Vị trí – Hạ tầng

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl là dự án do Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường làm chủ đầu tư với quy mô lên tới 80ha tại phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Dự án nằm tại trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, xung quanh là hệ thống hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ, hoàn thiện. Trong khoảng 5 phút di chuyển, cư dân có thể kết nối đến chợ Vị Thanh, siêu thị Co-op Mart, công viên Hòa Bình, trường mầm non Vành Khuyên, trường tiểu học phường V, Trường THCS Châu Văn Liêm…

Về vị trí, Khu đô thị Cát Tường Western Pearl có kết nối liên vùng thuận tiện khi nằm gần các tuyến đường đi Cần Thơ, TP.HCM. Cùng với đó, dự án còn sở hữu những lợi thế nhất định cho an cư, đầu tư, kinh doanh khi có các mặt tiền trên trục đường huyết mạch như đường Trần Hưng Đạo, đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Văn Kiệt.

Với việc nằm đối diện với dòng kênh Xáng Xà No, dự án không những được đánh giá cao về mặt phong thủy mà còn đem đến không gian sống trong lành, thoáng đãng cho cư dân.

Khu đô thị gồm 2 phân khu lớn là Cát Tường Western Pearl 1 và Cát Tường Western Pearl 2. Trong đó, phân khu Cát Tường Western Pearl 1 nằm trên đường Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp, có quy mô gần 20ha. Phân khu Cát Tường Western Pearl 2 nằm trên đường Võ Văn Kiệt, được đầu tư quy hoạch trên tổng diện tích 60ha; gồm 2 khu chức năng chính là khu phố thương mại Bến Thành Norlan và khu phố thương mại An Đông Donald.

Các sản phẩm tại dự án gồm đất nền, nhà liền kề đến nhà phố, biệt thự – đáp ứng nhu cầu mua để ở, kinh doanh hay đầu tư và chiếm mật độ 45% diện tích toàn khu. 55% quỹ đất còn lại của dự án sẽ dành để phát triển hạng mục tiện ích, cảnh quan. Đây có thể coi là một điểm cộng của Cát Tường Western Pearl vì không phải khu đô thị nào cũng chú trọng đầu tư về mặt không gian, tiện ích để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân như dự án này.

Tiến độ

Về tiến độ xây dựng, sau hơn 1 năm triển khai, Cát Tường Western Pearl 1 đã hoàn thành tiến độ xây dựng, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu hạ tầng vào cuối tháng 07/2020.

Tháng 8-9/2020, Cát Tường Group đã tiến hành bàn giao các căn nhà phố xây sẵn và 655 lô đất nền theo đúng tiến độ cam kết, có pháp lý đầy đủ. Điều này cũng phần nào cho thấy năng lực triển khai dự án, tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư này.

Trong khi đó, tính đến tháng 12/2020, phân khu 2 đã hoàn thiện 80% và dự kiến sẽ bàn giao trong quý 1/2021.



Phân khu 2 dự án Cát Tường Western Pearl dự kiến sẽ bàn giao trong quý 1/2021.

Giá bán – Hỗ trợ tài chính

Về giá bán, phân khu 2 đang có mức giá từ 12-14 triệu/m2. Như vậy, để sở hữu một lô đất diện tích 70m2 tại đây, người mua sẽ cần bỏ ra 900 triệu đồng, trong khi một lô đất diện tích 100m2 sẽ có giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

Theo chủ đầu tư, các sản phẩm thuộc dự án từ đất nền đến nhà phố đều được hỗ trợ trả góp 0% trong vòng 12 – 24 tháng. Đối với sản phẩm đất nền, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 35% và với nhà phố là 40%.



Phân khu 2 dự án Cát Tường Wester Pearl đang có mức giá từ 12-14 triệu/m2.

So sánh với mặt bằng chung của các dự án cùng khu vực theo số liệu của Batdongsan.com.vn như: The Central 19 triệu/m2, Goldland Cồn Khương 23 triệu/m2, Vĩnh Thạnh Center 7 triệu/m2, Stella Mega City 19 triệu/m2, Residence 7 triệu/m2, Khu đô thị Tây Đô 23 triệu/m2, KĐTM An Bình 1 23 triệu/m2… có thể thấy giá bán tại Cát Tường Wester Pearl không phải mức giá bình dân nhưng tương xứng với chất lượng công trình, quy hoạch đồng bộ và chuỗi tiện ích đi kèm của dự án.

Thêm vào đó, những dãy nhà phố thương mại tại đây đều được bố trí ngay các mặt tiền đường lớn, giao thông đi lại thuận tiện cũng sẽ giúp đảm bảo, gia tăng giá trị đầu tư cho sản phẩm BĐS trong dài hạn.

Với quỹ tài chính trên dưới 1 tỷ đồng, việc sở hữu một sản phẩm đất nền có diện tích từ 70m2 trong khu vực được quy hoạch tốt tại các đô thị lớn hiện nay gần như là không thể. Tuy nhiên, nếu chịu khó dịch chuyển về các đô thị vệ tinh, mong muốn này hoàn toàn khả thi. Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn , Khu đô thị Cát Tường Wester Pearl là một trong những lựa chọn mà nhà đầu tư có thể cân nhắc.

Phương Hà