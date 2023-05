Đăng tin hăng say, thử vận may cùng Batdongsan.com.vn

Từ ngày 04/09 – hết ngày 30/09/2020, Batdongsan.com.vn triển khai chương trình Vòng quay may mắn “Đăng tin nhận mã, trúng quà liền tay” cực kỳ thú vị cùng nhiều phần quà tặng hấp dẫn dành tặng các khách hàng đăng tin thường xuyên ngay trong tháng 9.

Cơ cấu giải thưởng trong chương trình

Cơ cấu giải thưởng Nội dung chi tiết Số lượng Giải 1 Apple Ipad mini trị giá 10.000.000 VNĐ 03 Giải 2 Tai nghe Bluetooth trị giá 1.000.000 VNĐ 20 Giải 3 Sạc dự phòng Samsung cao cấp trị giá 500.000 VNĐ 100 Giải 4 Áo mưa cao cấp mang thương hiệu Batdongsan.com.vn trị giá 200.000 VNĐ 350 Giải 5 Mũ bảo hiểm cao cấp mang thương hiệu Batdongsan.com.vn trị giá 200.000 VNĐ 350

Thể lệ chương trình

1. Thời gian tích lũy tin đổi code (còn gọi là “Mã may mắn”): Từ 4/9 đến hết hết 30/9/2020.

2. Thời gian quay số: từ 4/9 đến hết 4/10/2020.

3. Điều kiện nhận mã may mắn: Cứ mỗi 3 tin VIP bất kỳ mà Quý khách hàng sử dụng (đăng mới/làm mới) từ 4/9 đến hết 30/9/2020, Quý khách hàng được nhận 1 mã may mắn để tham gia chương trình quay số trúng thưởng. Tin VIP được tính là tin đã chuyển sang trạng thái “hiển thị”. Trường hợp khách hàng đăng tin và hạ xuống luôn trong ngày thì tin đó sẽ không được tính để tặng mã may mắn.

4. Quy trình nhận mã may mắn: Hệ thống sẽ quét và đếm số lượng tin khách hàng sử dụng lũy kế từ ngày 4/9 đến cuối mỗi ngày và gửi thông báo cho khách hàng khi khách hàng đủ điều kiện nhận mã may mắn vào đầu ngày tiếp theo.

Ví dụ:

Từ 4/9 – 6/9: khách hàng đăng 5 tin VIP. Sáng ngày 7/9 khách hàng sẽ nhận được 1 mã may mắn và 2 tin VIP còn lại sẽ được để lại để tính tiếp vào đợt tích lũy tin tiếp theo.

Ngày 9/9 khách hàng đăng thêm 1 tin VIP nữa, khách hàng sẽ nhận được thêm 1 mã may mắn vào sáng ngày 10/9.

5. Quy trình kiểm tra mã may mắn: Khách hàng có thể kiểm tra mã may mắn của mình thông qua 3 cách:

– Cách 1: Thông báo cá nhân trên tài khoản khách hàng.

– Cách 2: Email đăng ký tài khoản.

– Cách 3: Kiểm tra tại tab “Nhóm khuyến mại” – “Danh sách mã quà tặng” trên tài khoản khách hàng. Tại mã này, hệ thống cung cấp đầy đủ các thông tin như Tên chương trình; Ngày nhận mã; Mã may mắn; Ngày quay thưởng (nếu đã quay); Quà trúng thưởng (nếu có).

6. Cách sử dụng mã may mắn: Khách hàng nhận mã may mắn trên tài khoản cá nhân và vào link của chương trình https://gami.batdongsan.com.vn/ để tự thực hiện quay số, nhận nhiều quà tặng hấp dẫn như cơ cấu giải thưởng nêu trên.

7. Quy định về bằng chứng trúng thưởng: Bằng chứng xác định trúng thưởng là kết quả quay số được ghi nhận trên hệ thống quản trị của Batdongsan.com.vn; email và thông báo xác nhận trúng thưởng được gửi từ hệ thống của Batdongsan.com.vn.

8. Cách thức trao thưởng: Batdongsan.com.vn sẽ kiểm tra danh sách khách hàng trúng thưởng và liên hệ với Quý khách hàng để nhận thông tin về địa chỉ nhận quà chính xác.

9. Các quy định khác:

a) Khách hàng tham dự chương trình khuyến mại này vẫn được hưởng quyền lợi từ các chương trình khuyến mại khác của Batdongsan.com.vn (nếu đủ điều kiện).

b) Batdongsan.com.vn được sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng bá cho chương trình.

c) Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Cổ phần Property Việt Nam – đơn vị chủ quản của website Batdongsan.com.vn có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.