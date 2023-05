Về vị trí, dự án Grandeur Palace nằm tại 138B Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, ngay ngã tư Cát Linh – Giảng Võ, cách không xa ga Cát Linh, điểm đầu của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Mật độ phương tiện giao thông tại khu vực này khá đông nên những tuyến đường quanh dự án như Kim Mã, Cát Linh, Giang Văn Minh, Nguyễn Thái Học… thường xuyên xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm.

Cư dân tại dự án Grandeur Palace Giảng Võ sẽ rất nhanh chóng để có thể di chuyển đến khu trung tâm, các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… Tuy nhiên nếu di chuyển tới các khu vực Hà Đông, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm… thì sẽ mất thời gian hơn, khoảng trên dưới 40 phút nếu đi ô tô. Dự án cách Đại học Văn hóa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 1,4km; cách công viên Indira-Gandhi 1,6km, cách bệnh viện Xanh Pôn 2km, cách công viên Thủ Lệ 2km; cách Hồ Hoàn Kiếm 5km…

Về thiết kế, Grandeur Palace gồm 32 căn biệt thự và một tòa nhà 22 tầng. Khối chung cư cao 22 tầng có 4 tầng hầm, gồm 72 căn hộ cao cấp, mỗi sàn có 8 căn hộ với 4 thang máy. Ngoài ra còn có 6 căn hộ thông tầng nằm ở tầng 19 và tầng 20. Phía sau tòa chung cư là 32 căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu tân cổ điển. Biệt thự Grandeur Palace được quy hoạch thành 3 dãy. Mỗi biệt thự có 1 tầng hầm, 4 tầng và tầng tum. Diện tích các căn biệt thự trong khoảng từ 114-239m2.

Về tiện ích, Grandeur Palace là dự án hạng sang, hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống nên chủ đầu tư Văn Phú phát triển nhiều tiện ích nội khu cao cấp như trung tâm thương mại, bể bơi bốn mùa, vườn dạo bộ, khu spa, trung tâm thể thao, sky bar… Đặc biệt, cư dân tại dự án còn được hưởng những dịch vụ khác biệt, không phải dự án nào cũng có như đội ngũ quản gia, được đưa đón bằng xe siêu sang…

Xung quanh dự án, trên trục đường Giảng Võ – Láng Hạ, đặc biệt tầng 1 khu nhà tập thể Giảng Võ còn có đầy đủ các tiện ích như nhà hàng, cửa hàng quần áo, nhà sách… Dự án nằm gần khá nhiều hồ như hồ Giảng Võ, hồ Thành Công, hồ Thủ Lệ, hồ Tây, hồ Đống Đa… Cư dân vì thế sẽ có nhiều không gian để thư giãn, dạo bộ…

Căn hộ tại dự án Grandeur Palace Giảng Võ có giá từ 80 triệu/m2

Về giá cả, khối căn hộ chung cư Grandeur Palace Giảng Võ đã ra mắt thị trường từ tháng 11/2019, hoàn thành và đưa vào vận hành từ cuối năm 2020. Giá bán căn hộ từ 80 triệu đồng/m2, tương đương hơn 6 tỷ đồng một căn hộ 2 phòng ngủ. Trong khi đó, giá bán biệt thự dao động từ 300 triệu/m2, tương đương hơn 71 tỷ đồng một căn biệt thự 239m2. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , một số dự án trong khu vực cũng có mức giá bán từ 60 triệu trở lên như: dự án Green Diamond ở 93 Láng Hạ, hiện đang xây được 22 tầng có giá rao bán khoảng 60-70 triệu/m2; dự án BRG Grand Plaza ở 16 Láng Hạ khoảng 70 triệu/m2; Lancaster ở Núi Trúc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cũng có giá khoảng 60-77 triệu đồng/m2.

Grandeur Palace Giảng Võ là một trong những dự án hiếm hoi tại Giảng Võ bởi quỹ đất trống trong khu vực trung tâm không còn nhiều. Những người có thu nhập cao, muốn sở hữu một không gian sống thực sự chất lượng có thể tham khảo dự án này. Đây là dự án có ưu điểm về vị trí gần trung tâm, gần nhiều hồ lớn, tiện ích khác biệt, không gian thông thoáng do không có nhiều công trình cao tầng, chủ đầu tư lớn… Tuy nhiên, vấn đề giao thông là điều cần cân nhắc do lượng phương tiện trong khu vực rất lớn. Những người làm việc ở quận Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… sẽ cần nhiều thời gian để di chuyển hơn do tắc đường.

Phùng Dung