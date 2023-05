Vị trí – Hạ tầng

Bcons Garden được triển khai trên khu đất rộng 1,6ha với quy mô gồm 4 block cao 29 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng cho thị trường 1.815 căn hộ chung cư và shophouse. được triển khai trên khu đất rộng 1,6ha với quy mô gồm 4 block cao 29 tầng, 2 tầng hầm, cung ứng cho thị trường 1.815 căn hộ chung cư và shophouse.

Trên mặt bằng từng tầng của mỗi block sẽ gồm 16 căn hộ với 4 thang máy. Các căn hộ có diện tích từ 43-70m2, thiết kế 2 phòng ngủ, hướng đến nhóm khách hàng là người trẻ độc thân hoặc các gia đình có 1-2 con nhỏ.

Với mật độ xây dựng chiếm khoảng 35%, phần lớn quỹ đất tại đây sẽ dành để phát triển hạng mục tiện ích, mảng xanh để phục vụ nhu cầu sống hiện đại cho các khách hàng trẻ.

Dự án tọa lạc tại số 65 Phạm Hữu Lầu, nơi có hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, gần nhiều tuyến đường quan trọng của khu vực như Quốc lộ 1K, đường Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội… Nhờ đó, việc kết nối đến các khu vực trọng yếu của Dĩ An cũng như TP.HCM, Biên Hoà luôn thuận tiện, dễ dàng.

Chỉ trong khoảng 5 phút di chuyển từ dự án, cư dân đã có thể kết nối với trung tâm hành chính Dĩ An theo hướng Lý Thường Kiệt và 10 phút để đến trung tâm quận Thủ Đức theo hướng quốc lộ 1K hoặc Đại lộ Độc Lập.

Mặc dù nằm ở TP. Dĩ An nhưng trên thực tế dự án chỉ cách quận Thủ Đức, TP. HCM khoảng 2km, cách ga Dĩ An khoảng 3km, cách Khu Công Nghệ Cao TP. HCM 7km và cũng không quá xa so với quận 2, quận 9. Đây có thể xem là một điểm cộng cho vị trí của dự án khi khá thuận tiện cho việc di chuyển, kết nối của các bạn trẻ đang học tập, công tác tại khu Đông Sài Gòn.

Chính vì vậy, ngay cả khi đang làm việc ở TP.HCM, người mua nhà cũng có thể xem xét chuyển về sinh sống tại Bình Dương bởi chất lượng cuộc sống vẫn được đảm bảo mà không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến nơi làm việc ở bên kia thành phố.

Tiến độ – Giá bán

Về tiến độ, dự án đang được thi công theo đúng kế hoạch đề ra và dự kiến bàn giao vào quý 2/2022. Được biết, trong năm nay, hạng mục tiện ích tại Bcons Garden cũng sẽ sớm hoàn thiện.

Về giá bán, các căn hộ tại Bcons Garden đang có giá từ 25 triệu đồng/m2. Như vậy, để sở hữu 1 căn hộ tại đây, cư dân sẽ phải bỏ ra từ 1,2-1,6 tỷ đồng.

So sánh với một số dự án cùng khu vực, giá của Bcons Garden khá cạnh tranh. Cụ thể, theo dữ liệu tin đăng từ Batdongsan.com.vn , căn hộ chung cư Phúc Đạt Tower đang có giá 33 triệu/m2, New Galaxy từ 29 triệu/m2, Charm City 25 triệu/m2 hay Opal Boulevard 30 triệu/m2…

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, giá căn hộ Bcons Garden là khá phù hợp với những người có thu nhập trung bình nhưng vẫn mong muốn sở hữu một căn hộ để ở hoặc đầu tư cho thuê vì diện tích vừa phải, lại nằm ở nơi dễ dàng kết nối tới các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, đây là một mức giá rất đáng để cân nhắc khi thị trường hiện không có nhiều căn hộ giá rẻ, đặc biệt là tại khu vực có giá nhà tăng “phi mã” như thị trường phía Nam.



Dự án Bcons Garden Dĩ An tọa lạc trên đường Phạm Hữu Lầu, Dĩ An, Bình Dương.

Hỗ trợ tài chính

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án Bcons Garden được ngân hàng BIDV bảo lãnh và hỗ trợ tài chính cho khách mua căn hộ tới 70% với thời hạn lên đến 20 năm.

Phương thức thanh toán tại dự án được chia thành 14 đợt. Như vậy, người mua vừa có thể giảm bớt phần nào áp lực tài chính khi mua nhà, vừa duy trì được chất lượng cuộc sống cho các thành viên mà không phải quá lo lắng đến việc trả lãi vay hàng tháng.

Nhìn chung, xét về giá bán lẫn thiết kế, tiện ích, vị trí thì Bcons Garden là một dự án phù hợp với mức thu nhập bình quân cũng như nhu cầu sở hữu nhà ở của những người trẻ đang làm việc tại Bình Dương, khu Đông TP.HCM.

Phương Hà