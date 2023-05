Bid Residence tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, phường Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. Dự án do BID Group làm chủ đầu tư. Bid Residence nằm trong số hàng chục dự án được BID Group hồi sinh thành công sau nhiều năm đắp chiếu như: The Garden Hill, Bright City, Lâm Viên Complex, CT Number One, AZ Sky Định Công… tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, phường Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội. Dự án do BID Group làm chủ đầu tư. Bid Residence nằm trong số hàng chục dự án được BID Group hồi sinh thành công sau nhiều năm đắp chiếu như: The Garden Hill, Bright City, Lâm Viên Complex, CT Number One, AZ Sky Định Công…

Về vị trí, nằm ở một trong những trục đường chính ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, dự án của Bid Residence khá thuận lợi cho việc kết nối vào trung tâm hoặc ra một số huyện ngoại thành. Dự án nằm trong khu đô thị Văn Khê có đầy đủ tiện ích, bên cạnh là những khu đô thị lớn có hạ tầng tốt như Dương Nội, An Hưng… Tuy nhiên đường Tố Hữu hiện cũng là tuyến đường đông đúc bậc nhất phía Tây, thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm.

Về tiện ích, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, dù mức giá khá "bình dân" nhưng Bid Residence được đầu tư khá nhiều tiện ích tương đương phân khúc trung – cao cấp: có bể bơi, vườn treo, TTTM, khu gym, spa… Nguyên nhân là do dự án vẫn giữ lại quy hoạch và thiết kế xây dựng trước đây của chủ đầu tư Sudico, với tên gọi 104 CT1 Usilk City. Chục năm trước dự án này được định vị thuộc phân khúc cao cấp với giá từ 3-4 tỷ đồng/căn.

Ngoài ra, nhờ nằm gần các khu đô thị lớn nên dự án cũng được thừa hưởng hạ tầng đồng bộ, nhiều tiện ích ngoại khu như: công viên Thiên Văn Học (cách dự án khoảng 500m); TTTM Aeon Mall Hà Đông (khoảng 2,5km); bệnh viện Hà Đông; trường học các cấp…

Bid Residence tọa lạc ở mặt đường Tố Hữu, thuộc khu đô thị Văn Khê. Ảnh minh họa

Về thiết kế, mặt ngoài dự án vẫn giữ thiết kế được duyệt trước đây nhưng cũng không quá lỗi thời nhờ lan can kính hiện đại, khu vườn treo và khối đế là các tầng TTTM. Các căn hộ bố trí xung quanh khu vực sảnh thang máy tạo thành khối hình vuông, tận dụng tốt các mặt thoáng nhưng khu hành lang khá bí và nhiều căn hộ nằm gần thang máy hoặc thang rác. Số lượng thang máy tại dự án trung bình khoảng 70-80 căn/thang, khá cao nên có thể sẽ khó di chuyển vào giờ cao điểm.

Các căn hộ trong dự án có thiết kế khá hợp lý, các không gian chức năng đều tiếp xúc mặt thoáng. Đặc biệt dự án có thêm loại hình căn hộ vườn – với 20m2 diện tích vườn ngoài trời, một xu hướng dự báo sẽ được ưa chuộng trong thời gian tới.

Phần chất lượng hoàn thiện nội thất căn hộ ở mức tầm trung, tương xứng với mức giá. Một số căn có phòng ngủ khá nhỏ do dành nhiều không gian cho phòng khách và khu bếp.

Về tiến độ, dự án khởi công vào năm 2009, sau khi xây dựng 5 tầng khối đế thì nằm đắp chiếu. Đến năm 2018 dự án mới được triển khai tiếp sau khi chuyển giao cho BID Group. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, hiện tại tòa B cao 33 tầng đã cất nóc vào tháng 10/2021, tòa A cao 50 tầng đã xây thô gần xong. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4/2022.

Về giá bán, đợt mở bán tháng 7/2020 giá căn hộ Bid Residence chỉ 20-21 triệu/m2, hiện giá dao động 25-30 triệu/m2 tùy căn. Khi dự án bàn giao khả năng sẽ tăng thêm 5-10% nữa. Nếu so sánh về vị trí, tiện ích với các dự án cùng khu vực, phân khúc thì giá căn hộ tại dự án khá mềm.

Đơn cử The Terra An Hưng mới bàn giao cũng có giá khoảng 26 triệu/m2, tăng khoảng 20-30% so với khi mới mở bán. Đối diện BID Residence là Anland 1 bàn giao năm 2018, giá khi đó chỉ 22-24 triệu/m2 nay đã lên tầm 28 triệu, Anland 2 cuối năm 2018 có giá khoảng 25-26 triệu/m2 nay cũng lên 30-31 triệu/m2.

đánh giá dự án Bid Residence có giá khá mềm so với các dự án cùng phân khúc, khu vực, phù hợp với thu nhập của nhiều cư dân đô thị. Dự án có vị trí thuận lợi và kết nối hạ tầng khá tốt. Vấn đề lớn nhất của dự án là đã nằm đắp chiếu nhiều năm khiến chất lượng công trình có thể bị giảm tuổi thọ, tuy không nhiều. Ngoài ra, dự án vẫn còn vướng các tranh chấp với khách hàng cũ nên sau khi nhận nhà, việc bàn giao sổ đỏ cho các căn hộ có thể sẽ chậm trễ hơn so với dự án thông thường. Hiện tại dự án do ngân hàng Agribank bảo lãnh, khi mua căn hộ, khách hàng ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư. Như vậy dự án cơ bản được đảm bảo về mặt pháp lý, tuy nhiên Batdongsan.com.vn cho rằng để đảm bảo an toàn khách hàng nên mua bảo lãnh cho căn hộ của mình (phí khoảng 2% trên tổng giá trị hợp đồng). Khi có tranh chấp pháp lý hoặc chủ đầu tư không bàn giao căn hộ, khách hàng sẽ được ngân hàng chi trả toàn bộ giá trị hợp đồng.

