Vị trí – Hạ tầng

Khu đô thị Lideco còn có tên gọi là Khu đô thị mới Bắc 32, là dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1.400 tỷ đồng.

Dự án nằm tại khu trung tâm thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Theo đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức lên quận vào năm 2020, dự án sẽ nằm trong quy hoạch vùng lõi trung tâm hành chính của quận này.

Với nhiều dự án giao thông lớn đã và đang được xây dựng như đường Vành đai 4, đường Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, đường Tố Hữu – Lê Văn Lương, đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội… có thể thấy khu Tây Hà Nội đang là khu vực tập trung hệ thống giao thông công cộng hiện đại của thành phố.

Nhờ vậy, từ Khu đô thị Lideco, bạn sẽ chỉ mất khoảng 20 phút chạy xe là có thể di chuyển đến trung tâm thủ đô. Bên cạnh đó, với phía Tây dự án tiếp giáp đường tỉnh lộ 442, phía Nam giáp với đường quốc lộ 32, việc kết nối đến các khu vực lân cận trong và ngoài thành phố cũng sẽ khá thuận tiện.

Với tổng diện tích 38,95ha, dự án được quy hoạch thành một tổ hợp gồm 648 căn biệt thự, nhà vườn và 136 căn liền kề. Mật độ xây dựng tại đây chiếm khoảng 42%, tức là hơn một nửa diện tích quỹ đất sẽ dành để phát triển hệ thống tiện ích và trồng cây xanh.



Hơn một nửa quỹ đất của KĐT Lideco dành để phát triển hệ thống

hạ tầng,tiện ích và cảnh quan

Tổng thể không gian khu đô thị được chia thành 2 khu vực nằm về hai phía của trục đường chính. Phần thứ nhất nằm ở phía Đông đường 31m, chủ yếu bố trí các nhà biệt thự song lập, nhà liền kề và nhà liền kề có vườn, nhà ở, lô phố.

Phần thứ hai nằm ở phía Tây đường 32m với các biệt thự đơn lập, nhà vườn, nhà liền kề, nhà ở, lô phố và một hồ lớn đặt ở trung tâm tạo cảnh quan cùng các tiện ích nội khu. Hiện tại những hạng mục tiện ích của dự án đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 2/2021.

Được biết, đây cũng là dự án duy nhất tại huyện Hoài Đức và cũng là một trong rất ít những dự án tại Hà Nội không có nhà cao tầng mà chỉ gồm các khu nhà thấp tầng. Có thể coi đó là một điểm cộng cho khu đô thị này khi sẽ giúp đảm bảo mật độ cư dân luôn ở mức hợp lý, đồng thời giảm bớt áp lực về mặt hạ tầng.

Giá bán – Pháp lý

Về giá bán, các sản phẩm tại Khu đô thị Lideco đang được rao bán với giá dao động từ 30-35 triệu đồng/m2. Cụ thể, mức giá 30 triệu đồng/m2 đối với các ô có nhà trên đất và 35 triệu đồng/m2 đối với những ô chưa có nhà trên đất.

Như vậy, với 1 căn biệt thự diện tích 280m2 tại đây sẽ có giá khoảng 10 tỷ đồng. Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán của dự án đã tăng khá nhiều so với mức giá bán sơ cấp từ 20-22 triệu đồng/m2 tại thời điểm mở bán.

Có thể thấy, mức giá hiện nay của Khu đô thị Lideco là khá cạnh tranh so với mặt bằng chung của nhiều dự án khác cùng khu vực. Chẳng hạn như Khu biệt thự Hoa Phượng 30 triệu đồng/m2, Khu đô thị Nam An Khánh 35 triệu đồng/m2, Khu đô thị Đại học Vân Canh 41 triệu đồng/m2, Khu biệt thự Thiên Đường Bảo Sơn 50 triệu đồng/m2, Khu đô thị Splendora An Khánh 59 triệu đồng/m2 hay dự án Vinhomes Thăng Long 71 triệu đồng/m2…

Về pháp lý, theo thông tin từ chủ đầu tư, các hộ dân đã nhận bàn giao nhà tại dự án đều đã được cấp sổ đỏ.

Thống kê của Batdongsan.com.vn cho biết, tính đến năm 2020, nhu cầu tìm kiếm BĐS tại Hoài Đức đã tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, với thông tin huyện Hòai Đức đã chính thức được phê duyệt lên quận thì nếu đang có nhu cầu mua để ở hoặc mua để đầu tư tại khu Tây Hà Nội, bạn có thể tham khảo dự án này.

