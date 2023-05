Vị trí – Hạ tầng

Nằm tại trung tâm quận Hà Đông, là một trong những tòa tháp chung cư cao nhất khu vực này, dự án Hatay Millennium được Công ty TSQ Việt Nam đầu tư với quy mô gồm 2 tòa tháp A và B cao 44 tầng nổi và 3 tầng hầm với 683 căn hộ. Trong đó, mỗi tòa được thiết kế với 10 tầng khối đế và 30 tầng căn hộ.

Tọa lạc trên khu đất rộng 5.600m2 tại số 4 đường Quang Trung, đoạn giao cắt với đường Chu Văn An, lợi thế của dự án là sở hữu 2 mặt tiền, thuận tiện kết nối đến nhiều công trình công cộng, tiện ích của quận Hà Đông.

Từ dự án, trong vòng 5 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận với các tiện ích thiết yếu của khu vực như: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện 103, hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến THPT, Đại học, Cao đẳng, cơ quan hành chính…

Bên cạnh đó, nhờ nằm ngay cạnh thư viện Hà Đông và đối diện Bưu Điện, vườn hoa Hà Đông, không bị che chắn bởi những tòa nhà cao tầng khác nên tầm nhìn của các căn hộ trong dự án khá thoáng đãng.

Theo đánh giá dự án Hatay Millennium của Batdongsan.com.vn, đây sẽ là dự án rất phù hợp với những cư dân đang làm việc ở quận Hà Đông hoặc khu vực lân cận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm…. Tuy nhiên, tuyến đường Quang Trung vốn là trục đường chính của quận Hà Đông nên sẽ chịu áp lực giao thông khá lớn vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Điều này có thể khiến việc di chuyển, kết nối đến khu vực trung tâm thành phố mất nhiều thời gian hơn.

Song, dự án có lợi thế nằm kế cận nhiều trục đường chính như Tố Hữu, Vạn Phúc, Mỗ Lao… xung quanh là hệ thống hạ tầng hiện đại với tuyến bus BRT, đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, nên vấn đề về áp lực hạ tầng, kết nối giao thông cũng không quá bất tiện.

Thiết kế căn hộ

Về thiết kế, 638 căn hộ tại dự án có diện tích đa dạng từ 45m2 đến trên 100m2, từ 1-3 phòng ngủ và được bàn giao bán hoàn thiện. Theo đó, toà A sẽ có 12 căn hộ/sàn trong khi mật độ căn hộ trên một mặt bằng sàn tại tòa B là 11 căn/sàn. Mỗi tòa sẽ bố trí 5 thang máy tốc độ cao, đảm bảo việc di chuyển của cư dân được thuận tiện, nhanh chóng.



Dự án Hatay Millennium đã cất nóc vào tháng 11/2019 và

dự kiến sẽ bàn giao trong quý 4 năm nay

Căn hộ mẫu tại dự án có diện tích 49m2, thiết kế 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp, 1 nhà vệ sinh và ban công được bố trí hợp lý, tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng – một yêu cầu tối quan trọng nhưng khó thực hiện đối với những căn hộ có diện tích khiêm tốn.

Tại căn hộ điển hình diện tích 85,3m2, 2 phòng ngủ đang trong quá trình hoàn thiện, có thể thấy không gian bên trong khá thoáng đãng và đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Đó là nhờ khoảng cách giữa sàn và trần lên tới 3,4m cùng hệ cửa kính cỡ lớn được bố trí hợp lý tại các khu chức năng trong nhà.

Điểm nhấn chung của các căn hộ tại đây là khu vực ban công rộng với diện tích 7,4m2, lan can kính cao 1,4m, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ mà vẫn mang đến tầm nhìn đẹp cho không gian sống.

Tiến độ – Giá bán

Dự án đã cất nóc vào tháng 11/2019 và dự kiến sẽ bàn giao trong quý 4 năm nay.

Với vị trí tại trung tâm quận Hà Đông và quy hoạch thuộc phân khúc trung cấp tại Hà Nội, mức giá từ 24,5 triệu đồng/m2 đối với các căn hộ tại đây là khá hợp lý. Theo đó, người mua nhà sẽ phải bỏ ra khoảng từ 1,3 tỷ cho căn 1 phòng ngủ, từ 1,7 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ và từ 2,5 tỷ đồng cho căn 3 phòng ngủ.

So sánh với một số dự án cùng khu vực, theo dữ liệu trực tuyến từ Batdongsan.com.vn có thể thấy đây là một mức giá khá cạnh tranh khi Anland Lakeview đang được chào bán với giá 26 triệu đồng/m2, The Terra An Hưng 23 triệu đồng/m2 hay Anland Premium 27 triệu/m2…

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn , trong bối cảnh nguồn cung căn hộ mới hạn chế, với tầm tài chính từ khoảng 1,7-2,5 tỷ đồng và đang có nhu cầu sở hữu 1 căn hộ 2-3 phòng ngủ tại quận Hà Đông thì Hatay Millennium rất đáng để khách hàng cân nhắc.

