Đánh giá dự án Chung cư Saigon Gateway tại quận 9, TP.HCM

Quy mô, vị trí

Dự án Căn hộ Saigon Gateway tọa lạc trên khu đất quy hoạch có diện tích 14.388,9m2 nằm trên mặt đường song hành Xa Lộ Hà Nội, quận 9, TP.HCM. Trong đó, khu đất xây dựng công trình là 6.110m2, tương đương khoảng 33,06%. Đây có thể coi là một ưu điểm của Saigon Gateway vì mật độ xây dựng của dự án là thấp hơn nhiều so với các công trình nhà ở hiện nay.

Chung cư Saigon Gateway được bố trí thành 2 block cao 25 tầng theo dạng chữ L, cung ứng 942 sản phẩm căn hộ với có diện tích đa dạng từ 53.28 – 55.48 – 654.86 – 69.12 – 90.78m2.

Để có những cái nhìn cận cảnh, chân thực hơn về thiết kế, cảnh quan cũng như thông tin cụ thể về giá bán của căn hộ Saigon Gateway, các bạn có thể theo dõi trong video dưới đây:

Dự án có vị trí gần với các tuyến Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm, cách ngã tư Bình Thái – Đỗ Xuân Hợp và ngã tư Thủ Đức – Lê Văn Việt 500m nên việc di chuyển, đi lại tương đối thuận tiện. Từ dự án, cư dân có thể kết nối đến khu vực quận 1, quận 2, quận 7 trong khoảng 15-30 phút.

Tuy nhiên, cũng chính vì gần kề với các trục đường lớn nên mật độ phương tiện giao thông xung quanh Saigon Gateway khá dày. Đó cũng là một trong những điểm cần lưu ý nếu bạn muốn mua nhà tại dự án này.

Tuy nhiên, cũng chính vì gần kề với các trục đường lớn nên mật độ phương tiện giao thông xung quanh Saigon Gateway khá dày. Đó cũng là một trong những điểm cần lưu ý nếu bạn muốn mua nhà tại dự án này.



Chung cư Saigon Gateway gồm 2 block cao 25 tầng theo dạng chữ L

Hệ thống tiện ích nội, ngoại khu

Về mặt tiện ích – kết nối, trong bán kính từ 500m-3km, cư dân Saigon Gateway có thể kết nối với các tiện ích kế cận như Vincom Thủ Đức, Vincom Mega Mall, Co.op Mart quận 9, Làng đại học, bệnh viện quân dân y Miền Đông, Khu du lịch Suối Tiên.

Về tiện ích nội khu, Saigon Gateway sở hữu những tiện ích cơ bản như bể bơi người lớn, bể bơi – khu vui chơi dành cho trẻ em, khu shophouse thương mại, khu vườn nướng BBQ, công viên cây xanh…

Dự án có hệ thống an ninh 3 lớp gồm camera an ninh 24/24, hệ thống thẻ từ thang máy và chốt bảo vệ tuần tra liên tục. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho các gia đình khi sinh sống tại đây.

Thiết kế căn hộ

Phần lớn các căn hộ tại dự án đều có view thoáng, đón được nhiều ánh sáng và gió tự nhiên. Đây vừa là một điểm cộng nhưng cũng là một lưu ý cần thiết cho gia chủ trong việc bố trí nội thất và đưa ra thiết kế phù hợp như làm rèm cửa hai lớp hay trồng thêm cây xanh để giúp đối lưu không khí, cân bằng nhiệt độ trong ngôi nhà của mình.

Các căn hộ ở đây không có ban công mà thay thế bằng lô gia, vẫn đảm bảo không gian cho việc bố trí máy giặt, phơi đồ. Một căn hộ điển hình tại dự án có diện tích 60m2, thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 wc, 1 phòng khách có lô gia dài khoảng 4m, khu vực phòng bếp được trang bị nội thất cơ bản.



Giá bán

Mức giá mở bán dự án vào thời điểm đầu năm 2017 là 24 triệu đồng/m2 và hiện tại đang là 34 triệu đồng/m2. Có thể thấy, mức tăng 10 triệu đồng/m2 là một mức tăng khá cao đối với một dự án căn hộ tại TP.HCM trong vòng 3 năm.

Việc tăng giá này có thể đến từ sự tăng trưởng hạ tầng khu vực quận 9, cụ thể là nhờ vị trí đối diện với nhà ga Metro số 10-11.

Nhìn chung, nếu đang có nhu cầu tìm kiếm một chốn an cư hiện đại với mức giá vừa phải, có tiềm năng gia tăng giá trị tại trung tâm quận 9 thì Saigon Gateway là một lựa chọn có thể cân nhắc dành cho những người có ngân sách từ 1.6-2 tỷ đồng.



BBT Batdongsan.com.vn