FLC Ecohouse Long Biên có vị trí tại số 24, ngõ 64, phố Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là một vị trí trung tâm của quận Long Biên khi khoảng cách đến trụ sở các cơ quan nhà nước như UBND quận, trụ sở Công An, tòa án, bảo hiểm…chỉ trong bán kính khoảng 3-5km.

Chủ đầu tư của dự án là FLC group. FLC là một đơn vị kinh doanh trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng – golf, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư tài chính, giáo dục, y tế… Trong đó, bất động sản được tập đoàn này coi là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Riêng ở mảng bất động sản, FLC đầu tư khá đa dạng từ bất động sản nhà ở, văn phòng đến bất động sản nghỉ dưỡng. Khi quyết định đầu tư hay mua ở một dự án nào đó, bạn nên tìm hiểu kĩ năng lực, uy tín của chủ đầu tư.

Về tiện ích nội khu, FLC Eco House Long Biên được quảng cáo là nằm trong quần thể xanh, dự án tích hợp đồng bộ hệ thống công viên cây xanh, sân vườn, trung tâm chăm sóc sức khỏe Gym, Spa, trung tâm mua sắm, nhà hàng… mang đến môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, giúp cư dân tận hưởng tiện nghi của một khu biệt thự liền kề cao cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, khi dự án đi vào vận hành chỉ có cây xanh, vườn hoa với mật độ thấp, các tiện ích được quảng cáo như trung tâm mua sắm, nhà hàng, trung tâm chăm sóc sức khỏe, Gym, Spa không hiện hữu.

Về tiện ích ngoại khu thì xung quanh đã hình thành khu dân cư hiện hữu và hàng loạt hệ thống tiện ích hạ tầng xã hội. Trong bán kính 1km, cư dân dự án có hàng chục lựa chọn các trường mầm non như trường Mầm non Hoa Sữa – Long Biên, trường mầm non Đô Thị Sài Đồng – Long Biên, mầm non Phúc Đồng, mầm non Hoa Phượng… Cũng trong bán kính 1km là trường tiểu học và THCS Sài Đồng. Trong bán kính khoảng 3km, bao quanh dự án này là các trung tâm thương mại giải trí như TTTM Vincom Long Biên, Aeon Mall Long Biên, Savico Long Biên, sân golf Long Biên…

Hiện giá bán các căn liền kề tại dự án dao động phổ biến từ 7-10,5 tỷ đồng, tùy từng diện tích và vị trí. Mức giá này bao gồm tiền đất và các căn nhà hoàn thiện hoặc nhà thô với kết cấu 4 tầng, 1 tum. Đây là một mức giá tốt, ngang bằng giá thị trường nếu so sánh với phân khúc nhà riêng ngõ thông ô tô đi lại tại Sài Đồng.

FLC Ecohouse không có nhiều tiện ích, dịch vụ như quảng cáo

Hiện các căn nhà riêng tại Sài Đồng với diện tích đất tương đương 60-90m2, quy mô xây khoảng 4 tầng cũng đang được chào bán ở mức 7-9,5 tỷ đồng/căn. Tất nhiên, một thực tế là các căn nhà riêng không thuộc dự án thì không có lợi thế về cảnh quan xây dựng, không gian công cộng, cây xanh như các căn nhà liền kề trong dự án này.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn , FLC Ecohouse Long Biên phù hợp để sống hơn là để kinh doanh. Việc mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán ở đây sẽ không thuận lợi do dự án nằm sâu trong ngõ và quy mô cư dân tại dự án cũng nhỏ, không đủ để tạo lực cầu nếu mở các cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, với vị trí và các đặc điểm không gian của dự án, nếu vẫn muốn tính đến mục đích kinh doanh, bạn có thể đặt trụ sở công ty, văn phòng tại đây.

Duy Bách

