Tổng quan

Dự án Astral City là khu phức hợp thương mại và căn hộ thuộc phân khúc cao cấp do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư và Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư, DKRA Vietnam phụ trách tiếp thị, phân phối. Trên khu đất quy hoạch rộng 3,7ha, dự án sẽ được triển khai với quy mô gồm 8 tòa tháp cao 40 tầng. Trong đó, mỗi block sẽ có 3 tầng hầm, 4 tầng thương mại.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án sẽ cung ứng cho thị trường 4.966 căn hộ có diện tích từ 55-85m2, thiết kế 1-2-3 phòng ngủ. Như vậy, đối tượng khách hàng mà dự án hướng đến cũng khá đa dạng, bao gồm cả giới chuyên gia đang công tác tại các KCN lân cận hay những người mong muốn tìm kiếm không gian sống tiện nghi tại thành phố mới Thuận An.

Với tổng vốn đầu hơn 8.000 tỷ đồng, đây sẽ là một trong những dự án có quy mô lớn nhất tại khu Đông TP.HCM. Bên cạnh thiết kế hiện đại, ưu điểm nổi bật của dự án Astral City là có đến 1,7ha diện tích để phát triển hạng mục cảnh quan và tiện ích phục vụ cư dân.

Vị trí

Khu vực triển khai dự án nằm ngay mặt tiền đường QL 13 – trục giao thông chính của TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đồng thời theo quy hoạch, tương lai trục quốc lộ 13 đoạn từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết thành đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ lớn của tỉnh.

Từ vị trí này, việc kết nối đến các tỉnh thành lân cận như TP.Thủ Đức, quận Gò vấp, quận Bình Thạnh (TP.HCM), TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng như các KCN lớn và 2 đô thị còn lại của tỉnh Bình Dương,… khá thuận lợi thông qua các tuyến đường: Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, đường DT743,…

Tuy nhiên, cũng do nằm ngay sát tuyến quốc lộ lớn với mật độ giao thông nhộn nhịp nên khói bụi, tiếng ồn là điều khó tránh khỏi. Bù lại, với vị trí tại giao điểm kết nối giữa Đồng Nai – Bình Dương – Tp. HCM, những người đang học tập, làm việc tại TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An, TP. Thủ Đức (TP.HCM) có thể kết nối dễ dàng đến trường học, nơi công tác của mình chỉ trong vòng 10 – 15 phút di chuyển. Đây có thể coi là một điểm cộng của dự án để trở thành lựa chọn an cư phù hợp với cả những người đang học tập, làm việc tại khu vực phía Đông Sài Gòn.

Tiện ích

Về tiện ích, theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án Astral City được phát triển hệ thống tiện ích đa dạng tập trung ở khối đế và trọn tầng 20 của các khối tháp. Trong đó, khối đế sẽ bao gồm dãy trung tâm thương mại, shophouse hiện đại,… Riêng tại tầng 20 là phần tiện ích cao cấp dành riêng cho cư dân của dự án như hồ bơi chân mây, hệ thống vườn thiền, vườn BBQ, khu vực yoga,… Bên cạnh đó, Astral City còn có công viên trung tâm và dòng suối cảnh quan nhân tạo chạy dọc dự án.

Về tiện ích ngoại khu, nhờ vị trí ngay mặt tiền đường QL 13, dự án Astral City được thừa hưởng đầy đủ tiện ích, dịch vụ của khu vực khi nằm gần kề Aeon Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương, cách KCN VSIP 1km, cách KCN Việt Hương 3km, Trung tâm thương mại AEON Mall 1,8km và Bệnh viện Quốc tế Bình Dương 1,5km…

Tiến độ – Pháp lý

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án đã được giới thiệu ra thị trường trong quý 4/2020, hiện đang được thi công hầm và móng.

Nếu tiến độ thi công được đảm bảo theo đúng cam kết, Astral City dự kiến sẽ được bàn giao trong quý 4/2022.

Về pháp lý, các căn hộ tại Astral City cho phép sở hữu lâu dài với người Việt Nam và 50 năm với người nước ngoài.

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt. Doanh nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm với hơn 15 năm trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Trước khi thực hiện dự án Astral City, chủ đầu tư này cũng đã cho ra mắt nhiều dự án khác khá thành công như The EverRich 1-2-3; The EverRich Infinity tại 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5; Dự án Millennium tại 132 Bến Vân Đồn, Quận 4. Được biết, tất cả những dự án trên đều đã cấp xong giấy chứng nhận quyền sỡ hữu cho khách hàng theo đúng cam kết.

Như vậy, người mua để ở hoặc để đầu tư tại dự án cũng có thể phần nào yên tâm về uy tín, tiềm lực của chủ đầu tư này. Đây có thể xem là một điểm cộng đối với một dự án hoàn thành trong tương lai như Astral City.

Giá cả – so sánh

Về mức giá, hiện tại Astral City đang được có mức giá trên dưới 36 triệu/m2. Ngoài ra, trên thị trường, một số dự án xung quanh đang được rao bán với mức giá như sau: The Rivana 31-34 triệu/m2, The Emerald Golf View 38 triệu/m2, Happy One Central 35-38 triệu/m2, The Habitat 38 triệu/m2…

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn , giá bán từ 1,8 tỷ đồng đối với một căn hộ với diện tích nhỉnh hơn 50m2 tại khu vực giáp ranh TP.HCM thực tế không phải mức giá "mềm", nhất là khi xung quanh dự án Astral City còn khá nhiều dự án đang được rao bán thứ cấp với giá tốt hơn.

Tuy nhiên, xét về mặt vị trí, tiện ích cũng như uy tín của chủ đầu tư và chất lượng công trình cam kết đem lại, mức giá này hoàn toàn có thể cân nhắc để xuống tiền ngay cả trong giai đoạn vừa được mở bán. Nhất là khi, giá bán căn hộ sẽ còn tiếp tục nhích lên theo tiến độ xây dựng của dự án.

Đặc biệt, trong năm 2020, Astral City là dự án duy nhất tại Bình Dương được CBRE quản lý & vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điểm cộng tiếp theo cho thấy khả năng đảm bảo chất lượng cuộc sống của cư dân sau khi bàn giao và dễ dàng khai thác cho thuê căn hộ đối với chuyên gia nước ngoài. Bởi, nhóm khách hàng này rất ưa chuộng những dự án được các tập đoàn quốc tế như CBRE hay Savills quản lý, vận hành.

Giá thuê của các dự án căn hộ dọc theo tuyến QL 13, theo khảo sát tin rao trên Batdongsan.com.vn, hiện đang dao động từ 6-11 triệu/tháng với loại 2 phòng ngủ và từ 12-16 triệu/tháng với căn 3 phòng ngủ, tùy phân khúc trung – cao cấp. Tương tự đối với căn hộ Astral City, dù mua để ở hay để đầu tư, cho thuê lại thì người mua có thể phần nào yên tâm về tính thanh khoản của dự án.

