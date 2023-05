Vị trí – Hạ tầng

Biconsi Tower do Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (BICONSI) làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tên khu đất có diện tích 7.984m2 với quy mô 1 tòa căn hộ kết hợp khối đế Thương Mại – Dịch Vụ – Văn Phòng cao 21 tầng. Trong đó, 2 tầng hầm làm nơi để xe, từ tầng 1 đến tầng 5 là khu shophouse, văn phòng và trung tâm thương mại. Khu căn hộ được bố trí từ tầng 6 đến tầng 17 và tầng 18-19 là khu vực dành riêng cho 6 căn penthouse với thang máy riêng biệt.

Nằm trên khu đất hai mặt tiền đường Phú Lợi và Đại Lộ Bình Dương – trục giao thông quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ kết nối với các huyện, thành phố lân cận, dự án Biconsi Tower chỉ cách ĐH Thủ Dầu Một khoảng 2km, cách Bệnh viện đa khoa Bình Dương khoảng 2,5km và cách Công viên nước Thanh Lễ khoảng 3km. Từ đây, việc di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất và TP.HCM cũng mất khoảng 45 phút.

Vị trí dự án khá đắc địa khi nằm tại khu trung tâm TP. Thủ Dầu Một, nơi có hạ tầng giao thông hoàn thiện và nhiều tiện ích hiện hữu. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có mật độ dân số cao nên lưu lượng giao thông sẽ là khá lớn vào những khung giờ cao điểm. Cùng với đó, nhịp sống sôi động sẽ khó có thể mang đến một không gian sống yên tĩnh nên những gia đình 3 thế hệ có thể lưu ý lựa chọn căn hộ từ tầng 11-12 trở lên để người già và trẻ nhỏ có môi trường sống phù hợp.

Thiết kế căn hộ

Biconsi Tower gồm 298 căn hộ, phần lớn đều có tầm nhìn khá thông thoáng, được thiết kế với diện tích từ 48m2-86m2. Các căn hộ tại đây sẽ có từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ người độc thân, gia đình cho đến gia đình 3 thế hệ.



Biconsi Tower nằm trên khu đất hai mặt tiền đường Phú Lợi và Đại Lộ Bình Dương

Các căn hộ khi bàn giao sẽ được hoàn thiện nội thất cơ bản gắn tường, thiết bị đèn, vệ sinh, tủ, kệ bếp… với chất lượng khá tốt.

Căn hộ khá điển hình của dự án có diện tích 77m2 gồm 3 phòng ngủ có không gian sinh hoạt được bố trí khá hợp lý với nhiều cửa sổ, đón được ánh sáng và gió tự nhiên. Trong đó, các phòng ngủ có diện tích khá đồng đều và không có sự chênh lệch nhiều giữa phòng ngủ master với những phòng ngủ còn lại nên các thành viên trong gia đình đều có không gian sinh hoạt chung và riêng tương xứng với nhau.

Giá bán

Giá bán căn hộ Biconsi Tower đã bao gồm nội thất hiện đang được CĐT chào bán dao động từ 38-39 triệu đồng/m2. Như vậy, căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 48m2 sẽ có giá khoảng 1,9 tỷ đồng và nếu muốn mua căn hộ 59m2 với 2 phòng ngủ, người mua cần bỏ ra số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng.

Về mặt bằng chung, Biconsi Tower có mức giá nhỉnh khá nhiều hơn so với nhiều dự án khác tại thành phố mới Bình Dương, có thể kể đến C Skyview (dự kiến bàn giao trong quý 2/2020) có giá khoảng 36 triệu đồng/m2, Compas One (dự kiến bàn giao vào cuối năm) có giá khoảng 29 triệu đồng/m2, trong khi mức giá đang được chào bán của căn hộ The view là khoảng 32 triệu đồng/m2.

Mức giá đắt đỏ này có thể đến từ những ưu điểm về mặt vị trí khi dự án nằm tại ngã tư của hai trục đường lớn, xung quanh là nhiều tiện ích – dịch vụ sẵn có của khu vực với nhịp sống năng động, nhất là khu trung tâm thương mại nằm ngay dưới đế tòa nhà, thuận tiện cho cuộc sống cũng như nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cư dân.

Phương Hà