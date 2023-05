Đánh giá An Bình City: căn hộ cao cấp giá mềm phía Tây Bắc Hà Nội

An Bình City là dự án căn hộ cao cấp gồm 8 tòa chung cư cao từ 28-35 tầng, cung cấp hàng nghìn căn hộ tầm trung – cao cấp cho thị trường. Dự án triển khai trên khu đất hơn 4,4 ha, mật độ xây dựng 31%. Đây là một trong những dự án của Geleximco, chủ đầu tư có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn tại Hà Nội và một số tỉnh thành như: Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Đồng Trúc – Ngọc Liệp (Hà Nội); Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh); Khu đô thị mới Dầu Khí (Vũng Tàu)… là dự án căn hộ cao cấp gồm 8 tòa chung cư cao từ 28-35 tầng, cung cấp hàng nghìn căn hộ tầm trung – cao cấp cho thị trường. Dự án triển khai trên khu đất hơn 4,4 ha, mật độ xây dựng 31%. Đây là một trong những dự án của Geleximco, chủ đầu tư có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn tại Hà Nội và một số tỉnh thành như: Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Đồng Trúc – Ngọc Liệp (Hà Nội); Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh); Khu đô thị mới Dầu Khí (Vũng Tàu)…

Về vị trí, An Bình City tọa lạc tại số 234 Phạm Văn Đồng, con đường huyết mạch ở cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô. Dự án kết nối với nhiều tuyến đường lớn, thuận tiện cho việc di chuyển như Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, trục đường chính đi sân bay Nội Bài. Từ An Bình City cư dân có thể kết nối thuận tiện đến bến xe Mỹ Đình, Nam Thăng Long theo tuyến đường Phạm Văn Đồng. Dự án cũng nằm khá gần các khu đô thị như Ngoại Giao Đoàn, Ciputra Tây Hồ, khu đô thị Mỹ Đình 1, 2… và các trường đại học lớn của Hà Nội như: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ, HV Cảnh sát , HV Báo chí, vv… Batdongsan.com.vn đánh giá dự án An Bình City có vị trí kết nối thuận tiện, dù khoảng cách vào trung tâm nội đô khá xa, từ 9-15km.

An Bình City nằm cạnh công viên hồ điều hòa 16ha

Về tiện ích, dự án An Bình City hình thành một quần thể tiện ích nội khu khá hoàn chỉnh khi chủ đầu tư dành nhiều diện tích đất cho khoảng không, cây xanh với hệ thống sân vui chơi, giải trí, thể dục thể thao đầy đủ. Tiện ích trong dự án cũng đáp ứng khá tốt tiêu chuẩn của căn hộ cao cấp khi tích hợp công viên nước, khu vui chơi giải trí trong nhà, trung tâm thương mại, bể bơi trong nhà và ngoài trời, rạp chiếu phim, sân chơi thể thao, trường mầm non, bệnh viện… Ngoài ra dự án còn được thừa hưởng các tiện ích ngoại khu như công viên hồ điều hòa rộng 16ha ngay bên cạnh dự án, xa hơn một chút là công viên Hòa Bình, Mai Dịch, hệ thống trường học liên cấp trong khu vực…

Về thiết kế, dự án gồm tổ hợp 8 tòa chung cư cao từ 28-35 tầng, mật độ xây dựng tương đối thấp (31,6%). Các căn hộ được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ, diện tích 74-114m2 theo phong cách Á Đông. Ưu điểm trong thiết kế dự án là nhiều ô thoáng, có đường nối thông ở giữa dự án, tạo sự kết nối thông thủy giữa các tòa nhà, tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió cho căn hộ và hành lang. Một ưu điểm nữa trong thiết kế của dự án này là mỗi tòa căn hộ có 2 sảnh tiếp khách sang trọng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Nhìn chung, Batdongsan.com.vn đánh giá căn hộ An Bình City có thiết kế khá hợp lý, các phòng chức năng chính đều có cửa sổ lớn thông thoáng. Điểm trừ duy nhất là dự án có 8 tòa căn hộ nên mật độ cư dân khá cao, tuy nhiên các tòa nhà cũng được bố trí không quá dày, tổng thể hài hòa.

Về tiến độ, dự án An Bình City khởi công vào quý 1/2016 và bàn giao nhà vào quý 2/2018. Như vậy dự án không bị chậm tiến độ quá nhiều so với kế hoạch đề ra. Hiện tại, các cư dân đã dọn về ở khoảng hơn 3 năm.

Về giá bán, thời điểm mở bán, các căn hộ An Bình City có giá rao bán từ 26-34 triệu/m2. Còn hiện tại, theo thông tin rao bán trên Batdongsan.com.vn, các căn hộ An Bình City có giá thứ cấp dao động từ 36-38 triệu/m2. Mức giá này cao hơn một số tòa căn hộ mới hoàn thành trong cùng khu vực thuộc phân khúc tầm trung như Epic Home hay Green Star… Tuy nhiên, so với căn hộ cùng phân khúc cao cấp mới mở bán thì giá tại dự án lại khá mềm. Chẳng hạn The Nine Phạm Văn Đồng hiện đang có giá rao bán từ 42-50 triệu/m2; Sunshine Riverside giá từ 35-67 triệu đồng/m2…

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, hiện nhiều căn hộ tại An Bình City cũng đang được các chủ nhà cho thuê với giá thuê dao động từ 7,5-12 triệu/tháng tùy căn, diện tích.

Từ những thông tin trên, Batdongsan.com.vn đánh giá dự án An Bình City có giá bán thứ cấp khá mềm so với giá sơ cấp tại các dự án mới mở bán gần đây. Trong khi đó, dự án có vị trí kết nối tốt, tiện ích nội khu – ngoại khu hoàn chỉnh và thiết kế căn hộ hợp lý. Tuy nhiên, với giá từ trên 2,5 tỷ đồng/căn, dự án sẽ phù hợp với những người có tài chính tầm trung trở lên, làm việc tại các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy… Những người làm việc tại Đông Anh cũng có thể tham khảo dự án này vì việc kết nối qua trục đường Phạm Văn Đồng khá thuận tiện.

Dù có vị trí kết nối tốt nhưng người mua căn hộ An Bình City cũng cần lưu ý, tuyến đường Phạm Văn Đồng vẫn hay quá tải vào giờ cao điểm, gây khó khăn cho việc di chuyển vào giờ tan tầm. Thời điểm bàn giao dự án cũng dính lùm xùm liên quan diện tích bàn giao không đúng theo hợp đồng, nên khi mua căn hộ tại đây cần kiểm tra kỹ với chủ nhà để không ảnh hưởng đến chi phí tổng của căn hộ.

Ngọc Sương