Đánh giá dự án Him Lam Thượng Thanh - căn hộ giá rẻ phía Đông Hà Nội

Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh thuộc địa giới hành chính phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội). Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô và Công Ty Cổ Phần Xây Dựng BIC Việt Nam.

Dự án gồm 3 tòa nhà. Trong đó, toà nhà cao tầng CT1 có quy mô 3 tầng hầm và 22 tầng nổi với tổng số 600 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 64 – 77m2. Tòa nhà này do Công ty Cổ phần BIC Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng. Tòa nhà cao tầng CT2, CT3 có quy mô 1 tầng hầm và 22 tầng nổi với tổng số 1450 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 35 – 74m2 do công ty Công ty CP Him Lam Thủ đô thực hiện đầu tư xây dựng.

Theo quảng cáo thì nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh sẽ được trang bị chuỗi tiện ích dịch vụ đa dạng, đồng bộ cùng hệ thống quản lý – vận hành: Trung tâm thương mại, Sảnh lounge đón khách, Spa chăm sóc sắc đẹp, Phòng tập Gym – Yoga, Khu vui chơi ngoài trời, Trường mầm chọn quốc tế, Phòng khám bệnh – nhà thuốc, Nhà hàng ẩm thực cao cấp,Cafe ngoài trời, Hầm đỗ xe thông minh… Nếu như những tiện ích nội khu này được hiện thực hóa như quảng cáo thì Him Lam Thượng Thanh đang hội tụ số lượng tiện ích dịch vụ không thua kém các chung cư trung – cao cấp tại Hà Nội.

Bởi trên thực tế thì phần lớn dự án nhà ở xã hội đã đi vào vận hành chưa chú trọng hoặc đề cao các giá trị hưởng thụ là các tiện ích- dịch vụ đi kèm. Hơn nữa, phân khúc này chịu định kiến nhà thu nhập thấp, nhà giá rẻ nên người mua cũng cho rằng nhà giá rẻ sẽ rất ít các tiện ích dịch vụ.

Hệ thống tiện ích hạ tầng xã hội quanh dự án tương đối đầy đủ. Trường mầm non cách dự án 30m, trường tiểu học và THCS Thượng Thanh cách 700m, trường THPT Lý Thường Kiệt cách 800m; bệnh viện đa khoa Đức Giang cách 2,3km. Tuy nhiên, một số tiện ích ngoại khu khác lại cách khá xa như TTTM AEON Mall Long Biên cách 5,1km, TTTM Savico Mall là khoảng 3km.

Việc cách khá xa các trung tâm thương mại, các địa điểm vui chơi giải trí là một điểm trừ của dự án nhưng nếu các tiện ích nội khu của dự án được hình thành đúng như quảng cáo thì cư dân có thể không cần phải đi đâu xa mà có thể mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, tập luyện thể thao… ngay tại chính dự án.

Him Lam Thượng Thanh là dự án giá rẻ hiếm hoi trên thị trường chung cư Hà Nội

Giá bán nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh dao động từ 15-16 triệu đồng/m2 ( Giá bán gồm VAT ). Đây là một mức giá hấp dẫn trong bối cảnh khu Đông Hà Nội nói riêng và thị trường Hà Nội nói chung chủ yếu đón hàng loạt dự án trung- cao cấp có khoảng giá từ 30 triệu đồng/m2 đổ lên. Thậm chí từ nửa cuối năm 2020,khu Đông còn xuất hiện dự án cao cấp có mức giá lên tới 50-60 triệu đồng/m2.

Báo cáo mới đây nhất của Bộ Xây dựng cho biết tại các đô thị lớn các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 rất ít. Một số dự án dạng này trước đây có mức giá khoảng trên dưới 20 triệu đồng/m2 thì này đã tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu đồng/m2. Thị trường là sự áp đảo của dòng sản phẩm trung và cao cấp. Như vậy có thể thấy sự xuất hiện của nhà ở xã hội Thượng Thanh là của hiếm trên thị trường, góp phần giải bài toán nhà ở giá rẻ của đại bộ phận dân chúng.

Tuy nhiên, cũng chính bởi sự khan hiếm này và đặc thù nhà ở xã hội chỉ dành cho khách hàng thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở nên hiện nay xuất hiện một số trang tin có hình ảnh quảng bá, môi giới, tư vấn và nhận đặt cọc suất mua dự án mà không phải trải qua các bước bốc thăm và xét duyệt căn hộ theo đúng quy định. Đổi lại, khách hàng sẽ phải trả một khoản gọi là chi phí “bôi trơn”, hay chi phí “ngoại giao”.

Trước những thông tin này, Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam khẳng định các thông tin trên là giả mạo và dự án chưa mở bán, chưa nhận hồ sơ và không thu bất cứ khoản phí ngoài quy định của bất cứ khách hàng nào. Do đó, nếu đang quan tâm dự án này, bạn hãy cẩn thận trước các thông tin, chiêu trò trên.

