Tổng quan

Dự án Charm City Bình Dương là khu phức hợp căn hộ cao cấp, shophouse và thương mại-dịch vụ tọa lạc tại trung tâm TP. Dĩ An. Trên quỹ đất hơn 5ha, Charm City được quy hoạch gồm 3 tòa tháp căn hộ với hơn 2000 căn hộ, khu shophouse và trung tâm thương mại Vincom Plaza. Đây là dự án căn hộ đầu tiên tại Bình Dương có Vincom ngay trong nội khu, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân Charm City và lân cận. Dự án Charm City là một sản phẩm của DCT Partner Việt Nam – chủ đầu tư với 100% vốn từ Hàn Quốc, tên tuổi gắn liền với các dự án nghỉ dưỡng như Charm Resort Hồ Tràm hay Charm Resort Long Hải.

Vị trí

Charm City Bình Dương nằm tại giao điểm của hai tuyến đường DT743 và DT743B, thuộc địa phận phường Dĩ An, TP. Dĩ An nên còn được gọi là Charm City Dĩ An. Vị trí dự án Charm City nằm trong khu vực trung tâm TP. Dĩ An với đầy đủ các tiện ích như chợ Tân Long (3,4km), chợ Dĩ An (3,5km), Lotte Mart (5,7km), bệnh viện Becamex (5,4km), sân golf Sông Bé (6,8km),… Từ dự án di chuyển ra đường Mỹ Phước-Tân Vạn và Quốc lộ 13 mất khoảng 5km, thuận tiện đi về Thuận An, Thủ Dầu Một hay Thủ Đức. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý khu vực này gần KCN Sóng Thần, mật độ giao thông khá cao, thường bị kẹt xe, đặc biệt là giờ tan tầm của công nhân, nhân viên văn phòng làm việc trong KCN. Hy vọng rằng khoảng 4-5 năm nữa, khi hạ tầng được nâng cấp, đường sá mở rộng thì sẽ hạn chế được tình trạng này.

Tiện ích

Là một dự án của chủ đầu tư giàu kinh nghiệm phát triển các khu resort, Charm City có hệ thống tiện ích nội khu mang phong cách nghỉ dưỡng khá hấp dẫn. Tính riêng hồ bơi, Charm City đã có 1 hồ bơi Olympic, 1 hồ bơi kiểu ốc đảo resort và 1 hồ bơi tràn. TTTM Vincom với loạt tiện ích, dịch vụ như cửa hàng thời trang, nhà hàng, foodcourt, rạp chiếu phim, khu vui chơi,… ở ngay trong dự án, cách khu căn hộ chỉ vài bước chân. Charm City cũng có đủ các tiện ích thường gặp ở chung cư như phòng gym, khu vui chơi trẻ em, công viên, sảnh, thư viện,…



Một số tiện ích đã hiện hữu trong nội khu Charm City như bể bơi, sân tập thể dục,…

Riêng với tòa Charm Diamond, cư dân sẽ có thêm các tiện ích cao cấp hơn như công viên 5000m2, hồ bơi chân mây, spa, khu tắm hơi kiểu Hàn Quốc và shophouse bán hàng cao cấp, rooftop bar trên tầng thượng,… Tòa tháp này cũng có các dịch vụ giặt ủi, dọn phòng, phòng gặp khách, phòng họp trong khu Business Lounge,…

Thiết kế

Charm City Bình Dương có 3 tòa tháp căn hộ mang tên gọi của các loại đá quý là Ruby, Sapphire và Diamond. Hai tháp Ruby và Sapphire cao 30 tầng, riêng tháp Diamond xây sau cao 35 tầng, có thể nhìn thấy tòa Landmark81 ở TP.HCM. Các căn hộ Charm City có view khá đa dạng, gồm view Landmark81, view thành phố và view nội khu. Ở những căn góc, 3 phòng ngủ thì có thể có tới 3 view. Với khoảng 2047 căn hộ, thiết kế từ 1-3 phòng ngủ, người mua Charm City sẽ có nhiều lựa chọn về diện tích và cách bố trí công năng. Đặc biệt, tháp Charm Diamond còn có thêm loại hình căn hộ studio, diện tích dưới 50m2.

Ekip Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn đã đến tham quan nhà mẫu Charm Diamond với các mẫu căn 1+1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Có thể thấy căn hộ Charm Diamond được thiết kế khá hiện đại, tối ưu không gian. Một số ưu điểm đáng chú ý trong thiết kế căn hộ Charm Diamond như: căn 1+1 phòng ngủ thì phòng nhỏ bổ sung được ngăn cách bằng cửa riêng, tiện bố trí thành phòng làm việc, đọc sách, góc thiền hay phòng chơi cho trẻ. Bếp thiết kế mở, nối với phòng ăn và ban công để thoát mùi nấu ăn ra bên ngoài căn hộ. Các căn hộ ở đây sẽ được bàn giao thô, chỉ có bồn rửa, mặt bếp, tủ bếp dưới và thiết bị vệ sinh.



Phòng khách căn hộ mẫu Charm Diamond với thiết kế cửa kính rộng, thoáng.



Phòng ngủ nhỏ



Phòng tắm được trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh.

Giá bán

Dự án Charm City đã bán xong 2 tòa tháp Ruby và Sapphire, với giá tại thời điểm mở bán lần đầu dao động trong khoảng 22-25 triệu/m2. Đến nay, tháp Ruby đã có cư dân sinh sống, còn tháp Sapphire cũng gần hoàn thiện, giá chuyển nhượng căn hộ tăng lên khoảng 28-30 triệu/m2. Charm Diamond là tòa tháp cuối cùng được triển khai, cũng là tháp cao cấp nhất dự án, với giá bán dự kiến là 34-35 triệu/m2. Như vậy, căn hộ 1 phòng ngủ sẽ có giá khoảng 1,8 tỷ, căn 2 phòng ngủ khoảng 2,6 tỷ và căn 3 phòng ngủ giá tầm 3 tỷ. Khảo sát khu vực xung quanh TP. Dĩ An, hiện có một số dự án căn hộ đang triển khai như New Galaxy (28 triệu/m2), LDG Sky (từ 33 triệu/m2), Bcons Plaza (từ 33 triệu/m2). Nhìn chung, căn hộ Charm City có giá bán hợp lý so với mặt bằng chung giá căn hộ mới ở Dĩ An, lại đa dạng lựa chọn hơn cho người mua.

Đánh giá

Batdongsan.com.vn đánh giá Charm City Bình Dương là một dự án được quy hoạch bài bản, vị trí ngay trung tâm Dĩ An, lại có Vincom Plaza ngay trong nội khu là tiện ích rất nổi bật so với các dự án có cùng tầm giá ở khu vực Dĩ An. Với Charm City, người mua có nhiều lựa chọn căn hộ đã bàn giao hoặc đang triển khai xây dựng, tùy theo nhu cầu và tài chính hiện tại. Nếu muốn mua nhà để ở ngay, bạn có thể tìm căn hộ Ruby hoặc Sapphire. Còn nếu có thể đợi khoảng 2 năm, bạn có thể mua ở tòa Diamond để được sở hữu căn hộ thiết kế đẹp hơn, hưởng những tiện ích cao cấp hơn. Những tiện ích như rooftop bar, dịch vụ giặt là, dọn phòng,… khá phù hợp với đối tượng khách thuê nhà là người nước ngoài nên nhà đầu tư cho thuê có thể cân nhắc. Với nhà đầu tư bán lại, có thể xem xét mua căn hộ Charm Diamond ở đợt mở bán đầu tiên, khi giá hợp lý nhất, tận dụng được những ưu đãi dịp mở bán. Giá bán căn hộ Charm Diamond dự kiến sẽ còn nhiều cơ hội tăng giá theo sự nâng cấp về hạ tầng và tiến độ thi công.

Lan Chi