Vị trí – Hạ tầng

Anland Lakeview là dự án do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, tọa lạc trên khu đất quy hoạch rộng 15,766m2 tại Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Dự án có quy mô gồm 4 tòa chung cư với 2 tòa A, B cao 34 tầng, tòa C cao 46 tầng và tòa D cao 52 tầng.

Giai đoạn 1 của dự án gồm 2 tòa A-B với 606 căn hộ dự kiến sẽ bàn giao trong quý II/2021. Dự án bắt đầu khởi công từ cuối tháng 7/2019, hiện đã xây tới tầng 33 trên tổng số 34 tầng. Với tiến độ này, dự án có thể sẽ cất nóc sớm trước 2 tháng so với dự kiến, vào khoảng giữa tháng 5/2020.

Nằm tại ngã tư đường Ngô Thì Nhậm giao đường Lê Quang Đạo, cách trung tâm thành phố 13km, dự án có vị trí khá xa khu trung tâm. Tuy vậy, dự án vẫn có kết nối thuận tiện với các khu vực, tiện ích – dịch vụ kế cận nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ của khu Tây Hà Nội.

Khi trục đường Lê Quang Đạo được khai thông và đi vào vận hành, cư dân sẽ mất khoảng 10-15 phút để di chuyển đến Tòa nhà Keangnam, sân vận động Mỹ Đình, trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bệnh viện Quân y 103,…

Quận Hà Đông trong 5 năm trở lại đây đang có rất nhiều dự án được triển khai và đưa vào hoạt động, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Cũng như nhiều dự án khác tại khu vực này, việc di chuyển từ Anland Lakeview đến khu trung tâm thành phố vào khung giờ cao điểm hoặc ngược lại sẽ mất khá nhiều thời gian do mật độ tham gia giao thông khá dày. Để khắc phục, cư dân có thể lựa chọn di chuyển qua trục ngã tư Ngô Thì Nhậm – Lê Quang Đạo rộng rãi để kết nối đến các khu vực kế cận của quận Hà Đông, Nam Từ Liêm hay Thanh Xuân.



Đến tháng 5/2020, Anland Lakeview đã xây tới tầng 33 trên tổng số 34 tầng

Thiết kế

Anland Lakeview có mật độ xây dựng là 29.93%, thấp hơn khá nhiều so với mật độ xây dựng trung bình tại các là 29.93%, thấp hơn khá nhiều so với mật độ xây dựng trung bình tại các chung cư Hà Nội hiện nay (từ 40% trở lên). Ngoài ra, dự án còn dành 27% quỹ đất cho đất cây xanh, công viên, lại nằm tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội, xung quanh là các dự án biệt thự nên tầm nhìn của Anland Lakeview không bị che khuất bởi những dự án cao tầng.

Dự án được thiết kế với các căn hộ từ 2-3 phòng ngủ với diện tích từ khoảng 57m2-109m2. Căn hộ mẫu khá điển hình tại dự án có thiết kế 2 phòng ngủ, diện tích thông thủy 73.93m2, diện tích tim tường 80.12m2.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, gần 60% lượng khách hàng quan tâm dự án chủ yếu trong độ tuổi từ 25-35, đều là các gia đình trẻ hoặc gia đình có 1-2 con nhỏ.

Các ban công tại dự án được thi công bằng các vách kính ngăn. Ngoài ra, do thiết kế tòa nhà có nhiều lớp kính nên để tránh ảnh hưởng của các tác động tự nhiên bên ngoài đến sinh hoạt hàng ngày của cư dân, dự án được lắp đặt thêm các lam chắn để tăng cường tuổi thọ sử dụng của các vật liệu.

Giá bán

Theo dữ liệu trực tuyến từ Batdongsan.com.vn , giá bán căn hộ Anland Lakeview vào khoảng 26 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng/căn diện tích thông thủy 56m2, 2 phòng ngủ và 2,6 tỷ đồng cho căn diện tích thông thủy 99m2, 3 phòng ngủ. Mức giá này phù hợp với quỹ tài chính của số đông các gia đình trẻ hiện nay.

Giá bán của dự án hiện không thay đổi so với thời điểm mở bán hồi tháng 11/2019 và khá cạnh tranh so với mặt bằng chung của các dự án chung cư khác cùng khu vực: Roman Plaza 28 triệu đồng/m2, Xuân Mai Riverside 24 triệu đồng/m2, Tokyo Tower 21 triệu đồng/m2, Anland Premium 27,5 triệu đồng/m2, The Terra An Hưng 22 triệu đồng/m2.

Phương Hà