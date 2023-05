Golden Park Tower là dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại số 2 Phạm Văn Bạch Lô đất D32 – KĐT Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tây Đô phát triển. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 4.576m2, tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, được định hướng trở thành tổ hợp tòa nhà văn phòng, khách sạn và căn hộ cao cấp nổi bật ở khu vực trung tâm quận Cầu Giấy. Với quy mô 45 tầng nổi và 4 tầng hầm, Golden Park Tower dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 365 căn hộ, diện tích từ 82,6m2 – 132,5m2, bao gồm 2-3PN. Dự án có thiết kế đa dạng, không gian sống xanh và hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản.

Vậy với giá bán khoảng từ 41 triệu đồng/m2 (tùy căn và diện tích) cho một căn hộ nằm tại trung tâm quận Cầu Giấy có xứng đáng để “xuống tiền”?

Dự án Golden Park Tower nằm ở giao căt giữa 2 trục đường trung tâm của quận Cầu Giấy là đường Dương Đình Nghệ và đường Phạm Văn Bạch. Ảnh: CĐT

Về vị trí – Hạ tầng: Lợi thế của dự án Golden Park Tower là nằm tại khu vực trung tâm của quận Cầu Giấy. Dự án nằm gần nhiều trục đường lớn: Trục Cầu Giấy – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu nối với quốc lộ 32; Trục Trần Duy Hưng kết nối khu trung tâm với Đại lộ Thăng Long; Trục Trần Thái Tông – Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Trục đường Phạm Hùng, đường vành đai 3,… giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác trong nội thành, các hướng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận. Đồng thời, chỉ mất khoảng 30 phút tới sân bay Nội Bài theo hướng Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long hoặc theo hướng Võ Chí Công, cầu Nhật Tân…

Golden Park Tower cũng nằm ngay cạnh các công viên, hồ điều hòa như: Công viên Cầu Giấy, Công viên Yên Hòa, công viên Nghĩa Đô – 3 “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho toàn khu vực. Từ dự án, chỉ mất 300m để kết nối đến công viên Cầu Giấy, 500m đến công viên Yên Hòa. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và là điểm đến cuối tuần hấp dẫn cho người dân trong khu vực, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn , Golden Park Tower sở hữu vị trí thuận lợi về giao thông, nằm ngay mặt đường và đặc biệt là khu vực giao thông thông thoáng. Sắp tới, khi dự án quy hoạch đường Dương Đình Nghệ nối thông với Nguyễn Văn Huyên hoàn thành thì giao thông sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, tuyến đường Trần Thái Tông – Trung Kính được xem là trục đường nối khá quan trọng giữa đường Xuân Thủy và Trần Duy Hưng, nên vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng giao thông quá tải. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh dự án Golden Park Tower có nhiều dự án chung cư cao tầng chính vì vậy các tầng thấp tại dự án sẽ khó có view đẹp quan sát các phía.

Về thiết kế: Golden Park Tower gây ấn tượng ban đầu nhờ thiết kế độc đáo và sang trọng với hệ thống thang kính xuyên suốt 45 tầng với sảnh tầng 1 cao 6m và đây cũng là dự án cao thứ 5 tại Hà Nội. Các căn hộ Golden Park Tower được thiết kế tinh tế gồm 2 – 3 phòng ngủ, diện tích linh hoạt từ 82m2 – 84m2 (2PN); 91m2 – 95m2 – 98m2 – 100m2 – 116m2 – 132m2 (3PN). Các căn hộ tại đây có lối thiết kế quen thuộc: Phòng khách nối liền với phòng ăn giúp tối ưu hóa không gian sinh hoạt chung. Phòng khách diện tích rộng nhưng không có thêm logia. Phòng bếp thiết kế theo lối chữ L khá hẹp nhưng nhờ thông ra logia nên khá thông thoáng. Điểm cộng lớn nhất trong thiết kế căn hộ là phòng ngủ Master có thêm logia. Gia chủ có thể tận dụng không gian này làm nơi thư giãn cho cả gia đình. Còn hai phòng ngủ nhỏ có cửa sổ view rộng.

Về tiện ích nội khu: Dự án Golden Park Tower có những tiện ích như: Bể bơi bốn mùa, skybar, phòng gym, spa, trung tâm thương mại, kiểm soát an ninh 3 lớp, hệ thống PCCC, bãi đỗ xe thông minh… Đây là các tiện ích cơ bản mà đa số các chung cư hiện nay đều có. Tuy nhiên với tổng diện tích xây dựng không đủ lớn, hơn 4.000m2, nên dự án cũng không thể xây dựng các khu cảnh quan, sân vườn hay đầu tư nhiều cho không gian xanh.

Về giá bán: Theo công bố của chủ đầu tư, dự án có giá từ 41 triệu/m2 (full nội thất và VAT). Tuy nhiên, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn thời điểm hiện tại thì giá căn hộ rơi vào khoảng 42-44 triệu/m2, tương đương căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 95,6m2 sẽ có giá từ 4,1-4,25 tỷ đồng. Nhìn chung, mức giá của căn hộ Golden Park Tower đang nhỉnh hơn một chút so với các dự án cùng khu vực như: The Park Home: từ 39 triệu/m2; Hà Nội Paragon Tower: từ 39 triệu/m2; Cầu Giấy Center Point: từ 35-39 triệu/m2. Còn so với Luxury Park Views gần đó có giá từ 45,2 triệu/m2 thì Golden Park Tower lại “mềm” hơn một chút.

Sau khi khảo sát và tìm hiểu các thông tin về Golden Park Tower, Batdongsan.com.vn đánh giá đây là dự án có vị trí khá đẹp, nằm ngay trung tâm của quận Cầu Giấy, hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận tiện. Xung quanh dự án có nhiều tiện ích ngoại khu từ trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí… Điểm trừ của dự án là không có nhiều tiện ích nội khu cũng như không gian xanh. Tuy nhiên với tầm giá 3,5-4,5 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ 3PN có vị trí đắc địa tại trung tâm quận Cầu Giấy thì Golden Park Tower cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Hà Nhung