biết họ có niềm tin và kinh nghiệm với thị trường qua 3 đợt bùng dịch trước đó, nên sẽ khó có chuyện giao dịch nhà đất “đóng băng” tạm thời như đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên.

Theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn , nhiều hoạt động mở bán dự án diễn ra trong thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua đều ghi nhận tín hiệu rất tích cực. Cụ thể, trong buổi mở bán dự án căn hộ tại khu đô thị Mizuki Park (Bình Chánh) tuần qua, chủ đầu tư Nam Long cho biết, dù rơi vào tuần phát sinh dịch bệnh nhưng số lượng khách hàng ghé thăm dự án tăng hơn 40% so với trước nghỉ kỳ nghỉ Lễ 30/4. Hơn 600 căn hộ biệt lập thuộc dự án Mizuki Park được giao dịch thành công chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ, trong đó 60% nhu cầu giao dịch là từ khách hàng mua đầu tư. Dù dự án này đang chào bán giai đoạn 2, mức giá hiện tại đã tăng hơn 30-40% so với giai đoạn đầu, chạm mức gần 40 triệu/m2 nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá đây là mức giá mềm với một dự án căn hộ triển khai trong khu đô thị quy mô lớn và khép kín tại TP.HCM.

Một dự án khác của chủ đầu tư Nam Long là căn hộ Akari Bình Tân cũng ghi nhận nhu cầu mua tăng trong tuần mở bán vừa qua. Theo đó lượng khách tìm đến dự án tăng hơn 40% so với tháng trước. So với các dự án thuộc khu Đông – Nam, Akari Bình Tân là dự án nhà ở trung cấp, giá bán vào khoảng 35-38 triệu/m2, phù hợp với nhiều người mua có nhu cầu an cư. Thực tế cũng chỉ ra, hơn 80% khách hàng mua dự án này đều là người mua để ở.

Nhiều dự án lớn mở bán trong thời gian qua vẫn ghi nhận lượng giao dịch thành công cao nhờ chất lượng bảo chứng và tâm lý tích cực từ người mua nhà. Ảnh minh họa

Không chỉ ở thị trường TP.HCM, nhu cầu giao dịch nhà đất tại các đô thị vệ tinh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cũng tăng khá cao trong tháng vừa qua. Tại một số dự án vừa chào bán trong tháng vừa qua, tỷ lệ tiêu thụ luôn đạt mức 80-90%. Cụ thể, dự án khu biệt lập The Standard Bình Dương vừa được CĐT An Gia giới thiệu ra thị trường Tân Uyên trong tháng 4 ghi nhận hơn 90% lượt khách hàng quan tâm tìm mua. Đây cũng là dự án nhà thấp tầng biệt lập hiếm hoi triển khai tại khu vực này nên dù giá bán các căn nhà phố liên kế, nhà phố thương mại trung bình từ 5 tỷ đồng/căn, tăng giá khoảng 10-20% so với mặt bằng giá chung cuối năm 2020 nhưng nhu cầu mua vẫn rất cao.

Tại Long An, Công ty địa ốc Thắng Lợi Group chào bán các shophouse thuộc dự án West Market Lạc Tấn, huyện Tân Trụ vào đầu tháng 4 và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 98%. Ngoài ra trước đó doanh nghiệp này cũng chào bán thành công dự án The Sol City tại huyện Cần Giuộc với tỷ lệ hấp thụ đạt 99% và có kế hoạch sẽ tiếp tục mở bán giai đoạn 2 vào ngày 23/5 tới đây. Một dự án đô thị quy mộ khác của CĐT Nam Long cũng triển khai mở bán thành công tại Long An trong đầu quý 2 vừa qua là Waterpoint. Dự án này đã thu về doanh số bán hàng hơn 1.000 tỷ đồng từ 2 phân khu Rivera 2 và Aquaria 2 với 200 sản phẩm nhà phố, biệt thự và sản phẩm villa hạng sang được giao dịch.

Nhìn nhận về xu hướng giao dịch BĐS trong thời điểm này, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực TP.HCM cho rằng, việc phát sinh dịch cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người mua nhà do đã có kinh nghiệm trước đó. Thời điểm này ngay đến các chủ đầu tư cũng sẽ tạm hoãn các kế hoạch công bô dự án mới, nguồn cung chào bán vẫn chủ yếu là dự án hiện hữu giới thiệu từ trước đó nên nhà đầu tư hay người mua thực đều có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và sản phẩm. Ngoài ra, người mua nhà cũng không còn nuôi hi vọng giá nhà sẽ giảm vì dịch bệnh nên nếu chọn được sản phẩm ưng ý thì họ vẫn quyết định mua.

Phương Uyên